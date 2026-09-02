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La voce della Politica
|Nubifragio a Policoro, Mongiello e Polese: «Vicinanza alla comunità, massima attenzione per lemergenza»
2/09/2026
| Esprimiamo la nostra più sincera vicinanza e solidarietà alla comunità di Policoro e allamministrazione comunale per il violento nubifragio che si è abbattuto sulla cittadina jonica nel primo pomeriggio odierno, causando danni e numerosi disagi. Lo dichiarano Laura Mongiello, assessore allAmbiente e alla Transizione Energetica della Regione Basilicata, e Mario Polese, capogruppo di Orgoglio Lucano - Italia Viva in Consiglio regionale della Basilicata. Le prime immagini e le segnalazioni che stanno arrivando restituiscono un quadro particolarmente delicato, con strade allagate, alberi divelti, automobili danneggiate e criticità che hanno interessato anche attività e stabilimenti balneari lungo la costa. Siamo in stretto contatto con lamministrazione comunale e con il territorio per seguire levolversi della situazione e comprendere con maggiore precisione lentità dei danni provocati dal violento evento atmosferico, spiegano i due esponenti regionali.
In momenti come questo è fondamentale mantenere un raccordo costante tra i diversi livelli istituzionali e prestare la massima attenzione alle esigenze che emergono dal territorio. La priorità, in queste ore, resta la sicurezza delle persone e il sostegno a quanti sono impegnati nel fronteggiare le conseguenze del maltempo. Rinnoviamo la nostra vicinanza ai cittadini di Policoro, agli operatori economici e a tutte le persone che stanno vivendo ore difficili. Continueremo a seguire con attenzione la situazione, mantenendo un confronto costante con lamministrazione comunale e con la comunità, concludono Polese e Mongiello.
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archivio
|La Voce della Politica
|2/09/2026 - Adiconsum rinnova il Comitato di Valutazione del Fondo antiusura
"Di fronte al perdurare del rischio sovraindebitamento e alla stretta sull'accesso al credito bancario ordinario, Adiconsum ribadisce il proprio ruolo di baluardo sociale a tutela delle famiglie vulnerabili e annuncia il rinnovo dei componenti del Comitato di valutazione del...-->continua
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|2/09/2026 - Sellata-Pierfaone, lopposizione chiede chiarezza sul progetto: «Trasparenza su autorizzazioni e 6 milioni ad Abriola»
"I gruppi consiliari di opposizione M5s, BCC e BD, lo scorso 29 agosto, hanno presentato una richiesta di accesso agli atti relativa al progetto di riqualificazione del comprensorio sciistico Sellata-Pierfaone e chiedono la convocazione della competente Commis...-->continua
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|2/09/2026 - Maltempo, Coldiretti Basilicata: trombe daria a Policoro e Scanzano Jonico, danni alle strutture agricole
È drammatica la situazione nelle campagne di Policoro e Scanzano Jonico nel Materano, dopo la violenta ondata di maltempo che nel pomeriggio ha investito la cittadina e diverse aree rurali del Metapontino.
Un violento nubifragio, accompagnato da una tromba...-->continua
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|2/09/2026 - Nubifragio a Policoro, Mongiello e Polese: «Vicinanza alla comunità, massima attenzione per lemergenza»
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|2/09/2026 - Devastazione a Policoro, UGL Matera: ''Non è solo unemergenza meteo, rischia di diventare unemergenza economica''
Siamo sul posto e la situazione è drammatica. Quello che vediamo a Policoro è uno scenario di devastazione che lascia senza parole. In pochi minuti la furia del vento e dellacqua ha colpito abitazioni, strade, attività, strutture turistiche, campagne e azien...-->continua
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|2/09/2026 - Sellata-Pierfaone,iò sindaco di Abrolo: ''i lavori continuano''
Cè unarte tutta italiana che riesce sempre a strabiliare: quella di trasformare un cantiere di futuro in un caso giudiziario da prima pagina, preferendo leco del clamore alla fatica della lettura. Così il sindaco di Abriola, Romano Triunfo, commenta il p...-->continua
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|2/09/2026 - Legambiente: Indagini della Procura di Potenza confermano le gravi criticità''
Legambiente prende atto del decreto di sequestro preventivo emesso dalla Procura della Repubblica di Potenza nei confronti dell'area interessata dai lavori del comprensorio sciistico Sellata-Pierfaone, nel comune di Abriola. Il provvedimento, firmato dal Procu...-->continua
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