«Con che faccia Forza Nuova organizza presidi e passeggiate sulla sicurezza a Potenza e Bernalda?». Lo chiede Marco Di Geronimo, Segretario regionale dei GD Basilicata. «Parliamo di una sigla che il 9 ottobre 2021 ha dato lassalto alla sede nazionale della CGIL. Un attacco identico, per modi e obiettivi, agli assalti squadristi alle Camere del lavoro e alle sedi del Partito socialista nel biennio nero che sfociò nella marcia su Roma e nel fascismo».

«Lassalto di Forza Nuova è stato qualificato come devastazione addirittura dalla Corte suprema di cassazione e ha già portato alla condanna in via definitiva di otto imputati, ai quali sono state applicate pene oscillanti tra i quattro e i sei anni di reclusione» sottolinea Di Geronimo. «Il leader di FN, Roberto Fiore, che dovrebbe venire a Potenza per una ridicola passeggiata sulla sicurezza, è anchegli sotto processo penale. Alla Corte di appello di Roma pende il suo ricorso contro la sentenza di condanna a otto anni e sei mesi che gli ha irrogato il Tribunale di Roma. Per lui e i suoi coimputati, la Procura generale contesta reati come devastazione aggravata in concorso, resistenza a pubblico ufficiale e istigazione a delinquere. E costoro dovrebbero insegnarci qualcosa sulla sicurezza?»

«Forza Nuova è una sigla orgogliosamente neofascista che mette in pericolo la democrazia italiana» rincara Di Geronimo «e non perde occasione per attaccare contemporaneamente i sindacati, le persone migranti e la comunità LGBT. Non è un caso che organizzi la sua passeggiata potentina partendo dalla Torre Guevara, ponendosi in contrapposizione simbolica con il Potenza Basilicata Pride che è partito dallo stesso punto. Anche il presidio di Bernalda strumentalizza fatti di cronaca per fini politici, senza esprimere reali proposte politiche costruttive. Parliamoci chiaramente: Forza Nuova parla di sicurezza ma intende violenza organizzata contro i diritti politici degli italiani».

«Ma i problemi della sicurezza non li risolvono i violenti. La sicurezza non è repressione» continua Di Geronimo. «Le iniziative di Forza Nuova nelle città lucane sono un fatto politico molto grave, delle provocazioni gravissime e inaccettabili. Qualsiasi iniziativa dellestrema destra si scontra con la tradizione democratica lucana e non può trovare posto nella nostra comunità».

«La Costituzione della Repubblica è antifascista e lantifascismo è una concezione della democrazia che elegge come punti-cardine le politiche per la pace, per il lavoro e per la non-discriminazione. In Basilicata e in Italia non cè posto, quindi, per chi predica la guerra calda o fredda nazionalista, gli assalti squadristi ai sindacati, lingiustizia aperta contro i diritti civili e politici delle persone».

«La sicurezza è inclusione e lotta alle disuguaglianze» conclude Di Geronimo. «La criminalità si combatte eliminandone le cause reali: lassenza di politiche migratorie e di integrazione, e lesplosione della povertà economica. Solo facendosi carico dei bisogni reali delle persone si può costruire una comunità serena e pacifica: la povertà e lesclusione sociale sono invece i motori principali della delinquenza. Ma a tutto questo lestrema destra non interessa: loro alimentano tutti i problemi economici e sociali con slogan e politiche sbagliate, per esasperare le crisi e poter speculare sulla pelle delle vittime e delle forze dellordine. Lunica soluzione per i problemi della sicurezza è la sinistra di governo: una politica che unisca le persone, superi le disuguaglianze e le discriminazioni, e costruisca un Paese sicuro nel quale cè posto per tutti e delinquere non paga».