Esprimiamo la nostra più sincera vicinanza e solidarietà alla comunità di Policoro e allamministrazione comunale per il violento nubifragio che si è abbattuto sulla cittadina jonica nel primo pomeriggio odierno, causando danni e numerosi disagi. Lo dichiarano Laura Mongiello, assessore allAmbiente e alla Transizione Energetica della Regione Basilicata, e Mario Polese, capogruppo di Orgoglio Lucano - Italia Viva in Consiglio regionale della Basilicata. Le prime immagini e le segnalazioni che stanno arrivando restituiscono un quadro particolarmente delicato, con strade allagate, alberi divelti, automobili danneggiate e criticità che hanno interessato anche attività e stabilimenti balneari lungo la costa. Siamo in stretto contatto con lamministrazione comunale e con il territorio per seguire levolversi della situazione e comprendere con maggiore precisione lentità dei danni provocati dal violento evento atmosferico, spiegano i due esponenti regionali.

In momenti come questo è fondamentale mantenere un raccordo costante tra i diversi livelli istituzionali e prestare la massima attenzione alle esigenze che emergono dal territorio. La priorità, in queste ore, resta la sicurezza delle persone e il sostegno a quanti sono impegnati nel fronteggiare le conseguenze del maltempo. Rinnoviamo la nostra vicinanza ai cittadini di Policoro, agli operatori economici e a tutte le persone che stanno vivendo ore difficili. Continueremo a seguire con attenzione la situazione, mantenendo un confronto costante con lamministrazione comunale e con la comunità, concludono Polese e Mongiello.