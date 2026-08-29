-->
|
La voce della Politica
|Ticket farmaceutico, Azione Basilicata: ''si apra confronto in maggioranza, no a deterrenti''
29/08/2026
|L'adozione di misure che coinvolgono direttamente i cittadini in termini di sostenibilità della spesa sanitaria e, in questo caso, farmaceutica, è un tema che merita la dovuta condivisione nella maggioranza consiliare in Regione e un confronto aperto e costruttivo con le parti sindacali di categoria e con le associazioni dei pazienti, al fine di misurare l'utilità delle scelte compiute in un quadro complessivo di miglioramento del servizio e non già di rincorsa all'emergenza.
È quanto dichiara Azione Basilicata in riferimento all'introduzione del ticket farmaceutico di 2,50 euro.
Il ticket appare un deterrente inappropriato, che devia dalla reale esigenza di una programmazione sanitaria coerente che chiediamo con forza. A fronte di una situazione di difficoltà economica della sanità, invitiamo l'Assessore ad aprirsi al confronto e a tenere in debita considerazione anche il ruolo delle commissioni consiliari. Le criticità devono essere superate attraverso una pianificazione attenta. Il rischio è di puntare su soluzioni che, se oggi fanno cassa, non intervengono strutturalmente su razionalizzazione, appropriatezza delle prescrizioni e controllo dei piani terapeutici. Occorre piuttosto investire con maggiore forza su strategie di politica del farmaco che la Regione ha già avviato, puntando su un controllo costante delle prescrizioni da parte dei singoli medici e delle strutture, su acquisti centralizzati per ottenere prezzi più bassi, su modalità distributive più efficienti attraverso il coinvolgimento delle farmacie e su un monitoraggio continuo di consumi e spesa. L'informatizzazione e il monitoraggio dei silos farmaceutici, tra convenzionato e ospedaliero, sono elementi a cui non possiamo rinunciare in favore di misure rapide come il ticket introdotto. Riteniamo pertanto necessario un confronto serio e costruttivo all'interno della maggioranza, perché il risanamento della sanità lucana richiede scelte condivise e una strategia complessiva.
|
archivio
|La Voce della Politica
|29/08/2026 - Ticket farmaceutico, Silletti: Sostenibilità ed equità devono procedere insieme. Massima attenzione a fasce più fragili
Il dibattito seguito allintroduzione del ticket fisso di 2,50 euro sulle ricette farmaceutiche in Basilicata merita attenzione e, soprattutto, un confronto fondato sui dati e sugli effetti concreti che la misura potrà determinare sui cittadini.
Come Garante regiona...-->continua
|
|
|29/08/2026 - Ticket farmaceutico, Azione Basilicata: ''si apra confronto in maggioranza, no a deterrenti''
L'adozione di misure che coinvolgono direttamente i cittadini in termini di sostenibilità della spesa sanitaria e, in questo caso, farmaceutica, è un tema che merita la dovuta condivisione nella maggioranza consiliare in Regione e un confronto aperto e costru...-->continua
|
|
|29/08/2026 - Digilio, tassa sulla salute, non reggono giustificazioni
"In 15 anni (tre legislature) di mia attività in Consiglio Regionale non è mai accaduto e nè sarebbe mai potuto accadere per la ferma opposizione popolare che una Giunta Regionale abbia messo una "tassa sulla salute" dei lucani. Perchè, al di là dei tentativi ...-->continua
|
|
|29/08/2026 - Disabilità e scuola, 600mila euro per assistenza specialistica
La Giunta regionale della Basilicata, su proposta dellassessore Francesco Cupparo, ha approvato i criteri e le modalità per lassegnazione di 600 mila euro destinati allassistenza specialistica degli alunni con disabilità per lanno scolastico 2026/2027.
-->continua
|
|
|29/08/2026 - Riapre oggi il Ponte di Meccadinardo: completati i lavori di messa in sicurezza
La Provincia di Potenza annuncia ufficialmente la conclusione dei lavori di consolidamento strutturale e la messa in sicurezza del ponte situato al km 96+950 della Strada Provinciale ex SS 93 "Appulo Lucana", nella località di Meccadinardo, a Filiano, che riap...-->continua
|
|
|29/08/2026 - Potenziamento infrastrutture idriche e fognarie
La Giunta regionale stanzia un contributo straordinario di 2.000.000 di euro destinato ad Acquedotto Lucano. Via libera al piano strategico d'urgenza: interventi mirati su stazioni di pompaggio, adduttrici, reti cittadine e depuratori per contrastare lo stress...-->continua
|
|
|29/08/2026 - Sanità, precisazioni sui 2.50 a ricetta
Nessuna rincorsa caotica e, soprattutto, nessuna disattenzione verso i cittadini. Lo dichiara lassessore alla Salute e alle Politiche della Persona, Cosimo Latronico, in riferimento alla delibera approvata dalla Giunta sulla spesa farmaceutica convenzionata...-->continua
|
|