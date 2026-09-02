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La voce della Politica
|Maltempo, Coldiretti Basilicata: trombe daria a Policoro e Scanzano Jonico, danni alle strutture agricole
2/09/2026
|È drammatica la situazione nelle campagne di Policoro e Scanzano Jonico nel Materano, dopo la violenta ondata di maltempo che nel pomeriggio ha investito la cittadina e diverse aree rurali del Metapontino.
Un violento nubifragio, accompagnato da una tromba daria e da fortissime raffiche di vento, si è abbattuto su Policoro e su diversi tratti della costa jonica lucana, provocando in pochi minuti danni alla vegetazione, con alberi e rami divelti, e interessando anche numerose strutture agricole dellarea.
A segnalarlo è Coldiretti Basilicata, che attraverso la propria rete territoriale sta raccogliendo le prime segnalazioni provenienti dalle aziende agricole colpite. Sono in corso verifiche per accertare leffettiva estensione e lentità dei danni nelle campagne.
Il maltempo ha provocato conseguenze anche nel centro abitato di Policoro, rendendo necessari diversi interventi dei vigili del fuoco. Piogge particolarmente intense e improvvise raffiche di vento hanno interessato anche altre zone del Metapontino e, più in generale, la costa jonica della Basilicata.
Lorganizzazione agricola ricorda che il fondo mutualistico Agricat si attiva soltanto per gli eventi connessi ad alluvione, brina, gelo e siccità e che gli altri eventi calamitosi possono essere risarciti esclusivamente se assicurati.
Coldiretti Basilicata continuerà nelle prossime ore il monitoraggio nelle campagne del Metapontino, raccogliendo le segnalazioni degli agricoltori attraverso i propri uffici territoriali e verificando le conseguenze della violenta perturbazione sulle strutture e sulle produzioni agricole.
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|La Voce della Politica
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