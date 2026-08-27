La nota diffusa ieri da Trenitalia smentisce in maniera clamorosa quanto dichiarato dallassessore regionale ai Trasporti, Pasquale Pepe. A seguito della comunicazione del ripristino della linea PotenzaMelfi dopo labbattimento del viadotto Tiera, la Filt Cgil Basilicata aveva denunciato che, dal 13 settembre, sulla tratta PotenzaTaranto i treni elettrici POP di nuova generazione, tanto sbandierati dallassessore Pepe, sarebbero stati sostituiti da materiale diesel risalente ai primi anni Duemila.

Lassessore, attraverso una nota stampa, aveva smentito categoricamente questa eventualità.

Poche ore dopo, però, correggeva il tiro, sostenendo che alcuni materiali, per questioni tecniche legate al rifornimento e alla manutenzione, avrebbero effettuato semplicemente viaggi di trasferimento verso Taranto.

Ora arriva la comunicazione di Trenitalia, che certifica invece il ripristino del vecchio modello organizzativo precedente allinterruzione, con limpiego di materiale diesel in servizio sulla tratta PotenzaTaranto.



Non solo emerge ancora una volta quanto lassessore conosca poco lofferta commerciale e i materiali effettivamente impiegati sul territorio regionale, ma soprattutto viene certificato un dato politico preciso: due anni di chiusure, disagi e sacrifici imposti a utenti e lavoratori non hanno prodotto alcun concreto miglioramento tecnologico, né in termini di tempi di percorrenza né di efficienza e qualità del materiale rotabile.

È esattamente ciò che la FILT CGIL Basilicata denuncia da tempo.

Per questo abbiamo chiesto più volte la convocazione dellOsservatorio permanente della mobilità, sede istituzionale nella quale discutere seriamente di offerta commerciale, programmazione e produzione ferroviaria in Basilicata.

Lassessore, invece, preferisce convocare e ascoltare organizzazioni sindacali poco rappresentative e che, peraltro, non fanno nemmeno parte dellOsservatorio permanente.

A questo punto chiediamo allassessore Pepe di abbandonare ogni approccio ideologico e di iniziare a svolgere il proprio ruolo istituzionale con maggiore responsabilità.

Si comporti da assessore regionale alla Mobilità, non da leader di partito.

Il sindacato non è un partito politico a lui ostile. È unorganizzazione autonoma dalla politica, che rappresenta e tutela gli interessi di lavoratrici, lavoratori e utenti del trasporto pubblico.

E proprio per questo continueremo a dire le cose come stanno, anche quando qualcuno preferirebbe non ascoltarle.



Segretario generale Filt Cgil Basilicata

Luigi Ditella