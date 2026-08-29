-->

HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

La voce della Politica

Giordano: ''Basta con la critica a prescindere. La quota di 2,50 euro non è uninvenzione di Latronico''

29/08/2026

Giordano: Basta con la critica a prescindere. La quota di 2,50 euro non è uninvenzione di Latronico: è una scelta regionale. Gli esenti e le fasce più fragili vanno tutelati.

Dopo anni di immobilismo, nella sanità lucana finalmente si vede un cambio di passo. Lassessore Cosimo Latronico sta portando avanti una strategia che mette insieme ospedali, sanità territoriale, servizi sociali, tutela delle fasce deboli e lavoro. Come sindacato riteniamo giusto riconoscerlo.

Lo dichiara Pino Giordano, segretario provinciale UGL Matera.

Non diciamo che tutti i problemi sono risolti  precisa Giordano . Cè ancora molto da fare, ma oggi esiste una direzione precisa. Matera e Policoro tornano al centro della programmazione sanitaria e questo è un fatto positivo. Per anni  continua Giordano  abbiamo assistito a discussioni sul ridimensionamento e sul futuro dellospedale di Policoro. Oggi si parla di rilancio, servizi e valorizzazione del presidio. È un cambio di prospettiva importante per un territorio che ha bisogno di una sanità forte e vicina ai cittadini. Allo stesso modo Matera deve essere rafforzata, insieme alla rete sanitaria provinciale. Ospedali efficienti, medicina territoriale, assistenza domiciliare e servizi socio-assistenziali devono camminare insieme. Per lUGL la sanità deve avere una forte funzione sociale. Al centro devono esserci anziani, disabili, malati cronici, oncologici, persone con malattie rare, famiglie in difficoltà, disoccupati e tutte le persone che vivono una condizione di fragilità. Anche sulla quota di compartecipazione di 2,50 euro sui farmaci, in vigore dal 1° settembre, bisogna fare chiarezza: non è uninvenzione di Latronico, ma una scelta politica regionale, adottata dalla Basilicata tra le ultime Regioni italiane ad applicare una misura già presente da tempo in gran parte del Paese. E soprattutto va detto con chiarezza ciò che spesso non viene evidenziato: chi rientra nelle esenzioni continua a essere tutelato. Il nostro principio è semplice: chi ha meno deve essere protetto di più. Nessuna persona fragile deve essere costretta a scegliere tra curarsi e arrivare a fine mese. Dietro ogni ospedale e ogni servizio sanitario ci sono lavoratori: medici, infermieri, operatori sanitari, tecnici, amministrativi e tante altre professionalità. Investire nella sanità significa quindi anche difendere il lavoro, valorizzare le competenze e creare nuove opportunità occupazionali. Matera e la sua provincia devono essere capaci di trattenere i giovani, attrarre professionalità e trasformare gli investimenti nella sanità anche in sviluppo e occupazione qualificata. Come UGL  sottolinea Giordano  continueremo a vigilare e a chiedere risultati concreti. Non facciamo sconti a nessuno, ma non siamo nemmeno un sindacato che critica tutto a prescindere. Se una scelta non funziona, saremo i primi a denunciarlo. Ma quando un provvedimento va nella direzione giusta per cittadini, lavoratori e territorio, abbiamo il dovere di riconoscerlo. Criticare sempre non è fare sindacato: fare sindacato significa tutelare, controllare, proporre e, quando necessario, sostenere ciò che è utile alla comunità. A Cosimo Latronico  conclude Giordano  riconosciamo di aver impresso un cambio di passo e di aver riportato al centro una visione che unisce sanità, sociale, tutela dei più fragili, occupazione e lavoro. Continueremo a incalzare la Regione sui risultati, ma saremo anche pronti a sostenere ogni scelta che rafforzi la sanità pubblica e il territorio. Matera, Policoro e tutta la provincia meritano una sanità più forte, più vicina alle persone e capace di garantire diritti, lavoro e futuro.



archivio

ALTRI

La Voce della Politica
29/08/2026 - Disabilità e scuola, 600mila euro per assistenza specialistica

La Giunta regionale della Basilicata, su proposta dellassessore Francesco Cupparo, ha approvato i criteri e le modalità per lassegnazione di 600 mila euro destinati allassistenza specialistica degli alunni con disabilità per lanno scolastico 2026/2027.

La misura...-->continua
29/08/2026 - Riapre oggi il Ponte di Meccadinardo: completati i lavori di messa in sicurezza

La Provincia di Potenza annuncia ufficialmente la conclusione dei lavori di consolidamento strutturale e la messa in sicurezza del ponte situato al km 96+950 della Strada Provinciale ex SS 93 "Appulo Lucana", nella località di Meccadinardo, a Filiano, che riap...-->continua
29/08/2026 - Potenziamento infrastrutture idriche e fognarie

La Giunta regionale stanzia un contributo straordinario di 2.000.000 di euro destinato ad Acquedotto Lucano. Via libera al piano strategico d'urgenza: interventi mirati su stazioni di pompaggio, adduttrici, reti cittadine e depuratori per contrastare lo stress...-->continua
29/08/2026 - Sanità, precisazioni sui 2.50 a ricetta

Nessuna rincorsa caotica e, soprattutto, nessuna disattenzione verso i cittadini. Lo dichiara lassessore alla Salute e alle Politiche della Persona, Cosimo Latronico, in riferimento alla delibera approvata dalla Giunta sulla spesa farmaceutica convenzionata...-->continua
29/08/2026 - Sanità, ticket, Lacorazza: liste dattesa e mani in tasca ai lucani

Il Capogruppo del PD: L'imposizione dei ticket è la dimostrazione di una sanità senza governo e senza pianificazione che mai nella storia ha avuto numeri così negativi
"La questione più grave che segnaliamo è che lassessore alla Salute, Cosimo Latronico, ...-->continua
29/08/2026 - FIALS Potenza  Geriatria San Carlo: turni notturni senza OSS, due infermieri per 32 pazienti

I solleciti si ripetono da mesi senza una risposta organizzativa. Il sindacato chiama in causa l'Azienda e la Regione: «Venite a vedere un turno vero, di notte»
Ci sono notti, nella Geriatria dell'ospedale San Carlo di Potenza, in cui accanto ai pazienti n...-->continua
29/08/2026 - Giordano: ''Basta con la critica a prescindere. La quota di 2,50 euro non è uninvenzione di Latronico''

Giordano: Basta con la critica a prescindere. La quota di 2,50 euro non è uninvenzione di Latronico: è una scelta regionale. Gli esenti e le fasce più fragili vanno tutelati.

Dopo anni di immobilismo, nella sanità lucana finalmente si vede un camb...-->continua











Agoraut - Associazione culturale di informazione territoriale - P.Iva: 01673320766 - Copyright© lasiritide.it - Webmaster: Armando Arleo