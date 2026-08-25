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La voce della Politica
|GIANNI ROSA: FDI non si ferma. Gazebo estivi a Policoro e Pisticci
25/08/2026
|Oggi, 25 agosto, ho partecipato con grande soddisfazione ai gazebo informativi organizzati da Fratelli dItalia e Gioventù Nazionale a Pisticci e Policoro, nellambito delliniziativa La Destra non si Ferma dEstate.
La giornata si è aperta a Policoro, sul Lungomare Destro, in prossimità del Lido La Capannina, dove ho incontrato cittadini e turisti in un clima di grande partecipazione. Nel pomeriggio, il punto informativo di FdI si è spostato a Pisticci, in Piazza Umberto I, dove ho proseguito il confronto diretto con i cittadini del posto.
Non ci fermiamo mai, perché il confronto con la gente resta per noi la base di ogni impegno politico. Anche durante lestate, abbiamo scelto di essere presenti sul territorio, per ascoltare esigenze e proposte da portare avanti nelle sedi istituzionali. È stato un piacere condividere questi momenti anche con i giovani di Gioventù Nazionale, il cui coinvolgimento conferma quanto la nostra comunità politica guardi con attenzione alle nuove generazioni.
Le tappe di Pisticci e Policoro fanno parte di un più ampio programma estivo che proseguirà in altre località della Basilicata, a conferma della presenza costante e capillare di Fratelli dItalia sul territorio regionale.
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|25/08/2026 - GIANNI ROSA: FDI non si ferma. Gazebo estivi a Policoro e Pisticci
Oggi, 25 agosto, ho partecipato con grande soddisfazione ai gazebo informativi organizzati da Fratelli dItalia e Gioventù Nazionale a Pisticci e Policoro, nellambito delliniziativa La Destra non si Ferma dEstate.
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|25/08/2026 - ParaHockey, Aliandro soddisfatto per la vittoria di Annamaria Caso
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È necessario fare ancora una volta chiarezza, perché in queste ore si sta tentando di raccontare una realtà completamente diversa da quella dei fatti. La firma della convenzione FSC, che oggi viene indicata quasi come la soluzione di ogni problema, non avrebb...-->continua
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