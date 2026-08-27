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Senise, Sassone accusa lAmministrazione: ''Perso un finanziamento da 1 milione di euro per larea artigianale''

27/08/2026

Lamministrazione comunale di Senise registra un altro fallimento in termini di accesso ai fondi pubblici tramite bandi. È il caso dellAvviso Pubblico a favore di comuni della Basilicata per la realizzazione di interventi infrastrutturali sulle aree produttive regionali, bando a valere su fondi FSC 2021/2027, pubblicato dalla Direzione Generale per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e i servizi alla Comunità. Lo comunica il consigliere comunale di FI Dr. Nicola Maria Sassone.

Larea interessata dal progetto presentato dal Comune di Senise, sostiene Sassone, è larea artigianale e limporto complessivo, ormai andato perduto, ammontava a 1 milione di euro. Il progetto prevedeva interventi su asfalto, segnaletica, marciapiedi, pavimentazione pubblica, illuminazione.

Il comune di Senise ha ottenuto un punteggio pari a 10 in una graduatoria che si basa su una destinazione finanziaria complessiva di 37 milioni di euro. Il danno è ancor più evidente -rincara Sassone- in quanto il contributo copriva il 100% dei costi ammissibili. Purtroppo è accaduto che entro i 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria il comune di Senise non ha confermato listanza con la trasmissione del progetto esecutivo già redatto.

La problematica seria verte sul totale scollamento tra lAmministrazione comunale e gli Uffici dellEnte, poiché se è vero che lufficio tecnico era tenuto alla trasmissione degli atti, è vero anche che è compito degli amministratori vigilare sulloperato degli uffici comunali e interloquire costantemente con gli stessi. A tal fine, è opportuno ricordare che il consigliere, ingegnere Passatordi, è stato investito dalla delega ai Lavori Pubblici e chi più di lui, anche per competenze professionali, avrebbe potuto seguire lintero iter di candidatura della domanda allavviso pubblico.



Se il territorio e la sua economia, non è stimolata da finanziamenti tesi a migliorare le infrastrutture esistenti, come possiamo aspettarci che gli imprenditori possano ritenere attrattiva la nostra area? E se le aziende della nostra comunità non sono oggetto di attenzione costante da parte dellorgano politico chiamato a programmare, qual è dunque il compito di questAmministrazione comunale?

Lascio a voi le dovute riflessioni.



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