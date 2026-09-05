Il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, ha ricevuto oggi nella sede della Giunta regionale il Generale di Brigata dellArma dei Carabinieri, Giuseppe Vadalà, Commissario Unico di Governo per la realizzazione degli interventi necessari alladeguamento alla normativa comunitaria delle discariche abusive presenti sul territorio nazionale.

Al centro del cordiale incontro lo stato di avanzamento delle attività di bonifica e messa in sicurezza dei siti contaminati lucani inseriti nella procedura dinfrazione europea. Il confronto ha evidenziato il forte coordinamento operativo tra la struttura commissariale, gli uffici regionali e gli enti locali coinvolti.

La collaborazione istituzionale con la Struttura commissariale guidata dal Generale Vadalà rappresenta un modello virtuoso di efficienza al servizio della salute dei cittadini e della tutela del territorio  ha detto il Presidente Vito Bardi -. Grazie a questa sinergia costante e al lavoro rigoroso messo in campo, stiamo restituendo sicurezza, decoro e futuro alle aree della Basilicata penalizzate da criticità ambientali storiche. La tutela del nostro patrimonio naturale e la legalità ambientale  ha concluso Bardi  rimangono priorità assolute e inderogabili dellazione di governo regionale. Allincontro ha partecipato anche il Ten. Colonnello Nino Tarantino, Subcommissario.