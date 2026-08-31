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La voce della Politica
|Ticket farmaceutico dal 1 ottobre, la relazione della Regione
31/08/2026
|La Giunta regionale della Basilicata ha introdotto, con la deliberazione n. 544 del 27 agosto 2026, una quota di compartecipazione alla spesa farmaceutica convenzionata pari a 2,50 euro per ricetta. La misura sarà applicata, a partire dal 1° ottobre 2026, agli assistiti non esenti.
Il provvedimento nasce dal superamento, nel 2025, del tetto nazionale previsto per la spesa farmaceutica convenzionata. In Basilicata la spesa ha raggiunto il 7,38% del Fondo sanitario regionale, contro il limite del 6,80%, con uno scostamento stimato in circa 7 milioni di euro.
Secondo la Regione, lintroduzione della compartecipazione rappresenta un adempimento previsto dalla normativa nazionale, che impone alle Regioni che superano il tetto di adottare misure di contenimento della spesa. La mancata applicazione potrebbe comportare conseguenze sullaccesso al finanziamento integrativo statale.
Nel 2025 in Basilicata sono state emesse circa 6,9 milioni di ricette di farmaceutica convenzionata. Circa il 40% risultava associato a un codice di esenzione; le prescrizioni potenzialmente interessate dal nuovo ticket sono stimate in circa 4,22 milioni, sulla base dei dati 2025.
La misura prevede tuttavia un ampio sistema di esenzioni per tutelare le fasce più fragili. Restano esclusi, tra gli altri, i cittadini esenti per patologie croniche, malattie rare, terapia del dolore, invalidità, determinate condizioni economiche e sociali, oltre a vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, stranieri già esenti e detenuti o internati.
La quota sarà inoltre applicata per ricetta e non per confezione, fissando quindi a 2,50 euro il limite dell'esborso per ogni prescrizione, indipendentemente dal numero di confezioni contenute. Esclusi anche i farmaci erogati attraverso la distribuzione diretta.
CLICCANDO QUI E' POSSIBILE LEGGERE LA RELAZIONE DELLA REGIONE BASILICATA
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|La Voce della Politica
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