Oggi, 25 agosto, ho partecipato con grande soddisfazione ai gazebo informativi organizzati da Fratelli dItalia e Gioventù Nazionale a Pisticci e Policoro, nellambito delliniziativa La Destra non si Ferma dEstate.

La giornata si è aperta a Policoro, sul Lungomare Destro, in prossimità del Lido La Capannina, dove ho incontrato cittadini e turisti in un clima di grande partecipazione. Nel pomeriggio, il punto informativo di FdI si è spostato a Pisticci, in Piazza Umberto I, dove ho proseguito il confronto diretto con i cittadini del posto.

Non ci fermiamo mai, perché il confronto con la gente resta per noi la base di ogni impegno politico. Anche durante lestate, abbiamo scelto di essere presenti sul territorio, per ascoltare esigenze e proposte da portare avanti nelle sedi istituzionali. È stato un piacere condividere questi momenti anche con i giovani di Gioventù Nazionale, il cui coinvolgimento conferma quanto la nostra comunità politica guardi con attenzione alle nuove generazioni.

Le tappe di Pisticci e Policoro fanno parte di un più ampio programma estivo che proseguirà in altre località della Basilicata, a conferma della presenza costante e capillare di Fratelli dItalia sul territorio regionale.