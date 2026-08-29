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La voce della Politica
|Potenziamento infrastrutture idriche e fognarie
29/08/2026
|La Giunta regionale stanzia un contributo straordinario di 2.000.000 di euro destinato ad Acquedotto Lucano. Via libera al piano strategico d'urgenza: interventi mirati su stazioni di pompaggio, adduttrici, reti cittadine e depuratori per contrastare lo stress idrico.
La Giunta regionale ha approvato uno stanziamento straordinario di 2.000.000 di euro destinato ad Acquedotto Lucano S.p.A. (che è sia lente beneficiario che lesecutore materiale dei lavori). Questi fondi provengono dai risparmi di spesa del Programma Operativo Complementare (POC Basilicata 2014-2020) e serviranno a finanziare interventi urgenti di ammodernamento, riparazione ed efficientamento delle reti idriche, delle stazioni di pompaggio e dei sistemi di depurazione della regione. La conclusione di tutti i lavori e la messa in funzione degli impianti è prevista a breve termine, entro il 15 dicembre 2026. Il provvedimento nasce da due esigenze fondamentali: fronteggiare lemergenza siccità e lo stress idrico e tutelare lambiente. I 2 milioni di euro saranno impiegati su più fronti specifici in diversi Comuni lucani. Ecco un quadro dettagliato degli interventi.
Nuovi motori e pompe ad alta efficienza sostituzione dei vecchi macchinari e motori elettrici ad alta potenza (fino a 3000 kW) negli impianti principali che spingono lacqua verso le città, tra cui le stazioni di Camastra, Aggia (Paterno), Vignali Pietraiasso (Castelluccio Inferiore) e La Francesca Nuovo, oltre a interventi sulla sottostazione elettrica di Trivigno.
Riparazione delle condotte principali (Adduttrici) sostituzione di tratti di tubature danneggiate o vecchie che portano lacqua ai serbatoi, tra cui 500 metri in contrada Grottillo a San Mauro Forte, la condotta del serbatoio San Leonardo ad Agro di Pisticci, circa 1,5 km di rete tra il partitore di Occhionero e il serbatoio di Piano Carletta.
Lavori su serbatoi locali e sorgenti riqualificazione dei serbatoi idrici nei comuni di Matera, Tito, Missanello, Garaguso e Gallicchio, e messa in efficienza della sorgente a Nemoli.
Potabilizzatori ammodernamento degli impianti di potabilizzazione del Camastra e di Montalbano Jonico.
Nuove fognature sostituzione dei collettori fognari rovinati nei centri abitati di Lauria, Trecchina, Policoro e Picerno.
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archivio
|La Voce della Politica
|29/08/2026 - Disabilità e scuola, 600mila euro per assistenza specialistica
La Giunta regionale della Basilicata, su proposta dellassessore Francesco Cupparo, ha approvato i criteri e le modalità per lassegnazione di 600 mila euro destinati allassistenza specialistica degli alunni con disabilità per lanno scolastico 2026/2027.
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|29/08/2026 - Riapre oggi il Ponte di Meccadinardo: completati i lavori di messa in sicurezza
La Provincia di Potenza annuncia ufficialmente la conclusione dei lavori di consolidamento strutturale e la messa in sicurezza del ponte situato al km 96+950 della Strada Provinciale ex SS 93 "Appulo Lucana", nella località di Meccadinardo, a Filiano, che riap...-->continua
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|29/08/2026 - Potenziamento infrastrutture idriche e fognarie
La Giunta regionale stanzia un contributo straordinario di 2.000.000 di euro destinato ad Acquedotto Lucano. Via libera al piano strategico d'urgenza: interventi mirati su stazioni di pompaggio, adduttrici, reti cittadine e depuratori per contrastare lo stress...-->continua
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|29/08/2026 - Sanità, precisazioni sui 2.50 a ricetta
Nessuna rincorsa caotica e, soprattutto, nessuna disattenzione verso i cittadini. Lo dichiara lassessore alla Salute e alle Politiche della Persona, Cosimo Latronico, in riferimento alla delibera approvata dalla Giunta sulla spesa farmaceutica convenzionata...-->continua
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|29/08/2026 - Sanità, ticket, Lacorazza: liste dattesa e mani in tasca ai lucani
Il Capogruppo del PD: L'imposizione dei ticket è la dimostrazione di una sanità senza governo e senza pianificazione che mai nella storia ha avuto numeri così negativi
"La questione più grave che segnaliamo è che lassessore alla Salute, Cosimo Latronico, ...-->continua
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|29/08/2026 - FIALS Potenza Geriatria San Carlo: turni notturni senza OSS, due infermieri per 32 pazienti
I solleciti si ripetono da mesi senza una risposta organizzativa. Il sindacato chiama in causa l'Azienda e la Regione: «Venite a vedere un turno vero, di notte»
Ci sono notti, nella Geriatria dell'ospedale San Carlo di Potenza, in cui accanto ai pazienti n...-->continua
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|29/08/2026 - Giordano: ''Basta con la critica a prescindere. La quota di 2,50 euro non è uninvenzione di Latronico''
Giordano: Basta con la critica a prescindere. La quota di 2,50 euro non è uninvenzione di Latronico: è una scelta regionale. Gli esenti e le fasce più fragili vanno tutelati.
Dopo anni di immobilismo, nella sanità lucana finalmente si vede un camb...-->continua
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