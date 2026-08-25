-->

HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

La voce della Politica

GIANNI ROSA: FDI non si ferma. Gazebo estivi a Policoro e Pisticci

25/08/2026

Oggi, 25 agosto, ho partecipato con grande soddisfazione ai gazebo informativi organizzati da Fratelli dItalia e Gioventù Nazionale a Pisticci e Policoro, nellambito delliniziativa La Destra non si Ferma dEstate.
La giornata si è aperta a Policoro, sul Lungomare Destro, in prossimità del Lido La Capannina, dove ho incontrato cittadini e turisti in un clima di grande partecipazione. Nel pomeriggio, il punto informativo di FdI si è spostato a Pisticci, in Piazza Umberto I, dove ho proseguito il confronto diretto con i cittadini del posto.
Non ci fermiamo mai, perché il confronto con la gente resta per noi la base di ogni impegno politico. Anche durante lestate, abbiamo scelto di essere presenti sul territorio, per ascoltare esigenze e proposte da portare avanti nelle sedi istituzionali. È stato un piacere condividere questi momenti anche con i giovani di Gioventù Nazionale, il cui coinvolgimento conferma quanto la nostra comunità politica guardi con attenzione alle nuove generazioni.
Le tappe di Pisticci e Policoro fanno parte di un più ampio programma estivo che proseguirà in altre località della Basilicata, a conferma della presenza costante e capillare di Fratelli dItalia sul territorio regionale.



archivio

ALTRI

La Voce della Politica
25/08/2026 - GIANNI ROSA: FDI non si ferma. Gazebo estivi a Policoro e Pisticci

Oggi, 25 agosto, ho partecipato con grande soddisfazione ai gazebo informativi organizzati da Fratelli dItalia e Gioventù Nazionale a Pisticci e Policoro, nellambito delliniziativa La Destra non si Ferma dEstate.
La giornata si è aperta a Policoro, sul Lungomare Des...-->continua
25/08/2026 - Caro carburanti, Chiorazzo e Vizziello (BCC): 'Lo Stato riconosca il contributo della Basilicata al bilancio energetico'

La Basilicata produce oltre l80% del petrolio estratto in Italia e, paradossalmente, continua ad essere una delle regioni dove il carburante costa di più. Di fronte ad aumenti ormai insostenibili per famiglie e imprese, riteniamo che sia arrivato il momento ...-->continua
25/08/2026 - Basilicata. Latronico: Spesa farmaceutica, efficace il percorso avviato

Per lassessore alla Salute, Cosimo Latronico, la conferma arriva dal Rapporto dell'Osservatorio Nazionale sull'Impiego dei Medicinali (OsMed AIFA 2025). Lobiettivo è coniugare il contenimento dei costi con il mantenimento di elevati standard di assistenza p...-->continua
25/08/2026 - ParaHockey, Aliandro soddisfatto per la vittoria di Annamaria Caso

Esprimo grande soddisfazione e profondo orgoglio per la straordinaria vittoria della Nazionale italiana nella prima, storica edizione della 'ID ParaHockey World Cup 2026'. Tra gli 'Invincibili Azzurri' che hanno conquistato il titolo mondiale cè anche Annama...-->continua
25/08/2026 - Cisl. Banche, in Basilicata è allarme desertificazione: 1 cittadino su 5 vive in un comune con un solo sportello

La desertificazione bancaria in Basilicata non è più un fenomeno marginale, ma una dinamica che si intreccia con lo spopolamento e il declino economico della regione, aggravando entrambi. È quanto emerge dall'ultimo numero di Congiunture, il report del Centro ...-->continua
24/08/2026 - FSC, Giordano:La firma non avrebbe anticipato le risorse. I lavori partono ora grazie a mutui della Provincia

È necessario fare ancora una volta chiarezza, perché in queste ore si sta tentando di raccontare una realtà completamente diversa da quella dei fatti. La firma della convenzione FSC, che oggi viene indicata quasi come la soluzione di ogni problema, non avrebb...-->continua
24/08/2026 - Mancini a Grottole: Più comunità e partecipazione

Testimoniare lattenzione verso quelle iniziative che rafforzano la coesione sociale, la responsabilità civica e la partecipazione attiva. Con questo obiettivo il Presidente della Provincia di Matera, Francesco Mancini, ha partecipato a Grottole alla prima edi...-->continua











Agoraut - Associazione culturale di informazione territoriale - P.Iva: 01673320766 - Copyright© lasiritide.it - Webmaster: Armando Arleo