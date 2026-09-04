Il presidente Bardi, il vice, gli assessori allAgricoltura e alle Attività produttive: quasi tutto il cast al completo, in trasferta a Policoro.

Quasi un tour da star, peccato solo che il palcoscenico non sia un teatro scintillante, ma un territorio martoriato da anni e che aspetta risposte concrete altro ciò che negazionismo climatico che parte della maggioranza di questo governo, a fasi alterne e di convenienza adotta ed utilizza per schernire il ns partito e più in generale le questioni ambientali.



Infatti in una delle fasi alterne (on- off ) , Il 5 aprile 2026, di fronte ai danni del maltempo, il presidente Bardi diceva chiaro e tondo:

Siamo di fronte a eventi eccezionali per intensità ed estensione. Le piogge persistenti hanno provocato esondazioni in più punti dei principali corsi dacqua e del reticolo idraulico secondario. Le arterie provinciali e comunali sono interessate da frane e smottamenti che isolano frazioni e mettono a rischio la sicurezza dei cittadini. In alcuni comuni degli smottamenti hanno provocato danni ad abitazioni private che sono state sgomberate.



Bene. Prendiamo atto che, finalmente, anche il presidente della Regione Basilicata sembra (a tratti ) essersi accorto che esiste una cosa chiamata cambiamento climatico, e che questa cosa ha conseguenze vere e gravi sul nostro territorio.



Ma a distanza di mesi, oggi a Policoro assistiamo ancora allo stesso copione: bla bla bla, annunci, dichiarazioni, , magari tavoli di lavoro, promesse. Il tutto corredato da sopralluoghi e fotografie di rito, come da tradizione. Il problema è che governare un territorio non significa raccontare ciò che accade.

Significa prevenire, programmare, intervenire. Perché il cambiamento climatico non si combatte con i comunicati stampa. Si affronta mettendo in sicurezza il territorio, adeguando il reticolo idraulico, intervenendo sulle infrastrutture, sostenendo concretamente agricoltori e imprese, costruendo una strategia seria di adattamento. Piuttosto dica ai lucani ciò che è stato fatto!

Le parole, senza i fatti, restano parole. E a volte dicono più di chi le pronuncia che dei problemi che pretende di affrontare. La Basilicata non ha bisogno di un tour politico-istituzionale.

Ha bisogno di risposte.



AVS  Europa Verde Basilicata