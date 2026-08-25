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La voce della Politica
|ParaHockey, Aliandro soddisfatto per la vittoria di Annamaria Caso
25/08/2026
|Esprimo grande soddisfazione e profondo orgoglio per la straordinaria vittoria della Nazionale italiana nella prima, storica edizione della 'ID ParaHockey World Cup 2026'. Tra gli 'Invincibili Azzurri' che hanno conquistato il titolo mondiale cè anche Annamaria Caso, di Marsico Nuovo, che insieme ai suoi compagni e alle sue compagne di squadra ha scritto una pagina straordinaria di sport, determinazione e inclusione, conquistando il titolo iridato al termine di una finale emozionante contro la Spagna, vinta dallItalia per 5-4". Lo afferma il consigliere di Forza Italia, evidenziando che: "è un risultato che ci emoziona e ci rende particolarmente orgogliosi, perché dietro questa medaglia doro cè una storia fatta di impegno, sacrificio, passione e capacità di affrontare ogni sfida con coraggio. Il successo di Annamaria Caso è anche un motivo di grande orgoglio per Marsico Nuovo e per tutta la Basilicata, che vede una propria giovane concittadina salire sul tetto del mondo.
"LItalia - precisa il Consigliere - ha chiuso il torneo con un percorso straordinario, arrivando alla finale dopo sette vittorie consecutive e superando la Spagna in una sfida combattuta fino allultimo. Il 5-4 conclusivo ha consegnato agli Azzurri il primo titolo mondiale della storia della competizione. Questa vittoria dimostra ancora una volta quanto lo sport sappia essere uno straordinario strumento di inclusione, partecipazione e crescita. Il ParaHockey rappresenta un esempio concreto di come talento, lavoro di squadra e determinazione possano abbattere ogni barriera. A nome mio e di Forza Italia rivolgo ad Annamaria Caso le più sentite congratulazioni, augurandole di continuare a inseguire e raggiungere nuovi, prestigiosi traguardi.
Annamaria e tutta la squadra azzurra conclude il consigliere hanno regalato unemozione che va ben oltre il campo da gioco. Hanno fatto conoscere e apprezzare ancora di più una disciplina che mette al centro le persone e i loro talenti. A loro va il nostro grazie per aver portato il nome dellItalia e, con esso, anche quello della nostra Basilicata, sul tetto del mondo.
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|25/08/2026 - ParaHockey, Aliandro soddisfatto per la vittoria di Annamaria Caso
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