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La voce della Politica
|Senise, Sassone accusa lAmministrazione: ''Perso un finanziamento da 1 milione di euro per larea artigianale''
27/08/2026
|Lamministrazione comunale di Senise registra un altro fallimento in termini di accesso ai fondi pubblici tramite bandi. È il caso dellAvviso Pubblico a favore di comuni della Basilicata per la realizzazione di interventi infrastrutturali sulle aree produttive regionali, bando a valere su fondi FSC 2021/2027, pubblicato dalla Direzione Generale per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e i servizi alla Comunità. Lo comunica il consigliere comunale di FI Dr. Nicola Maria Sassone.
Larea interessata dal progetto presentato dal Comune di Senise, sostiene Sassone, è larea artigianale e limporto complessivo, ormai andato perduto, ammontava a 1 milione di euro. Il progetto prevedeva interventi su asfalto, segnaletica, marciapiedi, pavimentazione pubblica, illuminazione.
Il comune di Senise ha ottenuto un punteggio pari a 10 in una graduatoria che si basa su una destinazione finanziaria complessiva di 37 milioni di euro. Il danno è ancor più evidente -rincara Sassone- in quanto il contributo copriva il 100% dei costi ammissibili. Purtroppo è accaduto che entro i 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria il comune di Senise non ha confermato listanza con la trasmissione del progetto esecutivo già redatto.
La problematica seria verte sul totale scollamento tra lAmministrazione comunale e gli Uffici dellEnte, poiché se è vero che lufficio tecnico era tenuto alla trasmissione degli atti, è vero anche che è compito degli amministratori vigilare sulloperato degli uffici comunali e interloquire costantemente con gli stessi. A tal fine, è opportuno ricordare che il consigliere, ingegnere Passatordi, è stato investito dalla delega ai Lavori Pubblici e chi più di lui, anche per competenze professionali, avrebbe potuto seguire lintero iter di candidatura della domanda allavviso pubblico.
Se il territorio e la sua economia, non è stimolata da finanziamenti tesi a migliorare le infrastrutture esistenti, come possiamo aspettarci che gli imprenditori possano ritenere attrattiva la nostra area? E se le aziende della nostra comunità non sono oggetto di attenzione costante da parte dellorgano politico chiamato a programmare, qual è dunque il compito di questAmministrazione comunale?
Lascio a voi le dovute riflessioni.
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