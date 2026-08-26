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Basilicata, completato il 98% degli interventi PNRR contro il rischio idrogeologico: il plauso della Protezione Civile

26/08/2026

Quando la pubblica amministrazione riesce a coniugare efficienza, rapidità ed efficacia nel salvaguardare la vita e la sicurezza delle persone i numeri smettono di essere fredde statistiche e diventano storie di successo collettivo. Grazie al 98% di interventi ultimati sui fondi PNRR destinati alla mitigazione del rischio idrogeologico la Regione Basilicata incassa il plauso formale del Capo del Dipartimento della Protezione Civile Nazionale, Fabio Ciciliano. Un risultato di grande rilievo che il Presidente Vito Bardi ha accolto esprimendo il proprio ringraziamento in una lettera inviata a Ciciliano, nella quale condivide il traguardo con lassessore alle Infrastrutture, Pasquale Pepe, e con tutta la struttura regionale. Dietro questo 98 per cento  scrive Bardi  cè limpegno quotidiano e silenzioso di uomini e donne che lavorano per la protezione della Basilicata, delle nostre case, delle nostre infrastrutture e dei nostri cittadini. Questo riconoscimento nazionale è motivo di profondo orgoglio per tutta la comunità lucana.
Un traguardo tuttaltro che scontato in un territorio fragile come quello lucano, reso possibile grazie alla costante concertazione istituzionale e al lavoro di squadra tra i dirigenti, i funzionari e il personale dellUfficio regionale di Protezione Civile. La Basilicata  aggiunge Bardi  ha dimostrato nei fatti che la cooperazione tra istituzioni non è un concetto astratto, ma lunico strumento efficace per vincere le sfide più complesse. Saper spendere le risorse del PNRR nei tempi previsti e farlo per opere idrogeologiche concrete significa dare risposte vere alle famiglie e alle imprese dei nostri comuni. Ringrazio il Dipartimento nazionale per la costante vicinanza: continueremo a lavorare insieme per rafforzare la prevenzione e rendere la nostra terra sempre più sicura e resiliente.



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