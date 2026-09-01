-->
|
La voce della Politica
|Arpor, Giordano (UGL Matera): "Oltre 20 Milioni di investimenti, Policoro diventa sempre più un polo di eccellenza
1/09/2026
|"Oltre 20 milioni di euro di nuovi investimenti nello stabilimento Arpor di Policoro sono un segnale forte di fiducia nella Basilicata e nel Metapontino. È una scelta che rafforza limpresa, il lavoro e unintera filiera che parte dallagricoltura e arriva al consumatore".
Lo dichiara Pino Giordano, segretario provinciale UGL Matera, commentando il piano di sviluppo di Arpor, cooperativa agricola del Gruppo Fruttadoro Orogel, con una prospettiva fino al 2030.
"Come UGL Matera afferma Giordano guardiamo con grande favore a questo progetto. Arpor è ormai una realtà importante per il nostro territorio: oltre 600 collaboratori, più di 480 soci agricoltori e oltre 100 milioni di euro investiti nello stabilimento lucano dal 2009. Sono numeri che parlano di unazienda solida, che crede in Policoro e nella Basilicata. Il nuovo investimento continua significa rafforzare uno stabilimento che sta diventando sempre più un vero polo di eccellenza produttiva, qualitativa e occupazionale. Non parliamo soltanto di macchinari e produzione, ma di persone, famiglie, aziende agricole e imprese dellindotto. Quando cresce una realtà come Arpor, può crescere anche tutto ciò che le sta intorno".
Per Giordano, investimenti e lavoro devono andare insieme.
"Il sindacato deve tutelare i lavoratori, ma deve anche sostenere chi investe e crea le condizioni per mantenere e far crescere loccupazione. Non facciamo promesse che spettano allazienda, ma auspichiamo che questo percorso permetta di consolidare i posti di lavoro esistenti e, dove possibile, di crearne di nuovi e qualificati. Dietro ogni lavoratore ci sono una famiglia, una casa e un progetto di vita".
Un riconoscimento particolare va alla dirigenza Arpor, ai lavoratori e ai soci agricoltori.
"Alla dirigenza Arpor va il nostro apprezzamento per la capacità di investire, innovare e migliorare continuamente la qualità. Lo stesso vale per tutti i lavoratori e per i soci agricoltori che ogni giorno rendono possibile questo risultato. È grazie a loro se Policoro può contare oggi su una realtà produttiva di grande valore".
Giordano guarda positivamente anche al lavoro delle istituzioni regionali.
"È importante limpegno dellassessore allAgricoltura Carmine Cicala per sostenere il settore agricolo e rafforzare il rapporto tra agricoltura e industria. Se riusciamo a trasformare sempre più le nostre produzioni direttamente in Basilicata, creiamo più valore e più opportunità per il territorio. Particolarmente importante aggiunge Giordano è anche lattenzione dellassessore alla Salute Cosimo Latronico al rapporto tra qualità del cibo, salute e prevenzione. La sua visione, che mette insieme salute, agricoltura e sviluppo, va nella direzione giusta. La qualità di ciò che mangiamo è legata alla qualità delle nostre produzioni, ma anche alla salute delle persone e alla forza della nostra economia. È una visione che condividiamo prosegue perché agricoltura, salute, lavoro e sviluppo non possono viaggiare su strade diverse. Devono camminare insieme. Investire nella qualità significa sostenere gli agricoltori, le imprese, i lavoratori e le famiglie, creando allo stesso tempo nuove possibilità per i nostri giovani. Come UGL Matera conclude Giordano continueremo a sostenere ogni progetto che porta investimenti, difende il lavoro e crea sviluppo. Arpor dimostra che in Basilicata si può investire e fare industria di qualità. Policoro ha oggi una grande opportunità: diventare sempre più un punto di riferimento per lagroalimentare, con un modello capace di unire impresa, agricoltura, lavoro, salute e territorio. È da qui che dobbiamo costruire il futuro della nostra terra: con più investimenti, più lavoro e più fiducia nella Basilicata".
|
archivio
|La Voce della Politica
|1/09/2026 - Arpor, Giordano (UGL Matera): "Oltre 20 Milioni di investimenti, Policoro diventa sempre più un polo di eccellenza
"Oltre 20 milioni di euro di nuovi investimenti nello stabilimento Arpor di Policoro sono un segnale forte di fiducia nella Basilicata e nel Metapontino. È una scelta che rafforza limpresa, il lavoro e unintera filiera che parte dallagricoltura e arriva al consumatore".
<...-->continua
|
|
|1/09/2026 - Ticket farmaceutico, depositata la richiesta di Consiglio straordinario dai consiglieri di centrosinistra
«Abbiamo depositato questa mattina la richiesta di convocazione del Consiglio regionale in seduta straordinaria sulla situazione economica, organizzativa e assistenziale della sanità lucana e sull'introduzione del ticket farmaceutico. Il centrosinistra regiona...-->continua
|
|
|1/09/2026 - Cicala: il nuovo piano Arpor rafforza la filiera agricola
«Il nuovo piano di investimenti presentato da Arpor dimostra che la Basilicata può attrarre capitali, organizzare la produzione agricola, trasformarla sul territorio e generare occupazione. È il modello di sviluppo che vogliamo sostenere: imprese solide, agric...-->continua
|
|
|1/09/2026 - Bonus gas, la Regione smentisce dati e ricostruzioni
Sul progetto collegato al Bonus Gas la Direzione generale dellAmministrazione digitale smentisce alcune ricostruzioni e cifre evidenziate sulla stampa.
Il primo elemento da chiarire riguarda il progetto condiviso con le compagnie petrolifere nellambito d...-->continua
|
|
|1/09/2026 - Trasporti ferroviari, Marrese: ''La Basilicata merita programmazione e servizi efficienti non passi indietro''
La decisione di sostituire, a partire dal prossimo 13 settembre, gran parte dei collegamenti ferroviari sulla tratta PotenzaTaranto oggi effettuati con i treni elettrici Pop con convogli diesel rappresenta una scelta che desta forti perplessità e che richiede...-->continua
|
|
|1/09/2026 - Mensa Ardsu a prova di Smartphone
Parte oggi la possibilità per gli studenti di Basilicata che usufruiscono della Mensa Ardsu, sia presso la sede del Campus di Macchia Romana sia presso i punti di consegna in catering, di pagare la propri quota tramite app ARDSUpper attivabile sul proprio smar...-->continua
|
|
|1/09/2026 - Rigenerazione urbana: pubblicato lavviso
È stata pubblicata lattesa Manifestazione di interesse per la realizzazione di interventi rivolti alla valorizzazione ambientale e paesaggistica degli insediamenti urbani Progetti integrati di rigenerazione urbana (PIRU). La misura dà attuazione alla Delibe...-->continua
|
|