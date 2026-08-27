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La voce della Politica
|Asili nido in Basilicata, la UIL FP: servono risposte immediate per le madri lavoratrici
27/08/2026
|La UIL FP Potenza e Basilicata raccoglie con crescente preoccupazione le numerose segnalazioni che arrivano dalle lavoratrici del pubblico impiego in merito alle difficoltà nellaccesso agli asili nido, una problematica che rischia di trasformarsi in un vero e proprio ostacolo alla conciliazione tra vita familiare e attività lavorativa.
Sono sempre più numerose le madri lavoratrici del pubblico impiego che ci rappresentano la difficoltà di trovare un posto negli asili nido pubblici, dovendo spesso fare i conti con liste di attesa che non consentono di avere una risposta certa e tempestiva. Una situazione particolarmente pesante per chi deve necessariamente rientrare al lavoro e non dispone di una rete familiare in grado di garantire lassistenza ai propri figli.
Il ricorso alle strutture private, inoltre, non rappresenta per molte famiglie una soluzione concretamente praticabile. I costi degli asili nido privati sono spesso troppo elevati, soprattutto per i nuclei familiari monoreddito o per quelle famiglie che devono sostenere contemporaneamente le spese per casa, trasporti e cura dei figli.
Per la UIL FP non è accettabile che una lavoratrice sia costretta a scegliere tra il proprio lavoro e la possibilità di garantire ai propri figli un adeguato servizio di cura. Il diritto al lavoro deve poter essere accompagnato da concrete politiche di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, soprattutto nel pubblico impiego, dove le esigenze organizzative delle amministrazioni devono essere necessariamente accompagnate da adeguati servizi alle lavoratrici e ai lavoratori.
In questo senso, riteniamo importante liniziativa annunciata dallAOR San Carlo, che ha comunicato lapertura, a partire dal mese di settembre, di nuovi posti negli asili nido, andando incontro alle esigenze delle proprie dipendenti e dei propri dipendenti.
Si tratta di un segnale positivo che, a nostro avviso, dovrebbe essere seguito rapidamente anche dalle altre istituzioni pubbliche della Basilicata.
La UIL FP Potenza e Basilicata ritiene infatti necessario che anche Regione Basilicata e Università mettano in campo, con la massima urgenza, interventi concreti per ampliare lofferta dei posti disponibili e sostenere le famiglie dei propri dipendenti. Le esigenze delle madri lavoratrici sono numerose e non possono essere affrontate esclusivamente attraverso liste di attesa o soluzioni private economicamente insostenibili.
Occorre agire in fretta, perché lavvicinarsi del nuovo anno educativo impone di dare risposte certe alle lavoratrici e ai lavoratori che devono organizzare la propria vita familiare e professionale.
La UIL FP Potenza e Basilicata chiede pertanto alla Regione Basilicata, allUniversità e alle altre amministrazioni pubbliche di aprire un confronto finalizzato a individuare nuovi posti negli asili nido, convenzioni con strutture private a condizioni agevolate e ulteriori strumenti di sostegno alla genitorialità.
Non possiamo parlare concretamente di sostegno alla famiglia e di occupazione femminile se poi una madre che lavora non riesce a trovare un posto per il proprio bambino.
La conciliazione tra lavoro e famiglia non può rimanere soltanto un principio sulla carta: deve diventare un diritto concretamente esigibile.
La UIL FP continuerà a raccogliere le segnalazioni delle lavoratrici e dei lavoratori e a portare queste problematiche ai tavoli istituzionali, affinché alle famiglie lucane vengano finalmente date risposte concrete, rapide e sostenibili.
Potenza,26/08/2026
Il Segretario Regionale Generale UIL FP
Verrastro Giuseppe
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