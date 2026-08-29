«Investire negli ITS Academy significa investire sui giovani, sulle imprese e sul futuro della Basilicata. Significa costruire un collegamento sempre più forte tra formazione, innovazione e lavoro».

Lo ha dichiarato lassessore regionale allo Sviluppo economico e al Lavoro, Francesco Cupparo, intervenendo a Tramutola alla giornata dedicata agli ITS Academy, sottolineando il ruolo strategico della formazione terziaria professionalizzante per offrire nuove opportunità ai giovani e rispondere alle esigenze delle imprese.

«Con gli avvisi pubblici approvati dalla Regione per la costituzione di due nuovi ITS Academy e per lattivazione dei percorsi formativi nel triennio 2026-2029  ha ricordato Cupparo  abbiamo compiuto un passo concreto. Abbiamo destinato 1.731.764 euro allITS Academy delle Tecnologie innovative per i beni e le attività culturali e per il Turismo e altri 1.731.764 euro allITS Academy del Sistema agroalimentare. Complessivamente parliamo di oltre 3,4 milioni di euro».

Per Cupparo non si tratta semplicemente di finanziare nuovi corsi. «Stiamo investendo in una precisa idea di sviluppo della Basilicata: una formazione capace di dialogare direttamente con le imprese, interpretare i cambiamenti tecnologici e offrire ai giovani competenze che possano tradursi rapidamente in opportunità di lavoro».

Gli ITS Academy rappresentano un segmento fondamentale della formazione terziaria professionalizzante, alternativo alluniversità e caratterizzato dal forte collegamento tra scuole, imprese, università e ricerca.

«Il loro valore aggiunto è proprio questo: formare le persone sulla base delle competenze che il mondo produttivo realmente cerca. Oggi le aziende lucane segnalano una difficoltà superiore al 45 per cento nel reperire specifici profili professionali. Da una parte abbiamo giovani in cerca di un lavoro qualificato, dallaltra imprese che cercano tecnici e professionalità specializzate. Dobbiamo mettere in comunicazione queste due esigenze».

Ma per lassessore la sfida più importante riguarda anche la capacità di contrastare la fuga dei giovani. «Non possiamo rassegnarci allidea che un ragazzo o una ragazza lucana debbano necessariamente andare fuori regione per trovare una formazione di qualità e un lavoro qualificato. Vogliamo creare le condizioni perché possano costruire il proprio futuro qui».

La Regione punta sui settori considerati strategici per lo sviluppo della Basilicata: meccatronica, turismo e beni culturali, agroalimentare. Parallelamente procede il progetto per la realizzazione di tre grandi campus a Melfi, Matera e Potenza.

Un riferimento particolare è stato dedicato al percorso della meccatronica e alla realtà di Tramutola, entrata nel progetto ITS Academy della Basilicata. «Qui  ha detto Cupparo  si punta sullinnovazione, sullIndustria 4.0, sulla robotica e sullIntelligenza artificiale, con laboratori moderni e percorsi costruiti insieme alle imprese».

Grazie ai finanziamenti del PNRR sarà inoltre realizzato un mini-campus con otto posti letto e un laboratorio dedicato agli studi nel campo idrico.

«Dobbiamo anche cambiare la percezione degli ITS  ha aggiunto Cupparo  spiegando ai giovani e alle famiglie che esiste una formazione terziaria professionalizzante di qualità, capace di accompagnare direttamente verso il lavoro».

Lobiettivo della Regione è costruire un vero sistema nel quale scuola, imprese, università e ricerca lavorino insieme.

«La fuga dei giovani non si ferma con gli slogan  ha concluso Cupparo  ma creando opportunità concrete. Il nostro obiettivo deve essere quello di consentire a un ragazzo lucano di poter dire: posso formarmi qui, acquisire qui competenze altamente specializzate e trovare qui un lavoro qualificato. Questa è la direzione nella quale vogliamo andare».