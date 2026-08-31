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La voce della Politica
|Sanità, i Consiglieri di maggioranza: ''Salvaguardate fragilità''
31/08/2026
|Sanità, i Consiglieri di Fratelli d'Italia, Forza Italia, Lega, Italia Viva-Orgoglio Lucano: "Proteggere i più fragili e tenere i conti in ordine. Questa è la linea della maggioranza in Consiglio regionale"
"Sulla spesa farmaceutica servono chiarezza e responsabilità. Nel 2025 la Basilicata ha superato il tetto previsto per la farmaceutica convenzionata: 7,45% del Fondo sanitario regionale rispetto al limite del 6,80%, con uno scostamento di circa 8 milioni di euro. È un dato ufficiale AIFA. Ignorarlo non significherebbe difendere i cittadini, ma lasciare loro domani un problema più grande".
Lo dichiarano i Consiglieri regionali di Fratelli d'Italia, Forza Italia, Lega, Italia Viva -Orgoglio Lucano intervenendo sul dibattito relativo alla compartecipazione alla spesa farmaceutica.
"La quota di 2,50 euro per ricetta va però raccontata per quello che realmente è. Non viene applicata indistintamente a tutti - proseguono i Consiglieri di maggioranza in Consiglio regionale -. Sono esenti, nelle condizioni previste, i bambini sotto i sei anni e gli ultrasessantacinquenni appartenenti a nuclei familiari con reddito fino a 36.151,98 euro, i disoccupati e i loro familiari a carico entro le soglie stabilite, i titolari di assegno sociale, i pensionati al minimo e le altre categorie tutelate. Sono inoltre previste esenzioni per patologie croniche, invalidanti o rare, per i farmaci collegati alla condizione, oltre che per invalidi, pazienti oncologici e altre categorie protette. Questo è il criterio sociale della scelta, proteggere di più chi ha più bisogno. Non diciamo che 2,50 euro siano pochi. Per alcune famiglie anche una piccola somma conta. Proprio per questo abbiamo salvaguardato le condizioni di maggiore fragilità economica e sanitaria".
I consiglieri di FdI, Fi, Lega, Iv-Ol sottolineano poi un altro aspetto: "Non è vero che la Regione stia intervenendo soltanto sulle ricette. Stiamo intervenendo anche sui costi del sistema. La collaborazione con la centrale di committenza del Piemonte consente acquisti a condizioni più favorevoli; stiamo aumentando il ricorso ai biosimilari quando appropriato, rafforzando gli acquisti centralizzati e lavorando per ridurre quelli fuori gara. Il principio è semplice: comprare meglio, prescrivere in modo appropriato, evitare sprechi e controllare ogni euro speso. Nel 2025 i consumi della farmaceutica convenzionata sono diminuiti del 3,1% ed è cresciuto il peso dei farmaci equivalenti. Sono risultati che non risolvono tutto, ma indicano che il lavoro sullefficienza è già iniziato".
"Ridurre lintera discussione ai 2,50 euro proseguono i Consiglieri significa confondere uno strumento con lobiettivo. Lobiettivo non è il ticket. È avere una sanità pubblica più forte e sostenibile, capace di migliorare i servizi, ridurre le liste dattesa e contrastare la mobilità sanitaria, mantenendo la Basilicata fuori dal piano di rientro e dal commissariamento e senza ricorrere allaumento della pressione fiscale regionale. La compartecipazione farmaceutica, peraltro, non è uninvenzione della Basilicata né ha un colore politico. LEmilia-Romagna, amministrata dal centrosinistra, ha introdotto nel 2025 una quota di 2,20 euro per confezione, fino a un massimo di 4 euro per ricetta. La Toscana utilizza forme di compartecipazione e ha fatto ricorso anche alla leva fiscale per sostenere il proprio sistema sanitario. Non lo ricordiamo per dire che 'lo fanno anche gli altri'. Il punto è un altro, la sanità costa e chi governa deve spiegare come intende finanziarla. Da qui la domanda alle opposizioni: Chi chiede di cancellare la misura ha naturalmente il diritto di farlo. Ma deve anche indicare lalternativa: aumentare le tasse? Togliere risorse ad altri servizi? Lasciare crescere lo squilibrio? Ogni euro pubblico può essere speso una volta sola e governare significa scegliere quali priorità difendere".
"Come maggioranza - concludono i Consiglieri - sosteniamo il lavoro del presidente Vito Bardi, della Giunta e dellassessore Cosimo Latronico. Non sosteniamo che nella sanità lucana vada tutto bene, ci sono problemi da risolvere e servizi da migliorare. Proprio per questo abbiamo bisogno di una sanità solida. E assumiamo un impegno preciso concludono misurare i risultati. Se qualcosa non funzionerà, andrà corretto. Se potrà essere fatto meglio, lo faremo meglio. La nostra linea è proteggere chi ha più bisogno, pretendere efficienza prima di tutto dal sistema sanitario e tenere i conti in ordine per poter continuare a garantire le cure. Non esistono provvedimenti da difendere per principio. Esiste linteresse dei lucani da difendere sempre".
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