La situazione nazionale assume in Basilicata caratteristiche ancora più preoccupanti. Nel 2025 leconomia regionale ha registrato una contrazione dello 0,2%, principalmente a causa della debolezza dellindustria e delle difficoltà del comparto automobilistico di Melfi. Allo stesso tempo, loccupazione è cresciuta dell1,6%, ma il tasso di occupazione si è fermato al 57,4%, ancora circa cinque punti al di sotto della media nazionale. Anche i redditi e i consumi raccontano una realtà fragile. Le retribuzioni reali sono tornate a crescere, ma rimangono significativamente inferiori ai livelli precedenti la crisi del 2008. Laumento del reddito delle famiglie lucane si è tradotto solo in parte in maggiori consumi, mentre la regione continua a presentare un divario negativo rispetto alla media italiana sia nel reddito pro capite sia nella spesa familiare. A questo si aggiunge lemergenza demografica: la Basilicata ha perso oltre 3.200 residenti in un solo anno, scendendo a 530.004 abitanti, mentre nel 2024 sono nati appena 3.059 bambini. Gerardo de Grazia, Segretario Regionale CONFSAL Basilicata, sottolinea: Il dato nazionale sulle spese obbligate deve far riflettere ancora di più in Basilicata. Se una famiglia vede una quota sempre maggiore del proprio reddito assorbita da casa, energia, carburanti e servizi essenziali, diventa inevitabilmente più difficile consumare, risparmiare e programmare il futuro. E quando a questo aggiungiamo salari ancora troppo bassi, una crescita economica debole e lo spopolamento, il rischio è quello di alimentare un circolo vizioso dal quale la nostra regione deve uscire. La priorità deve essere il lavoro stabile e adeguatamente retribuito, continua de Grazia. La Basilicata ha bisogno di una politica industriale capace di tutelare i grandi insediamenti e le filiere, ma anche di sostenere il commercio, i servizi, lagricoltura e le piccole imprese. Difendere il potere dacquisto dei lavoratori significa anche difendere leconomia dei nostri territori. Non possiamo limitarci a registrare lo spopolamento. Se vogliamo che i giovani restino in Basilicata, dobbiamo offrire loro lavoro, salari dignitosi, servizi e prospettive concrete. La CONFSAL Basilicata continuerà a porre questi temi al centro del confronto con le istituzioni regionali e nazionali.



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