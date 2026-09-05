Dalle ore 23.59 del 26 agosto 2026, sto conducendo unazione nonviolenta in difesa della libertà di stampa e della democrazia, del diritto di cronaca e del diritto di critica e, di certo, di quel diritto umano alla conoscenza che è sinonimo di democrazia. Ebbene, dopo quasi dieci giorni di digiuno, cè da prendere atto del silenzio complice, assordante, omertoso, trasversale che nella quasi totalità dei casi sta accogliendo la mia azione. Muti un po tutti, vero? Eppure quel non intervengo perché li hai provocati è una affermazione di inaudita gravità, che se lavessero rivolta a Ranucci avrebbe scatenato il finimondo. Eppure parliamo di una affermazione che avalla il ricorso alla violenza, preceduta e seguita dal mancato intervento dellODG sulle minacce e le intimidazioni che ho ricevuto.

Niente, vero? Niente tranne le solite lodevoli eccezioni. Chiedo scusa se uso parole forti, ma che dignità cè in questo tacere, nel non voler vedere, nel non voler sentire?

Cosè la pseudo democrazia del silenzio e dellopportunismo? Dovè la coscienza che dovrebbe accompagnare il nostro agire?

Nel ringraziare il mio medico, Giovanni Battista Auletta, per la preziosa assistenza, valuterò se seguire i suoi suggerimenti. Per ora, in assenza di riscontri, proseguirò ad oltranza. Lo devo a me stesso, ai miei interlocutori e alle idee e agli ideali che difendo da una vita. Del resto la mia è fame e sete di democrazia, verità, diritti, legalità. Che in Italia ci siano santuari intoccabili è certo ed è altrettanto certo che temo di aver infastidito qualche mammasantissima.



Di Maurizio Bolognetti, giornalista freelance e segretario di Radicali Lucani