"Oltre 20 milioni di euro di nuovi investimenti nello stabilimento Arpor di Policoro sono un segnale forte di fiducia nella Basilicata e nel Metapontino. È una scelta che rafforza limpresa, il lavoro e unintera filiera che parte dallagricoltura e arriva al consumatore".



Lo dichiara Pino Giordano, segretario provinciale UGL Matera, commentando il piano di sviluppo di Arpor, cooperativa agricola del Gruppo Fruttadoro Orogel, con una prospettiva fino al 2030.



"Come UGL Matera  afferma Giordano  guardiamo con grande favore a questo progetto. Arpor è ormai una realtà importante per il nostro territorio: oltre 600 collaboratori, più di 480 soci agricoltori e oltre 100 milioni di euro investiti nello stabilimento lucano dal 2009. Sono numeri che parlano di unazienda solida, che crede in Policoro e nella Basilicata. Il nuovo investimento  continua  significa rafforzare uno stabilimento che sta diventando sempre più un vero polo di eccellenza produttiva, qualitativa e occupazionale. Non parliamo soltanto di macchinari e produzione, ma di persone, famiglie, aziende agricole e imprese dellindotto. Quando cresce una realtà come Arpor, può crescere anche tutto ciò che le sta intorno".



Per Giordano, investimenti e lavoro devono andare insieme.



"Il sindacato deve tutelare i lavoratori, ma deve anche sostenere chi investe e crea le condizioni per mantenere e far crescere loccupazione. Non facciamo promesse che spettano allazienda, ma auspichiamo che questo percorso permetta di consolidare i posti di lavoro esistenti e, dove possibile, di crearne di nuovi e qualificati. Dietro ogni lavoratore ci sono una famiglia, una casa e un progetto di vita".



Un riconoscimento particolare va alla dirigenza Arpor, ai lavoratori e ai soci agricoltori.



"Alla dirigenza Arpor va il nostro apprezzamento per la capacità di investire, innovare e migliorare continuamente la qualità. Lo stesso vale per tutti i lavoratori e per i soci agricoltori che ogni giorno rendono possibile questo risultato. È grazie a loro se Policoro può contare oggi su una realtà produttiva di grande valore".



Giordano guarda positivamente anche al lavoro delle istituzioni regionali.



"È importante limpegno dellassessore allAgricoltura Carmine Cicala per sostenere il settore agricolo e rafforzare il rapporto tra agricoltura e industria. Se riusciamo a trasformare sempre più le nostre produzioni direttamente in Basilicata, creiamo più valore e più opportunità per il territorio. Particolarmente importante  aggiunge Giordano  è anche lattenzione dellassessore alla Salute Cosimo Latronico al rapporto tra qualità del cibo, salute e prevenzione. La sua visione, che mette insieme salute, agricoltura e sviluppo, va nella direzione giusta. La qualità di ciò che mangiamo è legata alla qualità delle nostre produzioni, ma anche alla salute delle persone e alla forza della nostra economia. È una visione che condividiamo  prosegue  perché agricoltura, salute, lavoro e sviluppo non possono viaggiare su strade diverse. Devono camminare insieme. Investire nella qualità significa sostenere gli agricoltori, le imprese, i lavoratori e le famiglie, creando allo stesso tempo nuove possibilità per i nostri giovani. Come UGL Matera  conclude Giordano  continueremo a sostenere ogni progetto che porta investimenti, difende il lavoro e crea sviluppo. Arpor dimostra che in Basilicata si può investire e fare industria di qualità. Policoro ha oggi una grande opportunità: diventare sempre più un punto di riferimento per lagroalimentare, con un modello capace di unire impresa, agricoltura, lavoro, salute e territorio. È da qui che dobbiamo costruire il futuro della nostra terra: con più investimenti, più lavoro e più fiducia nella Basilicata".



