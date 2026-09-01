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La voce della Politica
|Mensa Ardsu a prova di Smartphone
1/09/2026
|Parte oggi la possibilità per gli studenti di Basilicata che usufruiscono della Mensa Ardsu, sia presso la sede del Campus di Macchia Romana sia presso i punti di consegna in catering, di pagare la propri quota tramite app ARDSUpper attivabile sul proprio smartphone sia per i sistemi operativi Ios che Android. Il percorso di digitalizzazione dellArdsu aggiunge un ulteriore tassello che nei mesi scorsi ha già interessato la gestione delle borse di studio, larchiviazione del protocollo e lattività dellUrp. Sviluppata da In4matic srl, lapplicazione introduce il tesserino virtuale sullo smartphone, che sostituisce i vecchi supporti cartacei e magnetici finora in uso per laccesso alle mense degli Atenei lucani.
Le funzioni di ArdSupper vanno oltre il semplice riconoscimento allingresso. Attraverso lapp gli studenti potranno prenotare i pasti in autonomia e scegliere la tipologia desiderata, con un sistema che rende più semplice organizzare in anticipo la giornata. Accanto al servizio di mensa, attivo nelle strutture di Potenza e Matera, resta disponibile anche il servizio di catering, pensato per chi non può raggiungere le sedi di ristorazione. Anche in questo caso la prenotazione del pasto avviene tramite lapp, con la differenza che il pasto viene recapitato direttamente presso le strutture universitarie di riferimento, secondo le stesse modalità già in vigore anche per lo scorso anno. Percorso di crescita supportato anche dal gestore del servizio mensa, la società Vivenda SpA, che si è resa subito disponibile ad affiancare lEnte nelle attività di formazione del personale e nel coordinamento operativo necessario per rendere possibile il passaggio al nuovo sistema.
In questa prima fase lARDSU ha scelto un approccio graduale al nuovo sistema lasciando attivo il doppio binario: quello dellApp, per chi lha già configurata, e quello del metodo di pagamento tradizionale in modo da dare a tutti il tempo di prendere confidenza con il nuovo strumento senza intoppi nel servizio. Il periodo di transizione servirà a mettere a punto i flussi operativi e a intercettare per tempo eventuali difficoltà tecniche. Il nuovo sistema andrà a regime entro il 15 settembre con tutte gli eventuali aggiornamenti che saranno in linea su ogni tecnologia smartphone.
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|1/09/2026 - Mensa Ardsu a prova di Smartphone
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