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La voce della Politica
|Bardi riceve il generale Giuseppe Vadalà
5/09/2026
|Il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, ha ricevuto oggi nella sede della Giunta regionale il Generale di Brigata dellArma dei Carabinieri, Giuseppe Vadalà, Commissario Unico di Governo per la realizzazione degli interventi necessari alladeguamento alla normativa comunitaria delle discariche abusive presenti sul territorio nazionale.
Al centro del cordiale incontro lo stato di avanzamento delle attività di bonifica e messa in sicurezza dei siti contaminati lucani inseriti nella procedura dinfrazione europea. Il confronto ha evidenziato il forte coordinamento operativo tra la struttura commissariale, gli uffici regionali e gli enti locali coinvolti.
La collaborazione istituzionale con la Struttura commissariale guidata dal Generale Vadalà rappresenta un modello virtuoso di efficienza al servizio della salute dei cittadini e della tutela del territorio ha detto il Presidente Vito Bardi -. Grazie a questa sinergia costante e al lavoro rigoroso messo in campo, stiamo restituendo sicurezza, decoro e futuro alle aree della Basilicata penalizzate da criticità ambientali storiche. La tutela del nostro patrimonio naturale e la legalità ambientale ha concluso Bardi rimangono priorità assolute e inderogabili dellazione di governo regionale. Allincontro ha partecipato anche il Ten. Colonnello Nino Tarantino, Subcommissario.
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|La Voce della Politica
|5/09/2026 - Al via da Potenza le Giornate del lavoro della Cgil
Al via a Potenza, le Giornate del lavoro della Cgil Basilicata - Un mondo nuovo, giunte alla quattordicesima edizione. Primo appuntamento nel capoluogo lucano in piazza don Bosco con inizio alle 17. Il secondo appuntamento è invece in programma a Policoro (Matera) venerdì 11...-->continua
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|5/09/2026 - Tromba daria a Policoro: M5S, Bardi indichi tempi,risorse e criteri degli aiuti
La violenza della tromba daria che ha investito Policoro e lintero litorale jonico metapontino ci impone, prima di ogni valutazione politica, una sola priorità: la vicinanza a chi in pochi minuti ha visto colpita la propria casa, la propria attività, il pro...-->continua
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|5/09/2026 - Lauria: il trader che ha conquistato Wall Street
Partire da una realtà di provincia come Potenza non è un limite, ma la dimostrazione che visione, preparazione ed entusiasmo possono spalancare le porte dei mercati più importanti del mondo.
La storia di Giuseppe Lauria, analista e trader di Potenza, ...-->continua
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|5/09/2026 - Bardi riceve il generale Giuseppe Vadalà
Il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, ha ricevuto oggi nella sede della Giunta regionale il Generale di Brigata dellArma dei Carabinieri, Giuseppe Vadalà, Commissario Unico di Governo per la realizzazione degli interventi necessari alladeguamen...-->continua
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|5/09/2026 - Digiuno, Bolognetti: Temo di aver infastidito qualche mammasantissima
Dalle ore 23.59 del 26 agosto 2026, sto conducendo unazione nonviolenta in difesa della libertà di stampa e della democrazia, del diritto di cronaca e del diritto di critica e, di certo, di quel diritto umano alla conoscenza che è sinonimo di democrazia. Ebbe...-->continua
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|4/09/2026 - ''Piano naz. liste di attesa, Basilicata già strutturata''
Le disposizioni del nuovo Piano nazionale di governo delle liste dattesa 2026-2028, trovano la Regione Basilicata già strutturata e con uninfrastruttura tecnologica solida. Lo dichiara lassessore alla Salute e Politiche della Persona, Cosimo Latronico in ...-->continua
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|4/09/2026 - Bardi & Co. in tour a Policoro: quando le parole non bastano più
Il presidente Bardi, il vice, gli assessori allAgricoltura e alle Attività produttive: quasi tutto il cast al completo, in trasferta a Policoro.
Quasi un tour da star, peccato solo che il palcoscenico non sia un teatro scintillante, ma un territorio marto...-->continua
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