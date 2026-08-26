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La voce della Politica
|Senise, la richiesta dellHUB si rafforza
26/08/2026
|La riunione del Tavolo Tecnico tenutasi ieri al Comune di Senise, alla presenza del Direttore Generale dellASP di Potenza, dott. De Filippis, e del Direttore del Distretto della Salute Lagonegrese-Pollino, dott. Carmelo Alberto Dattola, ha rappresentato un momento importante di confronto sul futuro della sanità territoriale.
Dal confronto è emerso un dato molto significativo. Il Direttore Generale De Filippis ha affermato con chiarezza che, nella programmazione dei servizi territoriali della provincia di Potenza:
tra Case di Comunità HUB e SPOKE non vi saranno differenze per quanto riguarda i servizi erogati, le attrezzature e la funzione programmatoria. Le due tipologie di Case di Comunità saranno quindi, sotto questi profili, pienamente equiparate.
Si tratta di unaffermazione particolarmente rilevante, perché chiarisce che la diversa classificazione come HUB o SPOKE non comporterà, nella programmazione dellASP, una diversa dotazione di servizi, attrezzature o funzioni.
Proprio quanto emerso rende ancora più logica e conseguente la richiesta dellHUB di Senise.
Se HUB e SPOKE dovranno essere equiparati nei servizi, nelle attrezzature e nella funzione programmatoria, non si comprende perché debba permanere una diversa classificazione della struttura di Senise.
La nostra richiesta, dunque, non nasce soltanto dalle ragioni sociali e territoriali che abbiamo più volte rappresentato, dalla fragilità della nostra area e dalla necessità di garantire unassistenza adeguata alle nostre comunità. Diventa anche la logica conseguenza del principio affermato nel corso del Tavolo Tecnico: a una piena equiparazione delle funzioni deve corrispondere il riconoscimento della qualifica di HUB.
Per questo chiediamo alla Regione Basilicata, al Presidente Vito Bardi e allAssessore regionale alla Salute Cosimo Latronico di compiere adesso il passo conseguente, assumendo le iniziative necessarie per riconoscere formalmente alla Casa di Comunità di Senise la qualifica di HUB.
La richiesta dellHUB di Senise resta fermissima. Dopo lincontro di ieri, alle ragioni che lhanno sostenuta fin dallinizio se ne aggiunge unaltra, ancora più stringente: quella della coerenza con lo stesso modello di organizzazione dei servizi territoriali che si intende realizzare.
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