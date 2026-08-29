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La voce della Politica
|Ticket farmaceutico, Silletti: Sostenibilità ed equità devono procedere insieme. Massima attenzione a fasce più fragili
29/08/2026
|Il dibattito seguito allintroduzione del ticket fisso di 2,50 euro sulle ricette farmaceutiche in Basilicata merita attenzione e, soprattutto, un confronto fondato sui dati e sugli effetti concreti che la misura potrà determinare sui cittadini.
Come Garante regionale del diritto alla salute ritengo necessario mantenere su questo tema una posizione di equilibrio, nel rispetto delle competenze e delle responsabilità di ciascuno.
Da un lato, non possono essere ignorate le esigenze di sostenibilità del Servizio sanitario regionale e la necessità di adottare strumenti capaci di governare la spesa farmaceutica e garantire nel tempo la tenuta del sistema. Dallaltro, ogni intervento di compartecipazione alla spesa deve essere valutato anche rispetto alla sua incidenza sulle persone economicamente e socialmente più vulnerabili, sugli anziani, sui pazienti cronici e su quanti necessitano di terapie continuative.
Le organizzazioni sindacali hanno espresso una forte preoccupazione rispetto alla misura, richiamando, tra gli strumenti per il contenimento della spesa, lappropriatezza prescrittiva e un maggiore utilizzo dei farmaci equivalenti.
Si tratta di elementi che ritengo debbano far parte di una riflessione più ampia. Il governo della spesa farmaceutica, infatti, non può essere ricondotto a un unico strumento, ma richiede un insieme di interventi che coinvolgano organizzazione sanitaria, prescrittori, appropriatezza, informazione e responsabilizzazione di tutti gli attori del sistema.
Allo stesso modo, è importante considerare che anche un importo apparentemente contenuto può assumere un peso diverso a seconda delle condizioni economiche, delletà, della cronicità e della frequenza con cui una persona necessita di farmaci e prescrizioni.
Per questo credo sia utile verificare, attraverso dati puntuali, quale sarà limpatto effettivo della misura e se lattuale sistema delle esenzioni sia sufficientemente capace di tutelare tutte le situazioni di maggiore fragilità.
Sulla questione ho già avuto un primo confronto con lassessore regionale alla Salute, Cosimo Latronico, con il quale continuerò a confrontarmi per valutare con attenzione gli effetti concreti della misura, soprattutto sulle fasce più fragili.
Il compito del Garante non è entrare nelle scelte di politica sanitaria né alimentare contrapposizioni, ma richiamare lattenzione sulle conseguenze che quelle scelte possono avere sulleffettività del diritto alla salute.
Per questa ragione auspico un confronto aperto tra Regione, rappresentanze sociali e soggetti coinvolti, accompagnato da un monitoraggio degli effetti del provvedimento e dalla disponibilità a valutare eventuali correttivi qualora emergessero criticità nellaccesso alle cure.
La sostenibilità economica del sistema sanitario è indispensabile per continuare a garantire servizi e cure. Ma proprio per questo deve procedere insieme allequità e alla tutela di chi ha maggiore bisogno.
Il punto di equilibrio deve restare questo: garantire la tenuta del nostro sistema sanitario senza lasciare indietro nessuno.
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