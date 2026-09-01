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La voce della Politica
|UilFp Potenza: Al Comune serve lavvio immediato della contrattazione"
1/09/2026
|La UIL FP Potenza e Basilicata ha inviato una nota chiedendo con forza all amministrazione e agli uffici competenti del Comune di Potenza la convocazione e lavvio della contrattazione integrativa.
Ad oggi, nonostante le numerose sollecitazioni della nostra organizzazione sindacale, non è pervenuta alcuna convocazione. Riteniamo che non sia più possibile rinviare un confronto che riguarda direttamente le condizioni di lavoro e il riconoscimento delle professionalità di tutte le lavoratrici e di tutti i lavoratori dellEnte.
Uno dei temi sui quali avevamo chiesto da tempo un confronto specifico è quello della Polizia Locale. Ci era stato assicurato lavvio di un apposito tavolo, ma a oggi non abbiamo ricevuto alcun riscontro. Si tratta di una questione che non può essere ulteriormente rimandata, considerato il ruolo che il personale della Polizia Locale svolge quotidianamente a servizio della città, spesso in condizioni di particolare difficoltà.
La pausa estiva è ormai terminata e il personale del Comune di Potenza, con grande senso di responsabilità e spirito di sacrificio, ha continuato a garantire i servizi alla cittadinanza anche durante le giornate caratterizzate dalle alte temperature. A queste lavoratrici e a questi lavoratori devono arrivare risposte concrete e non ulteriori rinvii.
La UIL FP chiede inoltre con forza che si proceda al pagamento della produttività relativa allanno 2024 al personale dellEnte. Si tratta di un riconoscimento dovuto alle lavoratrici e ai lavoratori che hanno contribuito, con il proprio lavoro quotidiano, al funzionamento della macchina amministrativa e allerogazione dei servizi alla cittadinanza.
Il pagamento della produttività 2024 rappresenterebbe un primo, concreto segnale di attenzione nei confronti del personale, soprattutto in una fase nella quale le lavoratrici e i lavoratori attendono da tempo risposte sul piano economico e contrattuale.
La UIL FP ritiene inoltre necessario procedere senza ulteriori ritardi alla predisposizione del Fondo delle risorse decentrate adeguato alle disposizioni del CCNL Funzioni Locali 2022-2024, così da poter dare piena attuazione agli istituti contrattuali e avviare finalmente una discussione complessiva sulle risorse e sulle condizioni di lavoro del personale.
Riteniamo inoltre doveroso sottolineare che, a seguito dellinsediamento della nuova Segretaria comunale, a oggi non abbiamo ancora avuto lopportunità di incontrarla e di avviare un confronto sulle principali problematiche che interessano il personale dellEnte. Auspichiamo pertanto che possa essere rapidamente programmato un incontro con le organizzazioni sindacali.
Sul tavolo ci sono i problemi di tutte le lavoratrici e di tutti i lavoratori del Comune di Potenza: dalle risorse del fondo alla valorizzazione del personale, dalle progressioni agli istituti contrattuali, fino alle specifiche problematiche dei diversi servizi e, in particolare, della Polizia Locale.
La UIL FP Potenza e Basilicata chiede pertanto una convocazione immediata per lavvio della contrattazione integrativa, la predisposizione del nuovo Fondo nel rispetto del CCNL 2022-2024, il pagamento della produttività 2024 e lapertura dei tavoli di confronto sulle singole problematiche.
Il tempo delle attese è finito. Chi ogni giorno garantisce i servizi pubblici merita ascolto, confronto e risposte concrete.
Potenza,1/09/2026
Il Segretario Generale Regionale UIL FP Basilicata
Verrastro Giuseppe
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