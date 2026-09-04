L'assessore Latronico illustra i dettagli della misura che introduce la quota di compartecipazione di 2,50 euro per ricetta sulla farmaceutica convenzionata. Non intaccate le fasce più vulnerabili, il 40% delle ricette regionali complessive resterà totalmente esente da qualsiasi pagamento.



Sullintroduzione della quota di compartecipazione di 2,50 euro per ricetta sulla farmaceutica convenzionata, la Regione Basilicata ha strutturato la misura applicando il massimo criterio di equità sociale e senza intaccare le fasce più vulnerabili della popolazione. Lo dichiara lassessore alla Salute e Politiche della Persona, Cosimo Latronico, illustrando i dettagli della deliberazione della Giunta regionale numero 544.

Il monitoraggio dellAIFA relativo allesercizio 2025  spiega Latronico  ha rilevato per la Basilicata unincidenza della spesa farmaceutica convenzionata pari al 7,38% del Fondo Sanitario Regionale, a fronte di un tetto programmato del 6,80%. Uno scostamento in valore assoluto di circa 7 milioni di euro che, per legge nazionale, impone alle Regioni ladozione di misure di contenimento. Non agire avrebbe comportato la perdita automatica dellaccesso al finanziamento integrativo a carico dello Stato, un danno economico enorme che avrebbe paralizzato i servizi sanitari regionali.

È importante evidenziare il forte contrasto con la situazione nazionale. Nel 2025  rimarca lAssessore  il tetto della spesa farmaceutica convenzionata è stato superato da ben otto regioni, e tutte loro ad eccezione della Sardegna, avevano già introdotto da anni misure di compartecipazione alla spesa. Questo è già un dato che dimostra quanto la nostra regione abbia resistito nel tempo per non gravare sui cittadini. La Basilicata non ha introdotto alcuna quota di compartecipazione fino a quando è stato normativamente possibile, inserendosi in un macro contesto in cui la stragrande maggioranza delle regioni italiane applica già forme di ticket sulla farmaceutica.

LAssessore fa poi un importante chiarimento tecnico sulla natura della spesa sanitaria: È fondamentale distinguere la farmaceutica convenzionata dalla distribuzione diretta. Lo sforamento e il conseguente ticket riguardano esclusivamente la spesa convenzionata, ovvero i farmaci prescritti dai medici di base e ritirati dai cittadini nelle farmacie territoriali. Al contrario, la distribuzione diretta, che avviene direttamente attraverso le strutture sanitarie pubbliche e gli ospedali, è stata volutamente e totalmente esclusa dal provvedimento. Questo canale intercetta infatti i medicinali ad alto costo necessari per le patologie di maggiore gravità, i percorsi oncologici e le terapie salvavita continuative. Tassare la diretta avrebbe significato colpire i malati gravi nel momento del bisogno assistenziale più acuto, cosa che abbiamo fermamente evitato.

Nel fare questo passo obbligato- prosegue lassessore  la Basilicata si differenzia nettamente da tutte le altre realtà regionali essendo lunica regione in Italia ad aver introdotto esclusivamente una quota per ricetta e non per confezione di farmaco. Questo significa che lonere massimo per prescrizione resta bloccato a 2,50 euro, a prescindere dal numero di scatole di medicinali inserite nella ricetta. Si tratta di una misura esplicitamente studiata per tutelare i pazienti politrattati, che altrimenti, come altre regioni, avrebbero subito un insostenibile effetto moltiplicativo sui costi.

Sul fronte della protezione delle fasce più vulnerabili bisogna specificare che circa il 40% delle ricette regionali complessive resterà totalmente esente da qualsiasi pagamento, rassicura Latronico. Il perimetro delle esclusioni è totale e cumulativo, coprendo integralmente la vulnerabilità sanitaria, economica e sociale. L esenzione è assoluta per patologie croniche, invalidanti, malattie rare, terapia del dolore cronico, invalidi civili, di guerra, del lavoro e di servizio. Nessuna quota per i cittadini sotto le soglie di reddito previste (codici E01-E05), disoccupati, titolari di assegno sociale o pensione al minimo, nonché vittime del terrorismo, detenuti e stranieri esenti.

Infine, lassessore Latronico evidenzia una precisa scelta macroeconomica della Giunta: La legge consente alle Regioni di aumentare le tasse sui cittadini o introdurre compartecipazioni. Noi abbiamo scelto con fermezza di mantenere laddizionale regionale allIRPEF allaliquota unica del 1,23%, che rappresenta il minimo di legge nazionale per tutti gli scaglioni di reddito. Abbiamo preferito non attivare una leva fiscale generalizzata che avrebbe colpito indiscriminatamente tutti i lavoratori, scegliendo invece una misura selettiva e monitorata sul consumo farmaceutico occasionale.

Si tratta di una decisione forte e in netta controtendenza rispetto a quanto sta accadendo vicino a noi, rimarca Latronico. Basti pensare che proprio per coprire i rispettivi disavanzi della spesa sanitaria, due regioni a noi vicine hanno ulteriormente aumentato le aliquote IRPEF a fine maggio e a giugno 2026: si tratta del Molise e della Puglia dove le nuove maggiorazioni fiscali peseranno sui contribuenti a seconda degli scaglioni di reddito..

Landamento della misura  conclude lesponente della Giunta  sarà sottoposto a un monitoraggio semestrale rigoroso attraverso i dati del Sistema Tessera Sanitaria, per valutarne limpatto reale ed essere pronti a una rivalutazione immediata qualora le condizioni di bilancio lo permettano.

E disponibile sul sito web della Regione Basilicata un report dettagliato corredato da tabelle esplicative.





