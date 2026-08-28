Il SIFUS Basilicata esprime apprezzamento per il comunicato divulgato dallAssessorato alle Attività Produttive in merito alle 10 giornate lavorative aggiuntive che le maestranze ASA e SAAP svolgeranno rispetto a quelle già stabilite al momento dellassunzione.



La nostra Organizzazione Sindacale guarda con favore a ogni iniziativa concreta volta a valorizzare il settore forestale e il lavoro delle platee ASA, SAAP e Forestali.



Riteniamo, infatti, che la forestazione rappresenti un settore strategico non soltanto per loccupazione, ma soprattutto per la salvaguardia del territorio e dellambiente.



La presenza e il lavoro quotidiano degli addetti al settore idraulico-forestale sono fondamentali per la prevenzione e il contrasto del dissesto idrogeologico, per la manutenzione del patrimonio boschivo e delle aree verdi, per la realizzazione e il mantenimento delle fasce parafuoco e antincendio, nonché per la tutela del territorio dai rischi sempre più frequenti legati ai cambiamenti climatici.



I segretari regionali del SIFUS, De Donato e Sodo, auspicano che questo percorso possa condurre finalmente alla realizzazione del nostro progetto: la stabilizzazione e lassunzione a tempo indeterminato dei lavoratori, a cominciare dai forestali che hanno già maturato un rapporto lavorativo ultratrentennale, attraverso una programmazione seria, strutturale e pluriennale del settore.

Aggiungono inoltre : la stabilizzazione è una scelta politica.



Non chiediamo soltanto lavoro: chiediamo di trasformare una necessità del territorio in una politica stabile di tutela ambientale e prevenzione, riconoscendo ai lavoratori il ruolo fondamentale che svolgono quotidianamente.



Il futuro del comparto forestale deve essere fondato su programmazione, dignità del lavoro e stabilità occupazionale.



Il SIFUS continuerà a sostenere con determinazione questo obiettivo, nellinteresse dei lavoratori e dellintera collettività.



Il SIFUS, inoltre, invita la Regione Basilicata ad avviare uninterlocuzione diretta con la nostra Organizzazione Sindacale, nel pieno rispetto delle norme statutarie e del principio di pluralismo sindacale, affinché tutte le rappresentanze possano essere ascoltate e coinvolte sulle problematiche che riguardano i lavoratori.



Per quanto riguarda, in particolare, il comparto forestale, ribadiamo che si tratta di un settore strategico per la salvaguardia dellambiente, la prevenzione del dissesto idrogeologico, la manutenzione del territorio e la realizzazione delle fasce antincendio.



Le 10 giornate lavorative aggiuntive rappresentano un passo positivo, ma per il SIFUS non possono essere il punto di arrivo.



Lobiettivo resta quello di costruire un progetto strutturale che porti allassunzione a tempo indeterminato dei lavoratori forestali, garantendo finalmente stabilità occupazionale e, allo stesso tempo, una presenza costante e qualificata sul territorio.



I segretari regionali De Donato e Sodo continueranno a vigilare affinché gli impegni assunti diventino realtà e a chiedere confronto, trasparenza e rispetto del pluralismo sindacale.

SIFUS Basilicata