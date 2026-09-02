Il sindaco di Moliterno Antonio Rubino esprime profondo apprezzamento e gratitudine allequipaggio India 24, allinfermiera Antonella Di Lernia e allautista-soccorritore Vito Limongi, per il fondamentale intervento che ha consentito di salvare la vita a un uomo colpito da arresto cardiocircolatorio. Ancora una volta afferma il primo cittadino gli splendidi professionisti del 118 di Moliterno sono riusciti a fare la differenza e a salvare la vita di un uomo. Ogni giorno, noi che viviamo queto territorio, possiamo testimoniare la preziosità di questi operatori per le comunità. Lepisodio è la dimostrazione concreta dellimportanza strategica del presidio del 118 di Moliterno. In un territorio vasto e caratterizzato da distanze significative dai principali presìdi ospedalieri, quei pochi minuti possono fare la differenza tra la vita e la morte. La presenza dellIndia 24 a Moliterno non è quindi soltanto un servizio sanitario, ma una garanzia di sicurezza per un intero territorio che difficilmente potrebbe essere efficacemente servito senza una postazione stabilmente dislocata nel nostro Comune, continua il sindaco Rubino, questo intervento rappresenta anche unimportante occasione di riflessione per le istituzioni competenti. Una riflessione da svolgere insieme ad ASP, Regione Basilicata e sistema sanitario regionale per considerare con particolare attenzione le esigenze delle aree interne, dove distanze e tempi di percorrenza rendono la presenza dei presìdi territoriali ancora più preziosa. La programmazione sanitaria deve certamente tenere conto di numeri e parametri organizzativi, ma non può prescindere dalle caratteristiche concrete dei territori e dalle esigenze delle comunità. In alcuni casi, la presenza tempestiva di un mezzo di soccorso può fare, letteralmente, la differenza tra la vita e la morte. A nome dellAmministrazione comunale e dellintera comunità di Moliterno, rivolgo il più sincero ringraziamento agli operatori intervenuti, ai cittadini che hanno avviato tempestivamente le manovre di rianimazione e a tutti coloro che hanno contribuito al buon esito del soccorso, conclude Rubino, Difendere e rafforzare i presìdi sanitari nelle aree interne significa garantire concretamente il diritto alla salute delle nostre comunità. Questo episodio ne rappresenta una testimonianza particolarmente significativa.