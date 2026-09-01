È stata pubblicata lattesa Manifestazione di interesse per la realizzazione di interventi rivolti alla valorizzazione ambientale e paesaggistica degli insediamenti urbani  Progetti integrati di rigenerazione urbana (PIRU). La misura dà attuazione alla Delibera di Giunta Regionale del 28 luglio 2026 (pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata il primo agosto 2026), relativa alla Linea di Azione Fsc 2021  2027 per la riqualificazione del territorio regionale. A partire da oggi tutta la documentazione e i dettagli dellavviso sono consultabili e scaricabili sulla piattaforma digitale della Regione Basilicata nella sezione Avvisi e bandi. I soggetti interessati potranno inviare le istanze a partire dalle ore 12 di domani, mercoledì 2 settembre 2026. Il termine ultimo per la presentation delle domande è fissato per le ore 23:59 del 15 ottobre 2026.

Mettiamo a disposizione dei Comuni e delle Unioni di Comuni oltre 47 milioni di euro di risorse Fsc per archiviare la stagione dei finanziamenti parcellizzati e rigenerare i nostri centri urbani, spiega lassessore regionale allAmbiente e alla Transizione energetica Laura Mongiello che aggiunge grazie alla visione del presidente Bardi, puntiamo su una reale strategia di comunità: ogni proposta potrà ricevere da 1 a 2,5 milioni di euro per recuperare spazi, creare servizi e combattere lo spopolamento. Non chiediamo ai sindaci di tirare fuori vecchi progetti dal cassetto, ma di ascoltare i bisogni dei cittadini. La selezione avverrà tramite una procedura negoziale: lavoreremo fianco a fianco con le amministrazioni per garantire equità, qualità e la stessa opportunità di partenza a ogni singolo Comune lucano.

Si annuncia inoltre che per illustrare i dettagli tecnici della misura, approfondire le modalità di partecipazione e rispondere ai quesiti dei territori e degli operatori, sono stati programmati due appuntamenti dedicati agli aspetti tecnici: a Potenza giovedì 10 settembre e a Matera venerdì 11 settembre. Tutti i dettagli relativi alle sedi e agli orari degli incontri territoriali saranno resi noti nei prossimi giorni attraverso i canali istituzionali.