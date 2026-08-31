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La voce della Politica
|Iniziativa di Forza Nuova oggi a Potenza, dissenso della CGIL
31/08/2026
|"Abbiamo notizia di una iniziativa organizzata questo pomeriggio a Potenza dal gruppo neofascista Forza Nuova con il suo leader Roberto Fiore, condannato in primo grado a 8 anni e 6 mesi per l'assalto alla Cgil avvenuto il 9 ottobre 2021. Un'organizzazione già nota per le sue ideologie neofasciste e i suoi attacchi violenti, come appunto l'assalto alla sede della Cgil a Roma. Riteniamo che questa iniziativa sia una provocazione che va respinta con nettezza e determinazione dalla coscienza dei democratici e antifascisti della Basilicata. I sindaci e le istituzioni antifasciste della nostra regione, insieme ai sindacati tutti e ai numerosi parlamentari e associazioni, non devono permetterlo". Lo afferma il segretario generale della Cgil Potenza, Vincenzo Esposito. "Il ritorno dell'estrema destra e dell'ideologia fascista - prosegue - è un fatto concreto e un fenomeno fin troppo pericoloso e sottovalutato. Pertanto facciamo appello alle istituzioni tutte, a iniziare dai Comuni interessati e ai Prefetti, di revocare eventuali autorizzazioni concesse in applicazione delle leggi vigenti. Venga data piena attuazione alla XII disposizione della Costituzione che vieta la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista e si applichino integralmente le leggi Scelba e Mancino che puniscono ogni forma di fascismo e di razzismo. Il fascismo non può essere considerata unopinione politica come unaltra. Riteniamo che, a chi si dichiara fascista, non debbano essere concessi dalle istituzioni né spazi pubblici né agibilità politica. Rivolgiamo un appello a tutti i democratici e antifascisti lucani a manifestare lopposizione a tali tentativi di legittimazione di ogni organizzazione di stampo neofascista, che utilizza tra l'altro strumentalmente situazioni e problemi sociali purtroppo esistenti. Esprimiamo il nostro dissenso - conclude Esposito - e la nostra ferma condanna a ogni iniziativa promossa da forze che hanno in sé la negazione dei valori della nostra Costituzione".
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|31/08/2026 - Iniziativa di Forza Nuova oggi a Potenza, dissenso della CGIL
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|31/08/2026 - Con #Basilstep stanziati 2,2 milioni di euro per tirocini e incentivi assunzioni
La Giunta regionale della Basilicata ha approvato lAvviso pubblico #BASILSTEP Tirocini & Lavoro, finanziato nellambito del PR Basilicata FESR FSE+ 2021-2027 con una dotazione complessiva di 2,2 milioni di euro.
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|31/08/2026 - Ticket farmaceutico dal 1 ottobre, la relazione della Regione
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|31/08/2026 - Lavoratori Forestali Lucani denunciano: riorganizzazione senza criterio
I Lavoratori Forestali Lucani intendono porre all'attenzione pubblica e degli organi di informazione le pesanti criticità e il clima di profonda incertezza generati dalla recente riorganizzazione aziendale all'interno del comparto.
L'operazione, condotta s...-->continua
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La scomparsa di Franco Fontana è una perdita dolorosa per il mondo dell'arte e della cultura. Anche per chi, come me, ha visto nel lavoro del maestro Fontana un contributo prezioso alla conoscenza e alla valorizzazione della nostra terra di Basilicata.
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|30/08/2026 - Sanità lucana, Sifus: i cittadini non possono pagare il fallimento del sistema
La sanità lucana è sempre più lontana dai bisogni reali dei cittadini. È questa la denuncia del SIFUS Basilicata, attraverso la segretaria generale Pina De Donato, che interviene duramente sulle condizioni del sistema sanitario regionale.
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|30/08/2026 - Simona Bonito entra a far parte di Donne 4.0 come Ambassador
Simona Bonito, Consigliera di Parità della Provincia di Potenza, entra ufficialmente a far parte della rete nazionale Donne 4.0 in qualità di Ambassador per Potenza, rafforzando il proprio impegno nella promozione della parità di genere, dell'innovazione e del...-->continua
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