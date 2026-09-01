La UIL FP Potenza e Basilicata ha inviato una nota chiedendo con forza all amministrazione e agli uffici competenti del Comune di Potenza la convocazione e lavvio della contrattazione integrativa.

Ad oggi, nonostante le numerose sollecitazioni della nostra organizzazione sindacale, non è pervenuta alcuna convocazione. Riteniamo che non sia più possibile rinviare un confronto che riguarda direttamente le condizioni di lavoro e il riconoscimento delle professionalità di tutte le lavoratrici e di tutti i lavoratori dellEnte.

Uno dei temi sui quali avevamo chiesto da tempo un confronto specifico è quello della Polizia Locale. Ci era stato assicurato lavvio di un apposito tavolo, ma a oggi non abbiamo ricevuto alcun riscontro. Si tratta di una questione che non può essere ulteriormente rimandata, considerato il ruolo che il personale della Polizia Locale svolge quotidianamente a servizio della città, spesso in condizioni di particolare difficoltà.

La pausa estiva è ormai terminata e il personale del Comune di Potenza, con grande senso di responsabilità e spirito di sacrificio, ha continuato a garantire i servizi alla cittadinanza anche durante le giornate caratterizzate dalle alte temperature. A queste lavoratrici e a questi lavoratori devono arrivare risposte concrete e non ulteriori rinvii.

La UIL FP chiede inoltre con forza che si proceda al pagamento della produttività relativa allanno 2024 al personale dellEnte. Si tratta di un riconoscimento dovuto alle lavoratrici e ai lavoratori che hanno contribuito, con il proprio lavoro quotidiano, al funzionamento della macchina amministrativa e allerogazione dei servizi alla cittadinanza.

Il pagamento della produttività 2024 rappresenterebbe un primo, concreto segnale di attenzione nei confronti del personale, soprattutto in una fase nella quale le lavoratrici e i lavoratori attendono da tempo risposte sul piano economico e contrattuale.

La UIL FP ritiene inoltre necessario procedere senza ulteriori ritardi alla predisposizione del Fondo delle risorse decentrate adeguato alle disposizioni del CCNL Funzioni Locali 2022-2024, così da poter dare piena attuazione agli istituti contrattuali e avviare finalmente una discussione complessiva sulle risorse e sulle condizioni di lavoro del personale.

Riteniamo inoltre doveroso sottolineare che, a seguito dellinsediamento della nuova Segretaria comunale, a oggi non abbiamo ancora avuto lopportunità di incontrarla e di avviare un confronto sulle principali problematiche che interessano il personale dellEnte. Auspichiamo pertanto che possa essere rapidamente programmato un incontro con le organizzazioni sindacali.

Sul tavolo ci sono i problemi di tutte le lavoratrici e di tutti i lavoratori del Comune di Potenza: dalle risorse del fondo alla valorizzazione del personale, dalle progressioni agli istituti contrattuali, fino alle specifiche problematiche dei diversi servizi e, in particolare, della Polizia Locale.

La UIL FP Potenza e Basilicata chiede pertanto una convocazione immediata per lavvio della contrattazione integrativa, la predisposizione del nuovo Fondo nel rispetto del CCNL 2022-2024, il pagamento della produttività 2024 e lapertura dei tavoli di confronto sulle singole problematiche.

Il tempo delle attese è finito. Chi ogni giorno garantisce i servizi pubblici merita ascolto, confronto e risposte concrete.

Potenza,1/09/2026



Il Segretario Generale Regionale UIL FP Basilicata

Verrastro Giuseppe

