È drammatica la situazione nelle campagne di Policoro e Scanzano Jonico nel Materano, dopo la violenta ondata di maltempo che nel pomeriggio ha investito la cittadina e diverse aree rurali del Metapontino.

Un violento nubifragio, accompagnato da una tromba daria e da fortissime raffiche di vento, si è abbattuto su Policoro e su diversi tratti della costa jonica lucana, provocando in pochi minuti danni alla vegetazione, con alberi e rami divelti, e interessando anche numerose strutture agricole dellarea.







A segnalarlo è Coldiretti Basilicata, che attraverso la propria rete territoriale sta raccogliendo le prime segnalazioni provenienti dalle aziende agricole colpite. Sono in corso verifiche per accertare leffettiva estensione e lentità dei danni nelle campagne.







Il maltempo ha provocato conseguenze anche nel centro abitato di Policoro, rendendo necessari diversi interventi dei vigili del fuoco. Piogge particolarmente intense e improvvise raffiche di vento hanno interessato anche altre zone del Metapontino e, più in generale, la costa jonica della Basilicata.







Lorganizzazione agricola ricorda che il fondo mutualistico Agricat si attiva soltanto per gli eventi connessi ad alluvione, brina, gelo e siccità e che gli altri eventi calamitosi possono essere risarciti esclusivamente se assicurati.







Coldiretti Basilicata continuerà nelle prossime ore il monitoraggio nelle campagne del Metapontino, raccogliendo le segnalazioni degli agricoltori attraverso i propri uffici territoriali e verificando le conseguenze della violenta perturbazione sulle strutture e sulle produzioni agricole.