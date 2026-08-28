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La voce della Politica
|Terzo Settore, nominata la Consulta regionale
28/08/2026
|Con la nomina della Consulta Regionale del Terzo Settore diamo attuazione ad una visione strategica e moderna del welfare lucano, fondata sulla coprogrammazione, sulla coprogettazione e sulla piena valorizzazione delle energie civiche e solidaristiche del nostro territorio. Lo dichiara lassessore regionale alla Salute, Politiche della Persona e PNRR, Cosimo Latronico, commentando il decreto di costituzione dellorganismo di raccordo previsto dalla recente legge regionale di riforma (l.r. n. 5/2026).
Lassessore evidenzia come il provvedimento segni un cambio di passo nei rapporti tra le istituzioni pubbliche e il mondo non profit: Non si tratta di un mero adempimento formale, ma dellavvio di una cabina di regia permanente e di un modello di amministrazione condivisa che riconosce agli Enti del Terzo Settore organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, cooperative e imprese sociali un ruolo paritetico nella lettura dei bisogni e nella costruzione delle risposte per le comunità locali, in attuazione del principio di sussidiarietà sancito dalla Costituzione.
La Consulta, presieduta dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato e supportata operativamente dallUfficio Sistemi di Welfare della Direzione Generale per la Salute, le Politiche della Persona e il PNRR, riunisce i rappresentanti designati dal Forum del Terzo Settore di Basilicata, dallANCI e dallUPI per le autonomie locali, dallUfficio RUNTS e dal Centro Servizi per il Volontariato (CSV). Tra i compiti chiave dellorganismo vi saranno lespressione di pareri sui provvedimenti normativi di settore, la promozione di ricerche e monitoraggi e, aspetto di rilievo, la definizione attraverso il futuro regolamento interno di una Cabina di regia regionale dedicata a coordinare e garantire uniformità applicativa ai procedimenti di coprogrammazione e coprogettazione su tutto il territorio regionale.
La nostra legge regionale punta a rafforzare il tessuto organizzativo ed economico del Terzo settore lucano prosegue Latronico anche attraverso strumenti innovativi come il Registro pubblico digitale dellamministrazione condivisa, il Fondo regionale per linnovazione sociale, il crowdfunding civico e laccesso mirato alle risorse del Fondo Sociale Europeo. Lobiettivo è mobilitare energie e risorse per contrastare il disagio sociale, sostenere la non autosufficienza, favorire linserimento lavorativo delle persone in condizione di fragilità e valorizzare il protagonismo giovanile e delle aree interne. Ringrazio tutti i componenti designati che prenderanno parte a questo organismo conclude lassessore Latronico certo che il loro contributo qualificato sarà determinante per consolidare una rete di protezione sociale sempre più vicina ai cittadini, trasparente ed efficiente.
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|La Voce della Politica
|28/08/2026 - Salita produttiva DS7: a settembre un solo turno alternato
Nella mattinata odierna si è tenuta una riunione dellEsecutivo di Stabilimento con la Direzione Aziendale per affrontare i temi relativi allorganizzazione del lavoro in vista della salita produttiva del nuovo modello DS7.
La Direzione Aziendale ha comunicato che, per t...-->continua
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|28/08/2026 - Ticket farmaci, BCC: A pagare sono i lucani
Dopo anni di rassicurazioni e annunci sul contenimento della spesa farmaceutica, lunica soluzione trovata dallAssessore Latronico e dalla Giunta Bardi per far quadrare i conti è la più semplice: mettere le mani nelle tasche dei lucani.
Lo dichiara...-->continua
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|28/08/2026 - Farmaci, quota di 2,50 euro: esenti le fasce fragili
Contenimento della spesa pubblica, contrasto agli sprechi e allineamento ai tetti medi nazionali, mantenendo come priorità assoluta la tutela sociale delle fasce più fragili della popolazione. Sono questi gli obiettivi della delibera approvata dalla Giunta reg...-->continua
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|28/08/2026 - Basilicata,6,6 milioni di euro per la prevenzione sismica
Più sicurezza per le nostre comunità, infrastrutture fondamentali protette in caso di emergenza e risorse concrete pronte a essere messe a terra. La Giunta regionale, su proposta dellassessore alle Infrastrutture e Mobilità e Vicepresidente della Giunta Pasqu...-->continua
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|28/08/2026 - Dalla Regione oltre 3 meuro per i progetti Asa e Saap
La Giunta regionale della Basilicata ha approvato con le deliberazioni n. 536 e n.537 del 27 agosto 2026, lintegrazione ciascuna delle due platee ASA e SAAP di 10 giornate lavorative.
Lintervento rientra nella Priorità 6 Occupazione del Programma Regio...-->continua
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|28/08/2026 - Spi Cgil, Summa: Introduzione nuovo ticket fisso ricette farmaci in Basilicata
"Dal 1 settembre i lucani dovranno pagare un ticket fisso di 2,50 euro per ogni ricetta. Il provvedimento è stato approvato ieri dalla giunta regionale. Il governo Bardi, per contenere la spesa farmaceutica e il disavanzo della sanità lucana, scarica così le p...-->continua
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