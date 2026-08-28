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La voce della Politica
|Tito: l'impegno dell'Amministrazione comunale per l'impiantistica sportiva
28/08/2026
|Con la stagione calcistica oramai alle porte, che vede impegnate direttamente le compagini locali alle quali si auspica di raggiungere gli obiettivi massimi prefissati, portando sempre più avanti il nome di Tito, lamministrazione comunale ritiene doveroso sottolineare limpegno messo in campo nel valorizzare il centro sportivo città di Tito, dove recentemente sono stati completati i lavori di efficientamento energetico degli spogliatoi dello Stadio A. Mancinelli.
Gli interventi fa sapere lassessore Michele Iummati sono stati realizzati grazie al finanziamento del bando Top Sport della Regione Basilicata per l'importo di circa 250mila euro, e hanno riguardato: la sostituzione degli infissi con linstallazione di nuovi a taglio termico ad alta efficienza energetica, il rifacimento dellimpianto elettrico con lutilizzo di corpi illuminanti a led a basso consumo, la demolizione dellintera centrale termica e l' installazione di nuove apparecchiature (caldaia, boiler) ad alta efficienza energetica, la realizzazione dellimpianto solare termico con accumulo che permette di avere acqua calda sanitaria per tutto lanno sufficiente alle esigenze degli atleti e del personale addetto.
Inoltre aggiunge Iummati - sempre a valere sulle risorse previste dal bando Top Sport, per implementare le attività sportive da poter svolgere nella palestra, sono stati acquistati i canestri per la pratica del basket ed il trattorino utile alla manutenzione del tappeto sintetico del campo sportivo.
Restituiamo al suo pieno utilizzo dichiara lassessore Iummati - un'infrastruttura sportiva su cui stiamo investendo da anni per adeguarla e renderla più sostenibile anche sotto il profilo della gestione, consolidando la funzione comprensoriale del Centro Sportivo Città di Tito. Buon campionato a tutti!.
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archivio
|La Voce della Politica
|28/08/2026 - Salita produttiva DS7: a settembre un solo turno alternato
Nella mattinata odierna si è tenuta una riunione dellEsecutivo di Stabilimento con la Direzione Aziendale per affrontare i temi relativi allorganizzazione del lavoro in vista della salita produttiva del nuovo modello DS7.
La Direzione Aziendale ha comunicato che, per t...-->continua
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|28/08/2026 - Terzo Settore, nominata la Consulta regionale
Con la nomina della Consulta Regionale del Terzo Settore diamo attuazione ad una visione strategica e moderna del welfare lucano, fondata sulla coprogrammazione, sulla coprogettazione e sulla piena valorizzazione delle energie civiche e solidaristiche del nos...-->continua
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|28/08/2026 - Ticket farmaci, BCC: A pagare sono i lucani
Dopo anni di rassicurazioni e annunci sul contenimento della spesa farmaceutica, lunica soluzione trovata dallAssessore Latronico e dalla Giunta Bardi per far quadrare i conti è la più semplice: mettere le mani nelle tasche dei lucani.
Lo dichiara...-->continua
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|28/08/2026 - Farmaci, quota di 2,50 euro: esenti le fasce fragili
Contenimento della spesa pubblica, contrasto agli sprechi e allineamento ai tetti medi nazionali, mantenendo come priorità assoluta la tutela sociale delle fasce più fragili della popolazione. Sono questi gli obiettivi della delibera approvata dalla Giunta reg...-->continua
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|28/08/2026 - Basilicata,6,6 milioni di euro per la prevenzione sismica
Più sicurezza per le nostre comunità, infrastrutture fondamentali protette in caso di emergenza e risorse concrete pronte a essere messe a terra. La Giunta regionale, su proposta dellassessore alle Infrastrutture e Mobilità e Vicepresidente della Giunta Pasqu...-->continua
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|28/08/2026 - Dalla Regione oltre 3 meuro per i progetti Asa e Saap
La Giunta regionale della Basilicata ha approvato con le deliberazioni n. 536 e n.537 del 27 agosto 2026, lintegrazione ciascuna delle due platee ASA e SAAP di 10 giornate lavorative.
Lintervento rientra nella Priorità 6 Occupazione del Programma Regio...-->continua
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|28/08/2026 - Spi Cgil, Summa: Introduzione nuovo ticket fisso ricette farmaci in Basilicata
"Dal 1 settembre i lucani dovranno pagare un ticket fisso di 2,50 euro per ogni ricetta. Il provvedimento è stato approvato ieri dalla giunta regionale. Il governo Bardi, per contenere la spesa farmaceutica e il disavanzo della sanità lucana, scarica così le p...-->continua
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