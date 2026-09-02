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La voce della Politica
|Moliterno, uomo salvato da arresto cardiaco: il sindaco Rubino ringrazia il 118
2/09/2026
|Il sindaco di Moliterno Antonio Rubino esprime profondo apprezzamento e gratitudine allequipaggio India 24, allinfermiera Antonella Di Lernia e allautista-soccorritore Vito Limongi, per il fondamentale intervento che ha consentito di salvare la vita a un uomo colpito da arresto cardiocircolatorio. Ancora una volta afferma il primo cittadino gli splendidi professionisti del 118 di Moliterno sono riusciti a fare la differenza e a salvare la vita di un uomo. Ogni giorno, noi che viviamo queto territorio, possiamo testimoniare la preziosità di questi operatori per le comunità. Lepisodio è la dimostrazione concreta dellimportanza strategica del presidio del 118 di Moliterno. In un territorio vasto e caratterizzato da distanze significative dai principali presìdi ospedalieri, quei pochi minuti possono fare la differenza tra la vita e la morte. La presenza dellIndia 24 a Moliterno non è quindi soltanto un servizio sanitario, ma una garanzia di sicurezza per un intero territorio che difficilmente potrebbe essere efficacemente servito senza una postazione stabilmente dislocata nel nostro Comune, continua il sindaco Rubino, questo intervento rappresenta anche unimportante occasione di riflessione per le istituzioni competenti. Una riflessione da svolgere insieme ad ASP, Regione Basilicata e sistema sanitario regionale per considerare con particolare attenzione le esigenze delle aree interne, dove distanze e tempi di percorrenza rendono la presenza dei presìdi territoriali ancora più preziosa. La programmazione sanitaria deve certamente tenere conto di numeri e parametri organizzativi, ma non può prescindere dalle caratteristiche concrete dei territori e dalle esigenze delle comunità. In alcuni casi, la presenza tempestiva di un mezzo di soccorso può fare, letteralmente, la differenza tra la vita e la morte. A nome dellAmministrazione comunale e dellintera comunità di Moliterno, rivolgo il più sincero ringraziamento agli operatori intervenuti, ai cittadini che hanno avviato tempestivamente le manovre di rianimazione e a tutti coloro che hanno contribuito al buon esito del soccorso, conclude Rubino, Difendere e rafforzare i presìdi sanitari nelle aree interne significa garantire concretamente il diritto alla salute delle nostre comunità. Questo episodio ne rappresenta una testimonianza particolarmente significativa.
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|La Voce della Politica
|2/09/2026 - Sellata-Pierfaone,iò sindaco di Abrolo: ''i lavori continuano''
Cè unarte tutta italiana che riesce sempre a strabiliare: quella di trasformare un cantiere di futuro in un caso giudiziario da prima pagina, preferendo leco del clamore alla fatica della lettura. Così il sindaco di Abriola, Romano Triunfo, commenta il polverone di all...-->continua
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|2/09/2026 - Legambiente: Indagini della Procura di Potenza confermano le gravi criticità''
Legambiente prende atto del decreto di sequestro preventivo emesso dalla Procura della Repubblica di Potenza nei confronti dell'area interessata dai lavori del comprensorio sciistico Sellata-Pierfaone, nel comune di Abriola. Il provvedimento, firmato dal Procu...-->continua
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|2/09/2026 - Campus Innotec, ok al progetto da 2,1 milioni di euro
La giunta regionale approva l'iniziativa che punta a realizzare tre poli a Potenza, Matera e Melfi dedicati alla formazione tecnico-professionale, alla ricerca applicata e all'innovazione. Cupparo: «Investiamo nel futuro dei giovani e nella rigenerazione di im...-->continua
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|2/09/2026 - Moliterno, uomo salvato da arresto cardiaco: il sindaco Rubino ringrazia il 118
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|2/09/2026 - Carburanti, in Basilicata 32 Comuni senza distributori: Confartigianato, ''A rischio altri 10 impianti''
Non cè solo il caro carburante a pesare sulle famiglie e sulle imprese lucane. In Basilicata a preoccupare è anche la progressiva riduzione della rete dei distributori, soprattutto nei piccoli Comuni e nelle aree interne e montane.
Attualmente sono 2...-->continua
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|2/09/2026 - Sanità, 118 Lagonegro e Melfi, Lacorazza: Prima di chiedere bisogna fare
Il capogruppo del Pd: "118, elisoccorso h24 a Lagonegro e 118, eliporto a Melfi, servono risposte chiare e tempi certi. Prima di chiedere sacrifici ai cittadini bisogna dare risposte sui servizi che presentano criticità e sugli impegni assunti
"Di fronte a...-->continua
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|2/09/2026 - Offese personali all'assessore Latronico inaccettabili, Bochicchio: ''Abbassare i toni''
Il capogruppo socialista: "Non condivido il provvedimento sul ticket della Giunta regionale, ma le posizioni politiche non possono trasformarsi in attacchi personali. Solidarietà all'assessore Latronico"
"Voglio innanzitutto affermare un concetto chia...-->continua
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