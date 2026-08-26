-->
|
La voce della Politica
|Basilicata, completato il 98% degli interventi PNRR contro il rischio idrogeologico: il plauso della Protezione Civile
26/08/2026
|Quando la pubblica amministrazione riesce a coniugare efficienza, rapidità ed efficacia nel salvaguardare la vita e la sicurezza delle persone i numeri smettono di essere fredde statistiche e diventano storie di successo collettivo. Grazie al 98% di interventi ultimati sui fondi PNRR destinati alla mitigazione del rischio idrogeologico la Regione Basilicata incassa il plauso formale del Capo del Dipartimento della Protezione Civile Nazionale, Fabio Ciciliano. Un risultato di grande rilievo che il Presidente Vito Bardi ha accolto esprimendo il proprio ringraziamento in una lettera inviata a Ciciliano, nella quale condivide il traguardo con lassessore alle Infrastrutture, Pasquale Pepe, e con tutta la struttura regionale. Dietro questo 98 per cento scrive Bardi cè limpegno quotidiano e silenzioso di uomini e donne che lavorano per la protezione della Basilicata, delle nostre case, delle nostre infrastrutture e dei nostri cittadini. Questo riconoscimento nazionale è motivo di profondo orgoglio per tutta la comunità lucana.
Un traguardo tuttaltro che scontato in un territorio fragile come quello lucano, reso possibile grazie alla costante concertazione istituzionale e al lavoro di squadra tra i dirigenti, i funzionari e il personale dellUfficio regionale di Protezione Civile. La Basilicata aggiunge Bardi ha dimostrato nei fatti che la cooperazione tra istituzioni non è un concetto astratto, ma lunico strumento efficace per vincere le sfide più complesse. Saper spendere le risorse del PNRR nei tempi previsti e farlo per opere idrogeologiche concrete significa dare risposte vere alle famiglie e alle imprese dei nostri comuni. Ringrazio il Dipartimento nazionale per la costante vicinanza: continueremo a lavorare insieme per rafforzare la prevenzione e rendere la nostra terra sempre più sicura e resiliente.
|
archivio
|La Voce della Politica
|26/08/2026 - Sanità, il Comitato di Senise: ''Nessuna risposta sulla Casa di Comunità HUB''. Pronti ad altre mobilitazioni
Il Comitato per la Sanità, al termine della riunione del Tavolo Tecnico svoltasi ieri presso il Comune di Senise, esprime apprezzamento per il lavoro svolto dal gruppo tecnico e ringrazia il Direttore Generale dellASP di Potenza, dott. De Filippis, per limpegno profuso e p...-->continua
|
|
|26/08/2026 - Basilicata, completato il 98% degli interventi PNRR contro il rischio idrogeologico: il plauso della Protezione Civile
Quando la pubblica amministrazione riesce a coniugare efficienza, rapidità ed efficacia nel salvaguardare la vita e la sicurezza delle persone i numeri smettono di essere fredde statistiche e diventano storie di successo collettivo. Grazie al 98% di interventi...-->continua
|
|
|26/08/2026 - Policoro:concorso per dirigente finanziario, procedura annullata. Maiuri ''ora deve rispondere la politica''
La procedura per la copertura del posto di Dirigente del II Settore Finanze Programmazione e Personale è stata annullata in autotutela con Determinazione n. 1402 del 20 agosto 2026. Lannullamento arriva a seguito della mia segnalazione, con la quale avevo...-->continua
|
|
|25/08/2026 - GIANNI ROSA: FDI non si ferma. Gazebo estivi a Policoro e Pisticci
Oggi, 25 agosto, ho partecipato con grande soddisfazione ai gazebo informativi organizzati da Fratelli dItalia e Gioventù Nazionale a Pisticci e Policoro, nellambito delliniziativa La Destra non si Ferma dEstate.
La giornata si è aperta a Policoro, su...-->continua
|
|
|25/08/2026 - Caro carburanti, Chiorazzo e Vizziello (BCC): 'Lo Stato riconosca il contributo della Basilicata al bilancio energetico'
La Basilicata produce oltre l80% del petrolio estratto in Italia e, paradossalmente, continua ad essere una delle regioni dove il carburante costa di più. Di fronte ad aumenti ormai insostenibili per famiglie e imprese, riteniamo che sia arrivato il momento ...-->continua
|
|
|25/08/2026 - Basilicata. Latronico: Spesa farmaceutica, efficace il percorso avviato
Per lassessore alla Salute, Cosimo Latronico, la conferma arriva dal Rapporto dell'Osservatorio Nazionale sull'Impiego dei Medicinali (OsMed AIFA 2025). Lobiettivo è coniugare il contenimento dei costi con il mantenimento di elevati standard di assistenza p...-->continua
|
|
|25/08/2026 - ParaHockey, Aliandro soddisfatto per la vittoria di Annamaria Caso
Esprimo grande soddisfazione e profondo orgoglio per la straordinaria vittoria della Nazionale italiana nella prima, storica edizione della 'ID ParaHockey World Cup 2026'. Tra gli 'Invincibili Azzurri' che hanno conquistato il titolo mondiale cè anche Annama...-->continua
|
|