La giunta regionale approva l'iniziativa che punta a realizzare tre poli a Potenza, Matera e Melfi dedicati alla formazione tecnico-professionale, alla ricerca applicata e all'innovazione. Cupparo: «Investiamo nel futuro dei giovani e nella rigenerazione di immobili esistenti».

Su proposta dellassessore allo Sviluppo economico, Lavoro e Formazione, Francesco Cupparo, la Giunta regionale ha approvato il progetto Campus Innotec Basilicata, candidato allAvviso previsto dal Decreto Dipartimentale del Ministero dellIstruzione e del Merito n. 1282 del 3 giugno 2025 e successivamente ammesso a finanziamento con Decreto Dipartimentale n. 3756 dell11 dicembre 2025.

Linvestimento complessivo ammonta a 2,1 milioni di euro e punta alla realizzazione di un Campus diffuso, articolato in tre poli territoriali a Potenza, Matera e Melfi, dedicati alla formazione tecnico-professionale, alla ricerca applicata e allinnovazione.

Il progetto prevede il recupero e la rifunzionalizzazione di immobili attualmente inutilizzati o non pienamente efficienti, trasformandoli in spazi moderni e flessibili per la didattica, i laboratori, il coworking, la ricerca e lincontro tra studenti, università, ITS e sistema produttivo.

A Potenza lintervento interesserà ledificio ex Mediafor, con lavori di adeguamento strutturale e ristrutturazione; a Matera sarà rifunzionalizzato lex edificio Natuzzi, attraverso interventi di ristrutturazione, infrastrutturazione tecnologica ed efficientamento energetico; a Melfi il progetto riguarderà ledificio della Diocesi, con lavori di ristrutturazione e miglioramento dellefficienza energetica.

Il Campus diffuso sarà dotato, secondo le caratteristiche dei singoli poli, di laboratori multidisciplinari, aule per la formazione avanzata, spazi di coworking e studio, infrastrutture tecnologiche, servizi per lorientamento e il placement, luoghi per attività culturali, sportive e associative. Sono inoltre previste soluzioni di residenzialità e servizi per gli studenti nei poli di Potenza e Melfi.

Lobiettivo è rafforzare il collegamento tra formazione, ricerca e imprese, favorendo anche la nascita e lo sviluppo di start-up e iniziative imprenditoriali nei settori dellinnovazione e delle nuove tecnologie.

«Con Campus Innotec  afferma lassessore Francesco Cupparo  vogliamo realizzare uninfrastruttura territoriale moderna e diffusa, capace di mettere in rete Potenza, Matera e Melfi e di avvicinare sempre di più formazione, ricerca e sistema produttivo. Recuperiamo immobili esistenti, riduciamo il consumo di suolo e investiamo in spazi sicuri, sostenibili e tecnologicamente avanzati. È un progetto che guarda ai giovani e alle loro opportunità formative e occupazionali, ma anche alla capacità della Basilicata di trattenere competenze, produrre innovazione e creare nuove sinergie tra scuola, ITS, università e imprese».

Il progetto è orientato ai più avanzati criteri di sostenibilità e accessibilità, con interventi finalizzati alla sicurezza strutturale e antisismica, allefficienza energetica e alla realizzazione di edifici a basso consumo. Gli interventi saranno inoltre realizzati nel rispetto dei criteri ambientali e con particolare attenzione alla mobilità sostenibile e allintegrazione degli immobili nei contesti urbani.

Il Campus Innotec rappresenta, infine, un intervento di rigenerazione urbana che consentirà di restituire nuove funzioni a edifici oggi sottoutilizzati, valorizzando il patrimonio esistente e creando, nei tre principali poli territoriali individuati, nuovi luoghi di formazione, innovazione e aggregazione.