La UIL FP Potenza e Basilicata raccoglie con crescente preoccupazione le numerose segnalazioni che arrivano dalle lavoratrici del pubblico impiego in merito alle difficoltà nellaccesso agli asili nido, una problematica che rischia di trasformarsi in un vero e proprio ostacolo alla conciliazione tra vita familiare e attività lavorativa.



Sono sempre più numerose le madri lavoratrici del pubblico impiego che ci rappresentano la difficoltà di trovare un posto negli asili nido pubblici, dovendo spesso fare i conti con liste di attesa che non consentono di avere una risposta certa e tempestiva. Una situazione particolarmente pesante per chi deve necessariamente rientrare al lavoro e non dispone di una rete familiare in grado di garantire lassistenza ai propri figli.



Il ricorso alle strutture private, inoltre, non rappresenta per molte famiglie una soluzione concretamente praticabile. I costi degli asili nido privati sono spesso troppo elevati, soprattutto per i nuclei familiari monoreddito o per quelle famiglie che devono sostenere contemporaneamente le spese per casa, trasporti e cura dei figli.



Per la UIL FP non è accettabile che una lavoratrice sia costretta a scegliere tra il proprio lavoro e la possibilità di garantire ai propri figli un adeguato servizio di cura. Il diritto al lavoro deve poter essere accompagnato da concrete politiche di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, soprattutto nel pubblico impiego, dove le esigenze organizzative delle amministrazioni devono essere necessariamente accompagnate da adeguati servizi alle lavoratrici e ai lavoratori.



In questo senso, riteniamo importante liniziativa annunciata dallAOR San Carlo, che ha comunicato lapertura, a partire dal mese di settembre, di nuovi posti negli asili nido, andando incontro alle esigenze delle proprie dipendenti e dei propri dipendenti.



Si tratta di un segnale positivo che, a nostro avviso, dovrebbe essere seguito rapidamente anche dalle altre istituzioni pubbliche della Basilicata.



La UIL FP Potenza e Basilicata ritiene infatti necessario che anche Regione Basilicata e Università mettano in campo, con la massima urgenza, interventi concreti per ampliare lofferta dei posti disponibili e sostenere le famiglie dei propri dipendenti. Le esigenze delle madri lavoratrici sono numerose e non possono essere affrontate esclusivamente attraverso liste di attesa o soluzioni private economicamente insostenibili.



Occorre agire in fretta, perché lavvicinarsi del nuovo anno educativo impone di dare risposte certe alle lavoratrici e ai lavoratori che devono organizzare la propria vita familiare e professionale.



La UIL FP Potenza e Basilicata chiede pertanto alla Regione Basilicata, allUniversità e alle altre amministrazioni pubbliche di aprire un confronto finalizzato a individuare nuovi posti negli asili nido, convenzioni con strutture private a condizioni agevolate e ulteriori strumenti di sostegno alla genitorialità.



Non possiamo parlare concretamente di sostegno alla famiglia e di occupazione femminile se poi una madre che lavora non riesce a trovare un posto per il proprio bambino.



La conciliazione tra lavoro e famiglia non può rimanere soltanto un principio sulla carta: deve diventare un diritto concretamente esigibile.



La UIL FP continuerà a raccogliere le segnalazioni delle lavoratrici e dei lavoratori e a portare queste problematiche ai tavoli istituzionali, affinché alle famiglie lucane vengano finalmente date risposte concrete, rapide e sostenibili.



Potenza,26/08/2026

Il Segretario Regionale Generale UIL FP



Verrastro Giuseppe