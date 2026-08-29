Giordano: Basta con la critica a prescindere. La quota di 2,50 euro non è uninvenzione di Latronico: è una scelta regionale. Gli esenti e le fasce più fragili vanno tutelati.



Dopo anni di immobilismo, nella sanità lucana finalmente si vede un cambio di passo. Lassessore Cosimo Latronico sta portando avanti una strategia che mette insieme ospedali, sanità territoriale, servizi sociali, tutela delle fasce deboli e lavoro. Come sindacato riteniamo giusto riconoscerlo.



Lo dichiara Pino Giordano, segretario provinciale UGL Matera.



Non diciamo che tutti i problemi sono risolti  precisa Giordano . Cè ancora molto da fare, ma oggi esiste una direzione precisa. Matera e Policoro tornano al centro della programmazione sanitaria e questo è un fatto positivo. Per anni  continua Giordano  abbiamo assistito a discussioni sul ridimensionamento e sul futuro dellospedale di Policoro. Oggi si parla di rilancio, servizi e valorizzazione del presidio. È un cambio di prospettiva importante per un territorio che ha bisogno di una sanità forte e vicina ai cittadini. Allo stesso modo Matera deve essere rafforzata, insieme alla rete sanitaria provinciale. Ospedali efficienti, medicina territoriale, assistenza domiciliare e servizi socio-assistenziali devono camminare insieme. Per lUGL la sanità deve avere una forte funzione sociale. Al centro devono esserci anziani, disabili, malati cronici, oncologici, persone con malattie rare, famiglie in difficoltà, disoccupati e tutte le persone che vivono una condizione di fragilità. Anche sulla quota di compartecipazione di 2,50 euro sui farmaci, in vigore dal 1° settembre, bisogna fare chiarezza: non è uninvenzione di Latronico, ma una scelta politica regionale, adottata dalla Basilicata tra le ultime Regioni italiane ad applicare una misura già presente da tempo in gran parte del Paese. E soprattutto va detto con chiarezza ciò che spesso non viene evidenziato: chi rientra nelle esenzioni continua a essere tutelato. Il nostro principio è semplice: chi ha meno deve essere protetto di più. Nessuna persona fragile deve essere costretta a scegliere tra curarsi e arrivare a fine mese. Dietro ogni ospedale e ogni servizio sanitario ci sono lavoratori: medici, infermieri, operatori sanitari, tecnici, amministrativi e tante altre professionalità. Investire nella sanità significa quindi anche difendere il lavoro, valorizzare le competenze e creare nuove opportunità occupazionali. Matera e la sua provincia devono essere capaci di trattenere i giovani, attrarre professionalità e trasformare gli investimenti nella sanità anche in sviluppo e occupazione qualificata. Come UGL  sottolinea Giordano  continueremo a vigilare e a chiedere risultati concreti. Non facciamo sconti a nessuno, ma non siamo nemmeno un sindacato che critica tutto a prescindere. Se una scelta non funziona, saremo i primi a denunciarlo. Ma quando un provvedimento va nella direzione giusta per cittadini, lavoratori e territorio, abbiamo il dovere di riconoscerlo. Criticare sempre non è fare sindacato: fare sindacato significa tutelare, controllare, proporre e, quando necessario, sostenere ciò che è utile alla comunità. A Cosimo Latronico  conclude Giordano  riconosciamo di aver impresso un cambio di passo e di aver riportato al centro una visione che unisce sanità, sociale, tutela dei più fragili, occupazione e lavoro. Continueremo a incalzare la Regione sui risultati, ma saremo anche pronti a sostenere ogni scelta che rafforzi la sanità pubblica e il territorio. Matera, Policoro e tutta la provincia meritano una sanità più forte, più vicina alle persone e capace di garantire diritti, lavoro e futuro.