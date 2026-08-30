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La voce della Politica
|Simona Bonito entra a far parte di Donne 4.0 come Ambassador
30/08/2026
|Simona Bonito, Consigliera di Parità della Provincia di Potenza, entra ufficialmente a far parte della rete nazionale Donne 4.0 in qualità di Ambassador per Potenza, rafforzando il proprio impegno nella promozione della parità di genere, dell'innovazione e della valorizzazione del talento femminile.
Donne 4.0 è una rete nazionale che crede nel valore del networking come strumento per favorire l'empowerment delle donne, sostenendo processi di innovazione capaci di diffondere la cultura della tecnologia e del digitale. Un progetto che guarda al futuro con l'obiettivo di rendere le donne protagoniste delle grandi trasformazioni globali, contribuendo a costruire una società più inclusiva, sostenibile e orientata all'innovazione.
"L'ingresso in questa rete rappresenta per me un'opportunità preziosa di confronto e di crescita, ma soprattutto un impegno concreto nei confronti del territorio lucano. Credo profondamente che l'innovazione non possa dirsi tale se non è anche inclusiva e che il digitale debba diventare uno strumento di emancipazione, partecipazione e riduzione delle disuguaglianze.
Per le donne, infatti, il digitale rappresenta oggi una straordinaria opportunità, ma anche uno spazio nel quale emergono nuove forme di vulnerabilità e discriminazione. Il web, i social network e l'intelligenza artificiale possono ampliare l'accesso alla conoscenza, al lavoro, alla formazione, alla partecipazione e all'imprenditorialità, ma possono anche diventare terreno di violenza online, hate speech, molestie, diffusione non consensuale di immagini, stereotipi, discriminazioni algoritmiche e nuove forme di controllo e sopraffazione. Per questo non basta favorire l'accesso agli strumenti tecnologici: occorrono misure concrete per diffondere una vera cultura digitale, fondata sulla conoscenza, sulla consapevolezza dei rischi, sulla sicurezza, sulla responsabilità e sulla capacità di esercitare pienamente i propri diritti anche nello spazio virtuale. Ridurre il divario digitale di genere significa, dunque, non soltanto aumentare le competenze, ma mettere le donne nelle condizioni di abitare, utilizzare e contribuire a costruire il mondo digitale da protagoniste, in maniera libera, consapevole e sicura.
Essere Ambassador per la provincia di Potenza significa creare connessioni tra istituzioni, imprese, scuole, università, associazioni e professioniste, promuovendo iniziative che rafforzino le competenze digitali delle donne, incentivino la leadership femminile nei settori STEM e favoriscano una cultura dell'innovazione capace di generare opportunità per le nuove generazioni.
L'obiettivo è costruire una rete sempre più forte che metta al centro il talento, le competenze e la capacità delle donne di guidare il cambiamento, affinché la Basilicata possa diventare un laboratorio di innovazione sociale e tecnologica nel quale nessuna resti indietro.
Questa nuova sfida si inserisce in un percorso già orientato alla promozione dei diritti, delle pari opportunità e della partecipazione femminile, con la convinzione che solo facendo rete sia possibile affrontare le trasformazioni del nostro tempo e costruire un futuro nel quale tecnologia, sostenibilità e inclusione procedano insieme.
L'ingresso di Simona Bonito in Donne 4.0 rappresenta, quindi, non solo un riconoscimento del lavoro svolto sul territorio, ma anche l'avvio di un percorso condiviso che punta a fare della Basilicata una terra capace di valorizzare il protagonismo femminile nell'innovazione, creando nuove opportunità di crescita economica, sociale e culturale.
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