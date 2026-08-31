-->

HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

La voce della Politica

Mini-ticket, Di Geronimo e Lopergolo (GD): "Va abolito''

31/08/2026

«Il mini-ticket va abolito.
Il bilancio regionale non può pagarlo chi si ammala solo perché Bardi e Latronico non sanno fare i conti». Lo dichiarano Marco Di Geronimo e Giuseppe Lopergolo, Segretario regionale e Presidente regionale dei GD Basilicata. «Il mini-ticket su ogni ricetta medica è una scelta sconsiderata sulla pelle di chi ha bisogno. La politica di bilancio della destra va avanti da sette anni ed è fallimentare, ma la toppa improvvisata è peggio del buco».

«Oggi i Giovani Democratici hanno partecipato al flash mob organizzato dai sindacati confederali e dai sindacati dei pensionati. Un'iniziativa contro la tassa sulla malattia, 2,50 su ogni ricetta, introdotta da Bardi e Latronico senza confrontarsi con le parti sociali» proseguono Di Geronimo e Lopergolo. «Uno stile di governo che è diventato un marchio di fabbrica: improvvisazione, nessuna discussione, bonus a pioggia e tagli sui servizi essenziali. Poi, quando i nodi vengono al pettine, parole in libertà, cifre a caso e scaricabarile sul passato e su Roma».

«Dopo sette anni di sbandate è giunta l'ora di assumersi qualche responsabilità: se i conti non quadrano, si faccia trasparenza senza sottostimare i numeri. Oggi i sindacati hanno denunciato che la popolazione chiamata a pagare la nuova tassa supera il 55% dei lucani, e non il 30% ventilato da Latronico» insistono Di Geronimo e Lopergolo. «È tempo che i sacrifici li faccia chi può farli e non sempre chi è già in difficoltà. Il mini-ticket è una misura regressiva e inumana, che grava su anziani, ammalati e famiglie stremate dall'inflazione. Deve essere revocato immediatamente. Se ha bisogno di soldi, la Regione rimoduli i suoi bonus secondo criteri di progressività e limiti le spese superflue per iniziative spot: la priorità è la salute dei cittadini».

«I GD Basilicata hanno aderito compatti alla manifestazione di oggi, alla quale hanno partecipato anche i Vicesegretari regionali Pippo Sambogna e Antonio Mastrangelo. E salutiamo con soddisfazione anche la dichiarazione di ieri dei consiglieri regionali del centrosinistra, uniti nel denunciare lo scempio del mini-ticket» concludono Di Geronimo e Lopergolo. «Siamo convinti che l'alternativa a questa destra inadeguata si può costruire solo insieme. I lucani stanno pagando di tasca loro il fallimento della destra: contro il mini-ticket e contro gli altri errori di Bardi serve la coesione di tutto il nostro mondo. Noi facciamo la nostra parte per unire le battaglie in un'unica lotta per una Basilicata migliore».



archivio

ALTRI

La Voce della Politica
31/08/2026 - Policoro piange il medico Angelo Lapolla, il cordoglio dellAmministrazione

È morto nelle scorse ore Angelo Lapolla, medico cardiologo molto conosciuto e stimato nella comunità di Policoro.

A esprimere il cordoglio a nome dellAmministrazione comunale è il sindaco Enrico Bianco, che ha ricordato limpegno di Lapolla non solo nella sua lunga...-->continua
31/08/2026 - Mini-ticket, Di Geronimo e Lopergolo (GD): "Va abolito''

«Il mini-ticket va abolito.
Il bilancio regionale non può pagarlo chi si ammala solo perché Bardi e Latronico non sanno fare i conti». Lo dichiarano Marco Di Geronimo e Giuseppe Lopergolo, Segretario regionale e Presidente regionale dei GD Basilicata. «Il ...-->continua
31/08/2026 - Giovani e studenti contro liniziativa di Forza Nuova a Potenza

''Apprendendo dagli organi di stampa delliniziativa organizzata Forza Nuova a Potenza, come studenti e studentesse ci teniamo a ribadire un semplicissimo messaggio: Potenza è una Città Antifascista!'' - è quanto dichiara il Presidente della Consulta Provincia...-->continua
31/08/2026 - Bolognetti (in digiuno dal 26 agosto 2026): a proposito del caso Ranucci

C'è un tizio di una delle reti ammiraglie della Rai che per 10 anni conduce una trasmissione di pseudo-inchiesta - Report - nel farlo compie, a volte, anche scorrettezze gigantesche come quella di appropriarsi di denunce altrui.
Il tizio - Sigfrido Ranucc...-->continua
31/08/2026 - Ticket sanità, Centrosinistra: ''Latronico riferisca in Consiglio''

Nuovo fronte di scontro sulla sanità lucana. I consiglieri regionali di Centrosinistra chiedono la convocazione urgente di un Consiglio straordinario sui nuovi ticket, chiedendo allassessore Latronico di riferire in Aula sulle ragioni della scelta, sui conti ...-->continua
31/08/2026 - Sanità, i Consiglieri di maggioranza: ''Salvaguardate fragilità''

Sanità, i Consiglieri di Fratelli d'Italia, Forza Italia, Lega, Italia Viva-Orgoglio Lucano: "Proteggere i più fragili e tenere i conti in ordine. Questa è la linea della maggioranza in Consiglio regionale"

"Sulla spesa farmaceutica servono chiarezza ...-->continua
31/08/2026 - Chiorazzo e Vizziello: No a fiere clientelari con risorse lucane

Il Vice Presidente del Consiglio regionale Angelo Chiorazzo e il Capogruppo BCC Gianni Vizziello : 2,3 milioni per un software e quasi un milione per comunicare il Bonus Gas. Bardi spieghi come saranno spesi i 28,7 milioni

Dopo aver rinunciato a du...-->continua











Agoraut - Associazione culturale di informazione territoriale - P.Iva: 01673320766 - Copyright© lasiritide.it - Webmaster: Armando Arleo