Con la nomina della Consulta Regionale del Terzo Settore diamo attuazione ad una visione strategica e moderna del welfare lucano, fondata sulla coprogrammazione, sulla coprogettazione e sulla piena valorizzazione delle energie civiche e solidaristiche del nostro territorio. Lo dichiara lassessore regionale alla Salute, Politiche della Persona e PNRR, Cosimo Latronico, commentando il decreto di costituzione dellorganismo di raccordo previsto dalla recente legge regionale di riforma (l.r. n. 5/2026).



Lassessore evidenzia come il provvedimento segni un cambio di passo nei rapporti tra le istituzioni pubbliche e il mondo non profit: Non si tratta di un mero adempimento formale, ma dellavvio di una cabina di regia permanente e di un modello di amministrazione condivisa che riconosce agli Enti del Terzo Settore  organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, cooperative e imprese sociali  un ruolo paritetico nella lettura dei bisogni e nella costruzione delle risposte per le comunità locali, in attuazione del principio di sussidiarietà sancito dalla Costituzione.



La Consulta, presieduta dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato e supportata operativamente dallUfficio Sistemi di Welfare della Direzione Generale per la Salute, le Politiche della Persona e il PNRR, riunisce i rappresentanti designati dal Forum del Terzo Settore di Basilicata, dallANCI e dallUPI per le autonomie locali, dallUfficio RUNTS e dal Centro Servizi per il Volontariato (CSV). Tra i compiti chiave dellorganismo vi saranno lespressione di pareri sui provvedimenti normativi di settore, la promozione di ricerche e monitoraggi e, aspetto di rilievo, la definizione  attraverso il futuro regolamento interno  di una Cabina di regia regionale dedicata a coordinare e garantire uniformità applicativa ai procedimenti di coprogrammazione e coprogettazione su tutto il territorio regionale.



La nostra legge regionale punta a rafforzare il tessuto organizzativo ed economico del Terzo settore lucano  prosegue Latronico  anche attraverso strumenti innovativi come il Registro pubblico digitale dellamministrazione condivisa, il Fondo regionale per linnovazione sociale, il crowdfunding civico e laccesso mirato alle risorse del Fondo Sociale Europeo. Lobiettivo è mobilitare energie e risorse per contrastare il disagio sociale, sostenere la non autosufficienza, favorire linserimento lavorativo delle persone in condizione di fragilità e valorizzare il protagonismo giovanile e delle aree interne. Ringrazio tutti i componenti designati che prenderanno parte a questo organismo  conclude lassessore Latronico  certo che il loro contributo qualificato sarà determinante per consolidare una rete di protezione sociale sempre più vicina ai cittadini, trasparente ed efficiente.