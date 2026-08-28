Con la stagione calcistica oramai alle porte, che vede impegnate direttamente le compagini locali alle quali si auspica di raggiungere gli obiettivi massimi prefissati, portando sempre più avanti il nome di Tito, lamministrazione comunale ritiene doveroso sottolineare limpegno messo in campo nel valorizzare il centro sportivo città di Tito, dove recentemente sono stati completati i lavori di efficientamento energetico degli spogliatoi dello Stadio A. Mancinelli.



Gli interventi  fa sapere lassessore Michele Iummati  sono stati realizzati grazie al finanziamento del bando Top Sport della Regione Basilicata per l'importo di circa 250mila euro, e hanno riguardato: la sostituzione degli infissi con linstallazione di nuovi a taglio termico ad alta efficienza energetica, il rifacimento dellimpianto elettrico con lutilizzo di corpi illuminanti a led a basso consumo, la demolizione dellintera centrale termica e l' installazione di nuove apparecchiature (caldaia, boiler) ad alta efficienza energetica, la realizzazione dellimpianto solare termico con accumulo che permette di avere acqua calda sanitaria per tutto lanno sufficiente alle esigenze degli atleti e del personale addetto.



Inoltre  aggiunge Iummati - sempre a valere sulle risorse previste dal bando Top Sport, per implementare le attività sportive da poter svolgere nella palestra, sono stati acquistati i canestri per la pratica del basket ed il trattorino utile alla manutenzione del tappeto sintetico del campo sportivo.



Restituiamo al suo pieno utilizzo  dichiara lassessore Iummati - un'infrastruttura sportiva su cui stiamo investendo da anni per adeguarla e renderla più sostenibile anche sotto il profilo della gestione, consolidando la funzione comprensoriale del Centro Sportivo Città di Tito. Buon campionato a tutti!.







