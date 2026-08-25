Esprimo grande soddisfazione e profondo orgoglio per la straordinaria vittoria della Nazionale italiana nella prima, storica edizione della 'ID ParaHockey World Cup 2026'. Tra gli 'Invincibili Azzurri' che hanno conquistato il titolo mondiale cè anche Annamaria Caso, di Marsico Nuovo, che insieme ai suoi compagni e alle sue compagne di squadra ha scritto una pagina straordinaria di sport, determinazione e inclusione, conquistando il titolo iridato al termine di una finale emozionante contro la Spagna, vinta dallItalia per 5-4". Lo afferma il consigliere di Forza Italia, evidenziando che: "è un risultato che ci emoziona e ci rende particolarmente orgogliosi, perché dietro questa medaglia doro cè una storia fatta di impegno, sacrificio, passione e capacità di affrontare ogni sfida con coraggio. Il successo di Annamaria Caso è anche un motivo di grande orgoglio per Marsico Nuovo e per tutta la Basilicata, che vede una propria giovane concittadina salire sul tetto del mondo.



"LItalia - precisa il Consigliere - ha chiuso il torneo con un percorso straordinario, arrivando alla finale dopo sette vittorie consecutive e superando la Spagna in una sfida combattuta fino allultimo. Il 5-4 conclusivo ha consegnato agli Azzurri il primo titolo mondiale della storia della competizione. Questa vittoria dimostra ancora una volta quanto lo sport sappia essere uno straordinario strumento di inclusione, partecipazione e crescita. Il ParaHockey rappresenta un esempio concreto di come talento, lavoro di squadra e determinazione possano abbattere ogni barriera. A nome mio e di Forza Italia rivolgo ad Annamaria Caso le più sentite congratulazioni, augurandole di continuare a inseguire e raggiungere nuovi, prestigiosi traguardi.



Annamaria e tutta la squadra azzurra  conclude il consigliere  hanno regalato unemozione che va ben oltre il campo da gioco. Hanno fatto conoscere e apprezzare ancora di più una disciplina che mette al centro le persone e i loro talenti. A loro va il nostro grazie per aver portato il nome dellItalia e, con esso, anche quello della nostra Basilicata, sul tetto del mondo.



