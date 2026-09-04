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''Piano naz. liste di attesa, Basilicata già strutturata''

4/09/2026

Le disposizioni del nuovo Piano nazionale di governo delle liste dattesa 2026-2028, trovano la Regione Basilicata già strutturata e con uninfrastruttura tecnologica solida. Lo dichiara lassessore alla Salute e Politiche della Persona, Cosimo Latronico in merito al nuovo Piano nazionale che dispone lobbligo per le amministrazioni regionali di far confluire nei Centri unici di Prenotazione tutte le agende, comprese quelle della libera professione intramuraria e delle strutture private accreditate.
Su questo fronte la nostra regione vanta una storia di programmazione consolidata. La Basilicata  spiega Latronico  è stata una delle prime regioni italiane a dotarsi, già nel 1997, di una infrastruttura federata del CUP per far dialogare i sistemi di prenotazione delle diverse Aziende Sanitarie Locali e Aziende Ospedaliere, permettendo ai cittadini di prenotare in qualsiasi struttura pubblica del territorio. Nel 2011, con la legge finanziaria regionale, abbiamo introdotto lobbligo per il CUP di fornire data e orario precisi della prestazione per ridurre i tempi morti, mentre nel 2020 la sanità privata accreditata è stata progressivamente inclusa nella piattaforma di prenotazione per ampliare lofferta dei posti disponibili. Oggi il servizio è anche online tramite lapp Salute Basilicata e il Fascicolo Sanitario Elettronico. La centralizzazione e la standardizzazione volute dal Ministero ci vedono, quindi, già strutturati.
Il sistema dovrà essere implementato  prosegue lesponente della Giunta  soprattutto per i casi di mancata presentazione senza giustificata disdetta, il fenomeno degli appuntamenti deserti che aumenta le liste dattesa. Si tratta di un dato purtroppo in crescita costante e che si registra soprattutto da parte dei cittadini esenti.
Per quanto riguarda i rapporti con la sanità privata lassessore precisa: La fissazione dei tetti di spesa risponde a norme nazionali tassative, a partire dagli articoli 8-quater e 8-quinquies del decreto legislativo 502/1992, fino al decreto spending review del 2012 e alla legge di bilancio 2024, che ha rideterminato i limiti percentuali incrementali sulla base della spesa storica. Il rispetto di queste soglie non è negoziabile. La Corte di Cassazione e il Consiglio di Stato hanno ribadito che le prestazioni erogate dalle strutture private oltre il budget prefissato non possono essere rimborsate dalle ASL.



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