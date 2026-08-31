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La voce della Politica
|Il cordoglio del Vice Presidente Chiorazzo per la scomparsa di Franco Fontana, artista e interprete del territorio lucano
31/08/2026
|La scomparsa di Franco Fontana è una perdita dolorosa per il mondo dell'arte e della cultura. Anche per chi, come me, ha visto nel lavoro del maestro Fontana un contributo prezioso alla conoscenza e alla valorizzazione della nostra terra di Basilicata.
Pur non essendo nato in questo territorio, Franco Fontana ha guardato la Basilicata con gli occhi di chi riconosce la sua bellezza. Ha saputo cogliere particolari, atmosfere e suggestioni che a volte sfuggono a chi vive ogni giorno quei luoghi.
Attraverso la sua macchina fotografica Franco Fontana ha catturato la luce dei colori lucani, portando la Basilicata oltre i suoi confini. Ha fatto conoscere paesaggi e scorci dalla sublime bellezza restituendo alla Basilicata una luce nuova grazie alla sensibilità dell'artista. Nei suoi scatti il colore non era solo un elemento estetico: diventava il modo per raccontare l'anima, le stagioni, la natura e l'identità della terra.
Forse il lascito più importante di Franco Fontana è stato riuscire a raccontare agli altri ciò che noi vediamo ogni giorno, ha mostrato una terra ancora poco conosciuta nella sua straordinaria bellezza.
Per questo, desidero esprimere un pensiero commosso alla famiglia di Franco Fontana e a chi gli ha voluto bene. Grazie al maestro Franco Fontana per quello che ha lasciato all'Italia e alla Basilicata con la sua arte.
Le fotografie di Franco Fontana continueranno a parlare di questi luoghi. Continueranno a mostrare i colori, la luce e la bellezza di questi luoghi.
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|31/08/2026 - Il cordoglio del Vice Presidente Chiorazzo per la scomparsa di Franco Fontana, artista e interprete del territorio lucano
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