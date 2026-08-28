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La voce della Politica
|Dalla Regione oltre 3 meuro per i progetti Asa e Saap
28/08/2026
|La Giunta regionale della Basilicata ha approvato con le deliberazioni n. 536 e n.537 del 27 agosto 2026, lintegrazione ciascuna delle due platee ASA e SAAP di 10 giornate lavorative.
Lintervento rientra nella Priorità 6 Occupazione del Programma Regionale FSE+ 2021/2027, nellambito dellobiettivo specifico ESO4.1.
«Con questi provvedimenti, come da impegno preso con le organizzazioni sindacali dichiara lassessore regionale allo Sviluppo economico e al Lavoro, Francesco Cupparo proseguiamo un percorso che ha una forte valenza sociale, occupazionale e ambientale. Il nostro obiettivo è migliorare concretamente le condizioni economiche e contrattuali di lavoratori, assicurando nello stesso tempo servizi indispensabili per la tutela e la valorizzazione del territorio. Non parliamo soltanto di lavoro sottolinea Cupparo ma di un modello di intervento che tiene insieme dignità delle persone e cura della Basilicata. La valorizzazione del patrimonio forestale pubblico, la prevenzione dei rischi idrogeologici, la manutenzione del verde e della viabilità e la cura delle aree produttive rappresentano attività essenziali per la sicurezza, la vivibilità e lo sviluppo delle nostre comunità».
Nel 2025 il progetto ASA attivato ha previsto 123 giornate contributive, corrispondenti a 102 giornate lavorative effettive. Per il 2026 con lincremento delle giornate il progetto è passato da 102 giornate lavorative effettive a 112 corrispondenti a 135 CAU.
Nel 2025 il progetto SAAP ha previsto 163 giornate contributive, corrispondenti a 136 giornate lavorative effettive. Per lannualità 2026, con lincremento delle giornate il progetto è passato a 136 giornate lavorative effettive a 146 corrispondenti a 175 CAU.
«Abbiamo voluto garantire continuità a un impegno che riguarda centinaia di lavoratori e le loro famiglie aggiunge Cupparo . Questi progetti producono risultati importanti sotto il profilo occupazionale, ma hanno anche un impatto diretto sulla qualità della vita delle comunità lucane. Territori più curati e sicuri, aree produttive meglio manutenute e una maggiore attenzione al patrimonio ambientale sono obiettivi che coincidono con linteresse generale della nostra regione».
«La strategia della Regione conclude lassessore allo Sviluppo economico e al Lavoro è quella di utilizzare pienamente le risorse disponibili, comprese quelle del Fondo sociale europeo Plus, per accompagnare le persone verso migliori condizioni di lavoro e di vita. Continueremo a lavorare con il Consorzio di Bonifica e con tutte le strutture coinvolte affinché questi interventi possano rappresentare non soltanto una risposta occupazionale, ma anche un investimento stabile nella tutela e nella valorizzazione della Basilicata».
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|La Voce della Politica
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|28/08/2026 - Dalla Regione oltre 3 meuro per i progetti Asa e Saap
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