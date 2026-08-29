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La voce della Politica
|Sanità, precisazioni sui 2.50 a ricetta
29/08/2026
|Nessuna rincorsa caotica e, soprattutto, nessuna disattenzione verso i cittadini. Lo dichiara lassessore alla Salute e alle Politiche della Persona, Cosimo Latronico, in riferimento alla delibera approvata dalla Giunta sulla spesa farmaceutica convenzionata.Voglio rassicurare prima di tutto i lucani sui tempi di avvio spiega Latronico poiché lapplicazione effettiva della compartecipazione minima di 2,50 euro a ricetta per i cittadini non esenti partirà ufficialmente dal 1° ottobre 2026. La data del 1° settembre, richiamata nel testo della delibera, ha un valore esclusivamente organizzativo e procedurale per dare un mese di tempo ai responsabili, alle aziende sanitarie e alle farmacie per adottare gli adempimenti tecnici e informatici necessari in modo ordinato, evitando disagi. Lassessore risponde con fermezza anche sul tema dellequità sociale. Parlare di colpo alle fasce deboli è una lettura totalmente distorta della delibera, che al contrario erige uno scudo totale a protezione di chi vive in condizioni di fragilità economica o sanitaria. Non pagheranno un solo centesimo tutti i soggetti rientranti nelle macrocategorie dei codici di esenzione così come individuate nellambito del Sistema Tessera Sanitaria, con particolare riferimento agli esenti per condizione, malattia oncologica, malattia rara, patologia, reddito e invalidi di guerra. La nostra conclude Latronico è una misura di contenimento e razionalizzazione per contrastare gli sprechi e allineare la Basilicata ai parametri richiesti dal ministero della Salute, seguendo la strada dellappropriatezza prescrittiva per un servizio pubblico migliore. Le fasce deboli non si toccano.
Di seguito riportiamo nel dettaglio lelenco tassativo dei cittadini esclusi dal provvedimento.
a. esenti per patologia cronica e invalidante o per malattia rara come individuate dal DPCM 12 gennaio 2017, relativamente ai farmaci correlati alla patologia secondo quanto attestato dal medico mediante la prescrizione;
b. esenti per la terapia del dolore cronico e infortunati sul lavoro, relativamente ai farmaci correlati alla patologia secondo quanto attestato dal medico mediante la prescrizione; c. invalidi civili, di guerra, del lavoro, per servizio;
d. ciechi e sordomuti;
e. danneggiati da vaccinazione obbligatoria, trasfusioni, somministrazione di emoderivati;
f. vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e familiari;
g. con meno di 6 anni o più di 65 anni, con codice di esenzione E01;
h. disoccupati e loro familiari a carico, con codice di esenzione E02;
i. titolari di assegno sociale e loro familiari a carico, con codice di esenzione E03;
j. titolari di pensione al minimo, con più di 60 anni e loro familiari a carico, con codice di esenzione E04;
k. soggetti con reddito del nucleo fiscale inferiore alla soglia individuata, con codice di esenzione E05;
k. cittadini stranieri già in possesso di esenzione ticket;
l. cittadini detenuti o internati;
comunque tutti quelli rientranti nelle macrocategorie dei codici di esenzione così come individuate nellambito del Sistema Tessera Sanitaria; in particolare gli esenti per: condizione, malattia rara, patologia, reddito, invalidi di guerra.
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archivio
|La Voce della Politica
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Il Capogruppo del PD: L'imposizione dei ticket è la dimostrazione di una sanità senza governo e senza pianificazione che mai nella storia ha avuto numeri così negativi
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|29/08/2026 - FIALS Potenza Geriatria San Carlo: turni notturni senza OSS, due infermieri per 32 pazienti
I solleciti si ripetono da mesi senza una risposta organizzativa. Il sindacato chiama in causa l'Azienda e la Regione: «Venite a vedere un turno vero, di notte»
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|29/08/2026 - Giordano: ''Basta con la critica a prescindere. La quota di 2,50 euro non è uninvenzione di Latronico''
Giordano: Basta con la critica a prescindere. La quota di 2,50 euro non è uninvenzione di Latronico: è una scelta regionale. Gli esenti e le fasce più fragili vanno tutelati.
Dopo anni di immobilismo, nella sanità lucana finalmente si vede un camb...-->continua
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