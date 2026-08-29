Nessuna rincorsa caotica e, soprattutto, nessuna disattenzione verso i cittadini. Lo dichiara lassessore alla Salute e alle Politiche della Persona, Cosimo Latronico, in riferimento alla delibera approvata dalla Giunta sulla spesa farmaceutica convenzionata.Voglio rassicurare prima di tutto i lucani sui tempi di avvio  spiega Latronico  poiché lapplicazione effettiva della compartecipazione minima di 2,50 euro a ricetta per i cittadini non esenti partirà ufficialmente dal 1° ottobre 2026. La data del 1° settembre, richiamata nel testo della delibera, ha un valore esclusivamente organizzativo e procedurale per dare un mese di tempo ai responsabili, alle aziende sanitarie e alle farmacie per adottare gli adempimenti tecnici e informatici necessari in modo ordinato, evitando disagi. Lassessore risponde con fermezza anche sul tema dellequità sociale. Parlare di colpo alle fasce deboli è una lettura totalmente distorta della delibera, che al contrario erige uno scudo totale a protezione di chi vive in condizioni di fragilità economica o sanitaria. Non pagheranno un solo centesimo tutti i soggetti rientranti nelle macrocategorie dei codici di esenzione così come individuate nellambito del Sistema Tessera Sanitaria, con particolare riferimento agli esenti per condizione, malattia oncologica, malattia rara, patologia, reddito e invalidi di guerra. La nostra  conclude Latronico  è una misura di contenimento e razionalizzazione per contrastare gli sprechi e allineare la Basilicata ai parametri richiesti dal ministero della Salute, seguendo la strada dellappropriatezza prescrittiva per un servizio pubblico migliore. Le fasce deboli non si toccano.

Di seguito riportiamo nel dettaglio lelenco tassativo dei cittadini esclusi dal provvedimento.

a. esenti per patologia cronica e invalidante o per malattia rara come individuate dal DPCM 12 gennaio 2017, relativamente ai farmaci correlati alla patologia secondo quanto attestato dal medico mediante la prescrizione;

b. esenti per la terapia del dolore cronico e infortunati sul lavoro, relativamente ai farmaci correlati alla patologia secondo quanto attestato dal medico mediante la prescrizione; c. invalidi civili, di guerra, del lavoro, per servizio;

d. ciechi e sordomuti;

e. danneggiati da vaccinazione obbligatoria, trasfusioni, somministrazione di emoderivati;

f. vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e familiari;

g. con meno di 6 anni o più di 65 anni, con codice di esenzione E01;

h. disoccupati  e loro familiari a carico, con codice di esenzione E02;

i. titolari di assegno sociale  e loro familiari a carico, con codice di esenzione E03;

j. titolari di pensione al minimo, con più di 60 anni e loro familiari a carico, con codice di esenzione E04;

k. soggetti con reddito del nucleo fiscale inferiore alla soglia individuata, con codice di esenzione E05;

k. cittadini stranieri già in possesso di esenzione ticket;

l. cittadini detenuti o internati;

comunque tutti quelli rientranti nelle macrocategorie dei codici di esenzione così come individuate nellambito del Sistema Tessera Sanitaria; in particolare gli esenti per: condizione, malattia rara, patologia, reddito, invalidi di guerra.