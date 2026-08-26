La procedura per la copertura del posto di Dirigente del II Settore Finanze  Programmazione e Personale è stata annullata in autotutela con Determinazione n. 1402 del 20 agosto 2026. Lannullamento arriva a seguito della mia segnalazione, con la quale avevo chiesto allAmministrazione una verifica urgente sulla legittimità dellintera procedura, evidenziando sette distinti profili di criticità. «Prendo atto dellannullamento e mi compiaccio del fatto che, con questo provvedimento, sia stato innanzitutto tutelato il Comune, evitando che una procedura viziata potesse produrre conseguenze più rilevanti. Resta, naturalmente, una brutta figura consumata, ma almeno si è intervenuti prima che la situazione potesse creare ulteriori e più seri problemi allEnte. Tuttavia ritengo non si possa archiviare questa vicenda come una semplice questione tecnica. Quando si parla di procedure per la copertura di posti di particolare rilievo, soprattutto dirigenziali, esiste anche una precisa responsabilità politica: quella di garantire che tutto venga impostato sin dallinizio nel pieno rispetto delle regole e dellinteresse pubblico.»

La determinazione di annullamento si fonda su un vizio originario di legittimità relativo alla competenza necessaria per ladozione dellatto di indizione del concorso e per lapprovazione del relativo bando. Questo è quanto emerge formalmente dal provvedimento. Ma la mia segnalazione non riguardava soltanto la firma del bando. Avevo chiesto di verificare lintera procedura, non un singolo vizio. E su questo la politica deve assumersi la propria responsabilità.

Non era e non è una normale procedura di assunzione. Stiamo parlando di una procedura riservata prevista dallart. 28, comma 1-bis, del D.Lgs. 165/2001. Non è una stabilizzazione automatica e non può diventare una scorciatoia per trasformare un incarico già ricoperto in un posto dirigenziale a tempo indeterminato. La riserva prevista dalla legge non elimina il concorso, la comparazione e la necessità di una selezione effettiva. Una procedura riservata non significa una procedura costruita intorno a una persona. Significa che la legge individua una determinata platea di soggetti che, se in possesso di tutti i requisiti, possono partecipare a una selezione speciale. Poi devono essere le regole, i titoli, il merito e la comparazione a determinare il risultato. Nulla contro la professionalità del dipendente interessato, ci mancherebbe, che reputo capace e preparato. Le valutazioni invece sullopportunità politica e su eventuali profili di conflitto di interesse -anche eventualmente solo potenziali- non spettano a me, ma agli organi e alle sedi competenti.

La mia contestazione riguarda la procedura e le regole, che devono valere per tutti e non a giorni alterni. Questa distinzione assume ancora maggiore importanza nel caso specifico. Avevo chiesto di verificare anche il requisito del merito, le valutazioni della performance, i criteri di attribuzione dei punteggi e, soprattutto, la procedura originaria attraverso la quale è stato conferito lincarico dirigenziale ex art. 110 TUEL. Se quellincarico costituisce uno dei presupposti per accedere alla procedura riservata, è evidente che la sua origine e la sua regolarità non possono essere considerate un dettaglio.

Cè infine una questione politica che non può essere ignorata: a pochi mesi dalla fine del mandato elettorale, perché la priorità dovrebbe essere la trasformazione di un incarico ex art. 110 in un posto dirigenziale a tempo indeterminato? Non rischia di essere questa una logica da vecchia politica, quella in cui prima si individua il risultato e poi si costruisce il percorso per raggiungerlo? Io credo che le regole debbano venire prima delle persone, sempre, soprattutto quando si parla di posti pubblici e di ruoli dirigenziali.

«Il Comune non può prima creare il percorso e poi chiamarlo concorso».

Il principio deve essere semplice: prima vengono le regole, poi vengono le persone. Prima si stabiliscono requisiti e criteri chiari, oggettivi e verificabili; poi si verifica chi li possiede e si effettua la comparazione. Non si può partire dalla necessità di confermare una determinata posizione e costruire successivamente una procedura intorno a quella posizione. Se lAmministrazione vuole riproporre il concorso, dovrà spiegare alla città quali garanzie intende adottare affinché la nuova procedura non sia una semplice riedizione della precedente, con la sola correzione del problema che ne ha determinato lannullamento.

Ora il sindaco e la giunta dicano chiaramente cosa intendono fare.

Finora abbiamo assistito a una vicenda che non può essere archiviata come un banale inconveniente burocratico. Un procedimento per la copertura di un posto dirigenziale è stato indetto, pubblicato e portato avanti fino a pochi giorni dalla scadenza delle candidature, per poi essere annullato in autotutela per un vizio originario di legittimità.

La domanda politica è inevitabile: comè possibile che una criticità di questa portata sia stata rilevata e sollevata da un consigliere comunale di minoranza, mentre la procedura era già in corso? Dove erano la Giunta, la maggioranza e il Consiglio comunale? Su una questione così importante non può essere sempre la minoranza a dover accendere i riflettori. La politica ha il dovere di vigilare, controllare e accorgersi per tempo di ciò che non funziona. La responsabilità politica consiste anche nel dare indirizzi, pretendere controlli adeguati e garantire ai cittadini che lazione amministrativa sia orientata esclusivamente allinteresse pubblico. E a Policoro è bene ricordare che linteresse pubblico non coincide con la mera sommatoria dei singoli interessi privati, per quanto questi possano essere legittimi. Sia chiaro altresì che non contesto lesistenza della procedura riservata prevista dalla legge. Contesto qualsiasi interpretazione che possa trasformarla, nella sostanza, in una stabilizzazione mascherata. Un incarico temporaneo non può diventare automaticamente un diritto al posto dirigenziale definitivo. La norma è chiara. I posti dirigenziali del Comune di Policoro non sono proprietà di nessuno. Non sono della maggioranza, non sono della minoranza, non sono degli amministratori e non sono degli uffici. Sono posti della Pubblica Amministrazione e devono essere assegnati nel rigoroso rispetto della legge e nellinteresse della comunità.

Ora, per poter procedere, non basterà correggere una firma: occorrerà che la procedura sia realmente orientata allinteresse pubblico, senza finalità precostituite né esiti predeterminati a prescindere.

Non è bello ciò che sta accadendo: la maggioranza prende decisioni discutibili e chi fa opposizione, semplicemente chiedendo il rispetto delle regole, rischia di inimicarsi chi è coinvolto nella vicenda. Il rispetto delle regole non può diventare una colpa, né una richiesta di trasparenza e correttezza può trasformarsi in un motivo di contrapposizione personale. Fare opposizione non significa essere contro qualcuno: significa avere il dovere di porre domande, sollevare dubbi e chiedere che le decisioni siano assunte nel rispetto delle norme e nellinteresse pubblico

Chiedere che le norme siano rispettate non significa accanirsi, attaccare qualcuno o voler impedire qualcosa: significa esercitare con responsabilità una funzione di controllo nellinteresse dellintera comunità

Non è bello ciò che sta accadendo: la maggioranza assume decisioni discutibili, dalle quali derivano atti che presentano profili di illegittimità, e chi svolge il proprio ruolo di opposizione, semplicemente chiedendo il rispetto delle regole, rischia di inimicarsi chi è direttamente coinvolto nella vicenda. Ma il rispetto delle regole non può diventare una colpa, così come una richiesta di trasparenza, correttezza e garanzie non può trasformarsi in un motivo di contrapposizione personale. Chiedere che le regole siano rispettate non significa accanirsi, attaccare qualcuno o voler impedire qualcosa. Significa esercitare con serietà e responsabilità una funzione di controllo nellinteresse dellintera comunità. Perché le regole devono essere una garanzia per tutti, non uno strumento di divisione. E chi chiede semplicemente che vengano rispettate non dovrebbe mai essere considerato il nemico di qualcuno ma piuttosto il garante di qualcosa.



Giuseppe Maiuri

Consigliere comunale  Capogruppo Policoro Futura

