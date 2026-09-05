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La voce della Politica
|Digiuno, Bolognetti: Temo di aver infastidito qualche mammasantissima
5/09/2026
|Dalle ore 23.59 del 26 agosto 2026, sto conducendo unazione nonviolenta in difesa della libertà di stampa e della democrazia, del diritto di cronaca e del diritto di critica e, di certo, di quel diritto umano alla conoscenza che è sinonimo di democrazia. Ebbene, dopo quasi dieci giorni di digiuno, cè da prendere atto del silenzio complice, assordante, omertoso, trasversale che nella quasi totalità dei casi sta accogliendo la mia azione. Muti un po tutti, vero? Eppure quel non intervengo perché li hai provocati è una affermazione di inaudita gravità, che se lavessero rivolta a Ranucci avrebbe scatenato il finimondo. Eppure parliamo di una affermazione che avalla il ricorso alla violenza, preceduta e seguita dal mancato intervento dellODG sulle minacce e le intimidazioni che ho ricevuto.
Niente, vero? Niente tranne le solite lodevoli eccezioni. Chiedo scusa se uso parole forti, ma che dignità cè in questo tacere, nel non voler vedere, nel non voler sentire?
Cosè la pseudo democrazia del silenzio e dellopportunismo? Dovè la coscienza che dovrebbe accompagnare il nostro agire?
Nel ringraziare il mio medico, Giovanni Battista Auletta, per la preziosa assistenza, valuterò se seguire i suoi suggerimenti. Per ora, in assenza di riscontri, proseguirò ad oltranza. Lo devo a me stesso, ai miei interlocutori e alle idee e agli ideali che difendo da una vita. Del resto la mia è fame e sete di democrazia, verità, diritti, legalità. Che in Italia ci siano santuari intoccabili è certo ed è altrettanto certo che temo di aver infastidito qualche mammasantissima.
Di Maurizio Bolognetti, giornalista freelance e segretario di Radicali Lucani
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archivio
|La Voce della Politica
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