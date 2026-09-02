Siamo sul posto e la situazione è drammatica. Quello che vediamo a Policoro è uno scenario di devastazione che lascia senza parole. In pochi minuti la furia del vento e dellacqua ha colpito abitazioni, strade, attività, strutture turistiche, campagne e aziende. Ora bisogna intervenire con la massima rapidità, perché allemergenza provocata dal maltempo rischia di aggiungersi una pesantissima emergenza economica e occupazionale.



È lallarme lanciato dal segretario provinciale dellUGL Matera, Pino Giordano e da Maristella Pace, Responsabile Zonale UGL di Policoro, presenti nella cittadina Ionica per verificare direttamente le conseguenze della violenta tromba daria e del nubifragio che hanno interessato il centro abitato, il lido e le aree rurali.



Esprimiamo innanzitutto il nostro apprezzamento al sindaco Enrico Bianco e allAmministrazione comunale  dichiarano Pace e Giordano  per la tempestività con cui hanno attivato il Centro Operativo Comunale e stanno coordinando le operazioni. Un ringraziamento sentito va a tutti gli uomini e le donne impegnati nellemergenza: mezzi di soccorso, Protezione civile, forze dellordine, tecnici, operai e volontari stanno operando con grande celerità e professionalità per liberare le strade, mettere in sicurezza le aree interessate e ripristinare, per quanto possibile, i servizi.



Ma una volta superata la fase dellemergenza immediata  sottolineano i sindacalisti UGL  non possiamo permetterci di lasciare il territorio alle prese con una seconda emergenza, quella economica. I danni sono ingenti e dovranno essere quantificati rapidamente. Dietro ogni azienda danneggiata ci sono lavoratori, famiglie, investimenti e sacrifici. Se unimpresa non riesce a ripartire, il danno non riguarda soltanto il titolare: riguarda lintera comunità.



Abbiamo informato Paolo Capone: serve una risposta straordinaria.



Giordano e Pace hanno già informato il segretario generale dellUGL, Paolo Capone, sulla gravità della situazione.



Abbiamo ritenuto doveroso informare immediatamente il segretario generale Capone  spiegano Pace e Giordano  perché siamo seriamente preoccupati per le conseguenze che questa calamità potrebbe produrre sul tessuto produttivo e occupazionale. LUGL seguirà levolversi della situazione e continuerà a sollecitare Governo e Regione affinché Policoro e il Metapontino possano contare su una risposta concreta e straordinaria.



Policoro  aggiungono  non è una realtà marginale. È il terzo comune della Basilicata per popolazione ed è uno dei principali poli economici, turistici e produttivi della regione. Agricoltura, turismo, commercio, servizi e piccole e medie imprese costituiscono una rete economica fondamentale per migliaia di cittadini. Colpire questo sistema significa mettere a rischio redditi, occupazione e futuro.



Sospendere tributi e mutui, ristori rapidi e tutela dei posti di lavoro.



LUGL Matera chiede quindi alle istituzioni di passare immediatamente dalla fase dellemergenza a quella della ripartenza, attraverso un pacchetto straordinario di interventi.



Chiediamo la ricognizione immediata dei danni e lattivazione di tutte le procedure necessarie per il riconoscimento dello stato di emergenza. Occorre prevedere sospensione di tasse e tributi per imprese e famiglie colpite, nei limiti e secondo le modalità consentite dalla normativa, oltre alla sospensione delle rate di mutui e finanziamenti. Servono ristori adeguati per le aziende agricole, per le serre, per le strutture produttive e per gli operatori turistici.



E soprattutto  continuano Giordano e Pace  dobbiamo difendere loccupazione. Chiediamo che ogni intervento tenga al centro la salvaguardia dei posti di lavoro, con il ricorso agli strumenti di sostegno al reddito e agli ammortizzatori sociali laddove necessari. Non possiamo permettere che una tromba daria abbatta anche il lavoro di un territorio.



Il turismo non può perdere la stagione



Particolarmente delicata è la situazione del litorale.



I danni agli stabilimenti balneari e alle strutture del lido sono motivo di grande preoccupazione  affermano Pace e Giordano  perché arrivano in una fase decisiva per la stagione turistica. Policoro vive anche di turismo e migliaia di lavoratori, direttamente e indirettamente, dipendono dalla capacità delle attività di essere operative. È necessario mettere gli operatori nelle condizioni di ripristinare rapidamente le strutture e non perdere una stagione che per molte imprese rappresenta una parte essenziale del proprio fatturato annuale.



Stessa attenzione  aggiungono  deve essere riservata alle campagne. I danni a serre, coltivazioni e strutture agricole rischiano di compromettere non soltanto il raccolto, ma la continuità produttiva delle aziende. Servono risorse per ripartire e strumenti finanziari che consentano agli agricoltori di affrontare questa nuova, pesante difficoltà.



Policoro deve rialzarsi, le istituzioni facciano presto



Questa  concludono Maristella Pace e Pino Giordano  non è soltanto una questione di risarcimenti. È una questione di futuro. Dobbiamo evitare che lemergenza di oggi diventi la crisi di domani. Il nostro territorio non può permettersi aziende costrette a chiudere, lavoratori senza occupazione e famiglie lasciate sole a fronteggiare conseguenze che non hanno provocato.



LUGL sarà al fianco dei cittadini, dei lavoratori, degli agricoltori, degli operatori turistici e delle imprese. Oggi siamo qui, sul luogo del disastro, insieme alla comunità che sta vivendo queste ore difficili. Ringraziamo ancora il sindaco Bianco e tutti coloro che stanno lavorando senza sosta per mettere in sicurezza Policoro. Adesso, però, è il momento che anche Regione e Governo facciano la loro parte. Servono risorse, interventi rapidi e risposte certe. Policoro deve rialzarsi e nessuno deve essere lasciato indietro.



