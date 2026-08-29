La Giunta regionale della Basilicata, su proposta dellassessore Francesco Cupparo, ha approvato i criteri e le modalità per lassegnazione di 600 mila euro destinati allassistenza specialistica degli alunni con disabilità per lanno scolastico 2026/2027.



La misura interessa 1.160 alunni con disabilità certificata frequentanti le scuole dellinfanzia, primarie e secondarie di primo grado, comprese le scuole paritarie pubbliche e private. Le risorse saranno distribuite sullintero territorio regionale attraverso i nove Ambiti Socio-Territoriali e i rispettivi Comuni capofila.



«Con questo provvedimento  dichiara lassessore Cupparo  interveniamo su un bisogno concreto che riguarda innanzitutto i bambini e i ragazzi con disabilità e le loro famiglie. Lassistenza specialistica non è un servizio accessorio, ma una componente essenziale del diritto allo studio, perché consente agli alunni che ne hanno bisogno di sviluppare autonomia e capacità di comunicazione e di partecipare pienamente alla vita scolastica».



Il provvedimento nasce anche dalle criticità rappresentate alla Regione dagli Ambiti Socio-Territoriali, che hanno evidenziato le difficoltà degli enti locali, dovute alla carenza di risorse economiche, nel garantire adeguatamente i servizi di assistenza allautonomia e alla comunicazione. Lanalisi regionale ha evidenziato come tale criticità riguardi in particolare gli alunni della scuola dellobbligo.



«Abbiamo quindi scelto  prosegue Cupparo  di dare una risposta immediata ai territori, mettendo a disposizione 600 mila euro aggiuntivi e adottando un criterio di riparto semplice, oggettivo e trasparente: le risorse vengono distribuite in proporzione al numero degli alunni con disabilità destinatari del servizio. In questo modo il finanziamento segue il bisogno reale e arriva dove maggiore è la domanda di assistenza».



Il criterio adottato, coerente anche con quello utilizzato a livello nazionale per il Fondo unico per linclusione delle persone con disabilità, consente infatti una distribuzione delle risorse rapportata alla domanda potenziale del servizio e uniforme sullintero territorio regionale.



Nel dettaglio, i 600 mila euro sono ripartiti tra i nove Ambiti Socio-Territoriali: 142.758,62 euro al Vulture Alto Bradano; 96.206,90 euro al Metapontino-Collina Materana; 75.517,24 euro a Matera; 69.310,34 euro a Potenza; 53.275,86 euro al Bradanica-Medio Basento; 52.758,62 euro al Marmo Platano Melandro; 38.793,10 euro al Lagonegrese-Pollino; 36.724,14 euro alla Val dAgri e 34.655,18 euro allAlto Basento.



I Comuni capofila provvederanno successivamente alla distribuzione delle risorse allinterno dei rispettivi Ambiti sulla base del fabbisogno effettivamente rilevato, tenendo conto non soltanto del numero degli alunni con disabilità certificata, ma anche del livello, della tipologia e dellintensità dellassistenza .

«È questo  aggiunge Cupparo  un aspetto che considero particolarmente importante: dietro i numeri ci sono bisogni diversi e persone diverse. Per questo la programmazione territoriale dovrà valutare concretamente lassistenza necessaria a ciascuna realtà. La Regione mette le risorse a disposizione e costruisce, insieme agli Ambiti e ai Comuni, una risposta il più possibile aderente alle esigenze degli studenti».



Lintervento si affianca, inoltre, alle risorse già stanziate dalla Regione per i servizi di assistenza allautonomia e alla comunicazione degli studenti con disabilità delle scuole secondarie di secondo grado: con la D.G.R. n. 616/2025 erano stati infatti destinati complessivamente 3.519.935 euro al Piano disabilità per lanno scolastico e formativo 2025/2026, attraverso la collaborazione con le Province di Potenza e Matera.

«Stiamo quindi costruendo  conclude Cupparo  una politica regionale dellinclusione scolastica che accompagni gli studenti nei diversi gradi di istruzione e sostenga gli enti territoriali chiamati a garantire questi servizi. La scuola deve essere realmente accessibile a tutti. Garantire a un alunno con disabilità lassistenza necessaria significa consentirgli non soltanto di essere presente in classe, ma di partecipare, comunicare, acquisire autonomia e vivere pienamente la propria esperienza scolastica. È un investimento sui diritti, sulla dignità delle persone e sulla qualità della nostra comunità regionale».



Il provvedimento sarà trasmesso alla competente Commissione consiliare permanente per il parere previsto dallarticolo 72 della L.R. n. 52/2025, prima delladozione definitiva.