La sanità lucana è sempre più lontana dai bisogni reali dei cittadini. È questa la denuncia del SIFUS Basilicata, attraverso la segretaria generale Pina De Donato, che interviene duramente sulle condizioni del sistema sanitario regionale.

Ospedali senza personale, liste dattesa interminabili, strutture inaugurate ma non pienamente operative. E ora anche nuovi costi per i cittadini: i ticket,siamo alla frutta.

Mentre lassessore Cosimo Latronico continua a raccontare un modello sanitario che definisce eccellente, i cittadini lucani vivono ogni giorno una realtà completamente diversa. Gli ospedali sono alle prese con gravi carenze di personale, le liste dattesa sono interminabili e, per ottenere una prestazione sanitaria in tempi ragionevoli, sempre più persone sono costrette a rivolgersi al privato o a recarsi fuori regione.

Secondo il SIFUS, la mobilità sanitaria verso altre regioni rappresenta una conseguenza particolarmente grave di questa situazione perché, oltre a creare disagi ai cittadini, contribuisce ad aggravare la spesa sanitaria regionale.

È assurdo che una persona residente in Basilicata debba essere costretta a percorrere centinaia di chilometri per una visita, un esame o un intervento che dovrebbe poter effettuare nella propria regione. Ancora più grave è che chi non ha le risorse economiche per sostenere i costi del viaggio, della prestazione privata o delle spese aggiuntive rischi di rinunciare alle cure.

INAUGURARE CASE DI COMUNITÀ , NON SIGNIFICA GARANTIRE I SERVIZI!

Nel mirino del SIFUS finiscono anche le Case di Comunità, gli Hub e gli Spoke, strutture presentate come elementi fondamentali della nuova sanità territoriale.

Abbiamo assistito a inaugurazioni e annunci, ma una struttura sanitaria non diventa realmente un servizio per i cittadini soltanto perché viene inaugurata. Se mancano personale, organizzazione e prestazioni, rischia di rimanere una struttura vuota o comunque non pienamente utilizzabile.

Il SIFUS chiede inoltre chiarezza sullattuazione degli interventi finanziati attraverso il PNRR, affinché il rispetto delle scadenze non diventi più importante delleffettiva entrata in funzione dei servizi.

Non vorremmo che la corsa a rispettare i termini del PNRR abbia prodotto anche inaugurazioni premature. I cittadini non hanno bisogno di nastri da tagliare: hanno bisogno di servizi sanitari che funzionino realmente, a partire dal giorno successivo allinaugurazione.

Come se non bastasse, arrivano nuovi oneri che rischiano di gravare ulteriormente sulle famiglie lucane, compreso il ticket di 2,50 euro e, dal 1° ottobre, il previsto costo per lemissione della ricetta.

In una regione in cui tante famiglie devono già fare i conti con salari insufficienti, disoccupazione, caro benzina e aumento del costo della vita, introdurre ulteriori costi legati allaccesso alle prestazioni sanitarie significa colpire soprattutto le fasce più fragili della popolazione.

IL DIRITTO ALLA SALUTE NON PUÒ DIPENDERE DAL REDDITO

Per Pina De Donato la questione non è soltanto sanitaria, ma riguarda direttamente la tenuta sociale della Basilicata.

Non possiamo accettare lidea di una sanità nella quale chi ha disponibilità economiche può curarsi nel privato o fuori regione, mentre chi non arriva alla fine del mese è costretto a rinunciare. Il diritto alla salute deve essere universale, non un privilegio per chi può permetterselo.

Il SIFUS Basilicata invita quindi il governo regionale a mettere da parte la propaganda e ad affrontare concretamente le criticità del sistema.

Assessore Latronico, meno propaganda e più risposte. La vera eccellenza non si misura con gli annunci, ma con il tempo che un cittadino deve aspettare per una visita, con la presenza di medici e infermieri negli ospedali e con la possibilità di curarsi senza dover lasciare la propria regione.

La segretaria generale del SIFUS Basilicata conclude con un appello alla Regione:

La Basilicata non può permettersi di perdere anche il diritto alla salute.

I ticket vanno aboliti! Chiediamo un confronto serio e immediato sulle carenze di personale, sulle liste dattesa, sulleffettiva operatività delle strutture territoriali e sui nuovi costi che ricadono sui cittadini. Perché quando una persona deve scegliere tra curarsi e pagare le bollette, significa che qualcosa nel sistema si è definitivamente rotto.



SIFUS BASILICATA

La Segretaria Generale

Pina De Donato

