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La voce della Politica
|Rigenerazione urbana: pubblicato lavviso
1/09/2026
|È stata pubblicata lattesa Manifestazione di interesse per la realizzazione di interventi rivolti alla valorizzazione ambientale e paesaggistica degli insediamenti urbani Progetti integrati di rigenerazione urbana (PIRU). La misura dà attuazione alla Delibera di Giunta Regionale del 28 luglio 2026 (pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata il primo agosto 2026), relativa alla Linea di Azione Fsc 2021 2027 per la riqualificazione del territorio regionale. A partire da oggi tutta la documentazione e i dettagli dellavviso sono consultabili e scaricabili sulla piattaforma digitale della Regione Basilicata nella sezione Avvisi e bandi. I soggetti interessati potranno inviare le istanze a partire dalle ore 12 di domani, mercoledì 2 settembre 2026. Il termine ultimo per la presentation delle domande è fissato per le ore 23:59 del 15 ottobre 2026.
Mettiamo a disposizione dei Comuni e delle Unioni di Comuni oltre 47 milioni di euro di risorse Fsc per archiviare la stagione dei finanziamenti parcellizzati e rigenerare i nostri centri urbani, spiega lassessore regionale allAmbiente e alla Transizione energetica Laura Mongiello che aggiunge grazie alla visione del presidente Bardi, puntiamo su una reale strategia di comunità: ogni proposta potrà ricevere da 1 a 2,5 milioni di euro per recuperare spazi, creare servizi e combattere lo spopolamento. Non chiediamo ai sindaci di tirare fuori vecchi progetti dal cassetto, ma di ascoltare i bisogni dei cittadini. La selezione avverrà tramite una procedura negoziale: lavoreremo fianco a fianco con le amministrazioni per garantire equità, qualità e la stessa opportunità di partenza a ogni singolo Comune lucano.
Si annuncia inoltre che per illustrare i dettagli tecnici della misura, approfondire le modalità di partecipazione e rispondere ai quesiti dei territori e degli operatori, sono stati programmati due appuntamenti dedicati agli aspetti tecnici: a Potenza giovedì 10 settembre e a Matera venerdì 11 settembre. Tutti i dettagli relativi alle sedi e agli orari degli incontri territoriali saranno resi noti nei prossimi giorni attraverso i canali istituzionali.
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archivio
|La Voce della Politica
|1/09/2026 - Mensa Ardsu a prova di Smartphone
Parte oggi la possibilità per gli studenti di Basilicata che usufruiscono della Mensa Ardsu, sia presso la sede del Campus di Macchia Romana sia presso i punti di consegna in catering, di pagare la propri quota tramite app ARDSUpper attivabile sul proprio smartphone sia per ...-->continua
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|1/09/2026 - Rigenerazione urbana: pubblicato lavviso
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|1/09/2026 - Monte Sirino, Lacorazza: La Regione dia una risposta
"Bene ha fatto il sindaco di Lagonegro, Salvatore Falabella, con la nota di ieri indirizzata al presidente della Giunta Vito Bardi, a rilanciare con forza la richiesta di convocazione del Tavolo interistituzionale sul Monte Sirino e sul Lago Laudemio. Sono orm...-->continua
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|1/09/2026 - Caro vita, Bochicchio: "La Regione rafforzi il welfare"
"Il costo della vita è aumentato e per molte famiglie diventa sempre più difficile far quadrare i conti. Una recente simulazione del Sole 24 Ore ha evidenziato che tra il 2021 e il 2026 il costo della spesa alimentare considerata nell'analisi è aumentato del 2...-->continua
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|1/09/2026 - UilFp Potenza: Al Comune serve lavvio immediato della contrattazione"
La UIL FP Potenza e Basilicata ha inviato una nota chiedendo con forza all amministrazione e agli uffici competenti del Comune di Potenza la convocazione e lavvio della contrattazione integrativa.
Ad oggi, nonostante le numerose sollecitazioni della n...-->continua
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|1/09/2026 - Ticket farmaceutico, Centrosinistra: Chiediamo confronto in Aula
"Le spiegazioni fornite oggi dallassessore Latronico non modificano la sostanza del provvedimento e, per alcuni aspetti, pongono nuove domande. Dopo sette anni di governo regionale del centrodestra, per affrontare le difficoltà della sanità lucana si sceglie ...-->continua
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|1/09/2026 - Confsal Basilicata: "Il carrello della spesa aumento, pensare alle fasce deboli
«Un taglio del bilancio regionale dell1%, circa 40 milioni per finanziare sanità, welfare e sostegno alle fasce più deboli». La nostra è una proposta responsabile e attuabile. 1% non richiede sacrifici ma uno studio su dove si possono recuperare le risorse n...-->continua
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