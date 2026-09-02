-->
|
La voce della Politica
|Sanità, 118 Lagonegro e Melfi, Lacorazza: Prima di chiedere bisogna fare
2/09/2026
|Il capogruppo del Pd: "118, elisoccorso h24 a Lagonegro e 118, eliporto a Melfi, servono risposte chiare e tempi certi. Prima di chiedere sacrifici ai cittadini bisogna dare risposte sui servizi che presentano criticità e sugli impegni assunti
"Di fronte alla scelta della Giunta di introdurre nuovi ticket e chiedere ulteriori sacrifici ai cittadini, riteniamo ancora più necessario che l'assessore Latronico dia risposte sulle tante questioni che abbiamo posto e che restano in sospeso su temi cruciali della sanità regionale. Per questo, come opposizioni, abbiamo depositato la richiesta di convocazione del Consiglio regionale in seduta straordinaria sulla situazione economica, organizzativa e assistenziale della sanità lucana e sull'introduzione del ticket farmaceutico. Ai cittadini bisogna innanzitutto garantire una sanità che funzioni e risposte chiare sulle criticità aperte, prima di chiedere loro altri sacrifici". Lo dichiara il capogruppo del Pd in Consiglio regionale, Piero Lacorazza, che aggiunge:
"Ci sono interrogazioni, comunicazioni e atti che attendono risposte su questioni concrete che incidono sulla qualità e sulla sicurezza dell'assistenza. A Melfi restano aperti i nodi del servizio 118 e dell'eliporto dell'ospedale San Giovanni di Dio. Abbiamo depositato, tra le altre, un'interrogazione sul finanziamento di circa 1,45 milioni di euro, a valere sui fondi Fesr Fse+ 2021-2027, destinato alla realizzazione dell'eliporto, infrastruttura strategica per l'emergenza-urgenza dell'Area Nord della Basilicata. Il collaudo finale era previsto entro il 2026, ma i lavori non sono ancora iniziati. Avevamo già chiesto una verifica, da farsi in questo mese di settembre, sullo stato di avanzamento, sui pareri necessari e sulla compatibilità dell'intervento con gli altri cantieri in corso. Ci preoccupano soprattutto i tempi rispetto alle scadenze del finanziamento e chiediamo che venga chiarito anche il mantenimento dell'area individuata. Non possiamo permetterci ulteriori ritardi su un'opera che riguarda direttamente l'efficienza del sistema di emergenza-urgenza".
"Lo stesso vale per Lagonegro prosegue Lacorazza dove da tempo incalziamo l'assessore Latronico e l'Azienda Sanitaria di Potenza sull'elisoccorso h24. Dopo l'individuazione dell'area e la disponibilità di circa un milione di euro, è necessario arrivare finalmente a una definizione, chiarendo tempi, procedure e passaggi ancora necessari, comprese verifiche, prove di volo ed eventuali procedimenti di esproprio. Servono tempi certi e una rapida conclusione dell'iter. È una questione emblematica di come, anche quando ci sono risorse e condizioni per intervenire, il protrarsi delle procedure possa determinare ritardi su servizi strategici per i territori".
"Sempre A Melfi sottolinea Lacorazza resta appesa la vicenda del corso di laurea in Scienze Infermieristiche e l'impegno assunto dall'assessore. Abbiamo preso atto, dopo le nostre insistenze, dell'avvio di interlocuzioni per inserire Melfi tra le sedi del corso, anche valorizzando le strutture e il personale dell'ospedale. A questo punto, però, occorre sapere a che punto siano concretamente le interlocuzioni annunciate dall'assessore con l'Università Cattolica del Sacro Cuore, quali passi siano stati compiuti, se siano state formalizzate attraverso atti o comunicazioni ufficiali e quali siano stati gli eventuali esiti. Serve inoltre chiarire in tutto ciò quale ruolo stia svolgendo l'Azienda ospedaliera San Carlo, insieme al cronoprogramma, ai tempi di accreditamento e a quelli previsti per l'avvio del corso.
"Sono questioni diverse, ma con un elemento comune, la necessità di rafforzare i servizi, garantire risposte concrete ai territori e dare seguito agli impegni assunti. È in questo quadro che va valutata anche la scelta di introdurre nuovi ticket e ulteriori costi a carico dei cittadini. Prima di chiedere loro altri sacrifici, la Giunta regionale deve dimostrare di essere in grado di affrontare e risolvere le criticità che segnaliamo da mesi, anzi da ormai oltre due anni. Per questo conclude Lacorazza - continueremo a incalzare l'assessore Latronico e la Giunta, dentro e fuori dal Consiglio regionale. Sulla sanità lucana non è più possibile dire tutto e fare poco. Prima di chiedere ai cittadini di sostenere ulteriori sacrifici, bisogna dare risposte, affrontare le criticità ancora aperte e, soprattutto, mantenere gli impegni assunti".
|
archivio
|La Voce della Politica
|2/09/2026 - Moliterno, uomo salvato da arresto cardiaco: il sindaco Rubino ringrazia il 118
Il sindaco di Moliterno Antonio Rubino esprime profondo apprezzamento e gratitudine allequipaggio India 24, allinfermiera Antonella Di Lernia e allautista-soccorritore Vito Limongi, per il fondamentale intervento che ha consentito di salvare la vita a un uomo colpito da a...-->continua
|
|
|2/09/2026 - Carburanti, in Basilicata 32 Comuni senza distributori: Confartigianato, ''A rischio altri 10 impianti''
Non cè solo il caro carburante a pesare sulle famiglie e sulle imprese lucane. In Basilicata a preoccupare è anche la progressiva riduzione della rete dei distributori, soprattutto nei piccoli Comuni e nelle aree interne e montane.
Attualmente sono 2...-->continua
|
|
|2/09/2026 - Sanità, 118 Lagonegro e Melfi, Lacorazza: Prima di chiedere bisogna fare
Il capogruppo del Pd: "118, elisoccorso h24 a Lagonegro e 118, eliporto a Melfi, servono risposte chiare e tempi certi. Prima di chiedere sacrifici ai cittadini bisogna dare risposte sui servizi che presentano criticità e sugli impegni assunti
"Di fronte a...-->continua
|
|
|2/09/2026 - Offese personali all'assessore Latronico inaccettabili, Bochicchio: ''Abbassare i toni''
Il capogruppo socialista: "Non condivido il provvedimento sul ticket della Giunta regionale, ma le posizioni politiche non possono trasformarsi in attacchi personali. Solidarietà all'assessore Latronico"
"Voglio innanzitutto affermare un concetto chia...-->continua
|
|
|1/09/2026 - Arpor, Giordano (UGL Matera): "Oltre 20 Milioni di investimenti, Policoro diventa sempre più un polo di eccellenza
"Oltre 20 milioni di euro di nuovi investimenti nello stabilimento Arpor di Policoro sono un segnale forte di fiducia nella Basilicata e nel Metapontino. È una scelta che rafforza limpresa, il lavoro e unintera filiera che parte dallagricoltura e arriva al ...-->continua
|
|
|1/09/2026 - Ticket farmaceutico, depositata la richiesta di Consiglio straordinario dai consiglieri di centrosinistra
«Abbiamo depositato questa mattina la richiesta di convocazione del Consiglio regionale in seduta straordinaria sulla situazione economica, organizzativa e assistenziale della sanità lucana e sull'introduzione del ticket farmaceutico. Il centrosinistra regiona...-->continua
|
|
|1/09/2026 - Cicala: il nuovo piano Arpor rafforza la filiera agricola
«Il nuovo piano di investimenti presentato da Arpor dimostra che la Basilicata può attrarre capitali, organizzare la produzione agricola, trasformarla sul territorio e generare occupazione. È il modello di sviluppo che vogliamo sostenere: imprese solide, agric...-->continua
|
|