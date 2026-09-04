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La voce della Politica
|Bardi & Co. in tour a Policoro: quando le parole non bastano più
4/09/2026
|Il presidente Bardi, il vice, gli assessori allAgricoltura e alle Attività produttive: quasi tutto il cast al completo, in trasferta a Policoro.
Quasi un tour da star, peccato solo che il palcoscenico non sia un teatro scintillante, ma un territorio martoriato da anni e che aspetta risposte concrete altro ciò che negazionismo climatico che parte della maggioranza di questo governo, a fasi alterne e di convenienza adotta ed utilizza per schernire il ns partito e più in generale le questioni ambientali.
Infatti in una delle fasi alterne (on- off ) , Il 5 aprile 2026, di fronte ai danni del maltempo, il presidente Bardi diceva chiaro e tondo:
Siamo di fronte a eventi eccezionali per intensità ed estensione. Le piogge persistenti hanno provocato esondazioni in più punti dei principali corsi dacqua e del reticolo idraulico secondario. Le arterie provinciali e comunali sono interessate da frane e smottamenti che isolano frazioni e mettono a rischio la sicurezza dei cittadini. In alcuni comuni degli smottamenti hanno provocato danni ad abitazioni private che sono state sgomberate.
Bene. Prendiamo atto che, finalmente, anche il presidente della Regione Basilicata sembra (a tratti ) essersi accorto che esiste una cosa chiamata cambiamento climatico, e che questa cosa ha conseguenze vere e gravi sul nostro territorio.
Ma a distanza di mesi, oggi a Policoro assistiamo ancora allo stesso copione: bla bla bla, annunci, dichiarazioni, , magari tavoli di lavoro, promesse. Il tutto corredato da sopralluoghi e fotografie di rito, come da tradizione. Il problema è che governare un territorio non significa raccontare ciò che accade.
Significa prevenire, programmare, intervenire. Perché il cambiamento climatico non si combatte con i comunicati stampa. Si affronta mettendo in sicurezza il territorio, adeguando il reticolo idraulico, intervenendo sulle infrastrutture, sostenendo concretamente agricoltori e imprese, costruendo una strategia seria di adattamento. Piuttosto dica ai lucani ciò che è stato fatto!
Le parole, senza i fatti, restano parole. E a volte dicono più di chi le pronuncia che dei problemi che pretende di affrontare. La Basilicata non ha bisogno di un tour politico-istituzionale.
Ha bisogno di risposte.
AVS Europa Verde Basilicata
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