|La Voce della Politica
|27/08/2026 - Asili nido in Basilicata, la UIL FP: servono risposte immediate per le madri lavoratrici
La UIL FP Potenza e Basilicata raccoglie con crescente preoccupazione le numerose segnalazioni che arrivano dalle lavoratrici del pubblico impiego in merito alle difficoltà nellaccesso agli asili nido, una problematica che rischia di trasformarsi in un vero e proprio ostaco...-->continua
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|27/08/2026 - Confsal Basilicata . Focus Basilicata: più costi, meno margini per le famiglie
La situazione nazionale assume in Basilicata caratteristiche ancora più preoccupanti. Nel 2025 leconomia regionale ha registrato una contrazione dello 0,2%, principalmente a causa della debolezza dellindustria e delle difficoltà del comparto automobilistico...-->continua
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|27/08/2026 - Filt Cgil Basilicata: Trenitalia smentisce lassessore Pepe. Torneranno i treni diesel sulla tratta Potenza-Taranto
La nota diffusa ieri da Trenitalia smentisce in maniera clamorosa quanto dichiarato dallassessore regionale ai Trasporti, Pasquale Pepe. A seguito della comunicazione del ripristino della linea PotenzaMelfi dopo labbattimento del viadotto Tiera, la Filt Cg...-->continua
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|26/08/2026 - Senise, la richiesta dellHUB si rafforza
La riunione del Tavolo Tecnico tenutasi ieri al Comune di Senise, alla presenza del Direttore Generale dellASP di Potenza, dott. De Filippis, e del Direttore del Distretto della Salute Lagonegrese-Pollino, dott. Carmelo Alberto Dattola, ha rappresentato un mo...-->continua
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|26/08/2026 - Sanità, il Comitato di Senise: ''Nessuna risposta sulla Casa di Comunità HUB''. Pronti ad altre mobilitazioni
Il Comitato per la Sanità, al termine della riunione del Tavolo Tecnico svoltasi ieri presso il Comune di Senise, esprime apprezzamento per il lavoro svolto dal gruppo tecnico e ringrazia il Direttore Generale dellASP di Potenza, dott. De Filippis, per limpe...-->continua
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|26/08/2026 - Basilicata, completato il 98% degli interventi PNRR contro il rischio idrogeologico: il plauso della Protezione Civile
Quando la pubblica amministrazione riesce a coniugare efficienza, rapidità ed efficacia nel salvaguardare la vita e la sicurezza delle persone i numeri smettono di essere fredde statistiche e diventano storie di successo collettivo. Grazie al 98% di interventi...-->continua
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|26/08/2026 - Policoro:concorso per dirigente finanziario, procedura annullata. Maiuri ''ora deve rispondere la politica''
La procedura per la copertura del posto di Dirigente del II Settore Finanze Programmazione e Personale è stata annullata in autotutela con Determinazione n. 1402 del 20 agosto 2026. Lannullamento arriva a seguito della mia segnalazione, con la quale avevo...-->continua
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