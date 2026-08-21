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La voce della Politica
|Venosa: La delibera c'è. La domanda dov'è?
21/08/2026
| Cè una delibera di Giunta che approva il progetto e autorizza la candidatura. Ma negli elenchi pubblicati dalla Regione Basilicata, Venosa non risulta.
È su questo punto che il Gruppo Consiliare Uniti per Venosa chiede allAmministrazione Comunale di fare immediatamente chiarezza.
La vicenda riguarda lAvviso pubblico FSC Basilicata 20212027 per la realizzazione di interventi infrastrutturali nelle aree produttive dei Comuni della Basilicata, per il quale risultano disponibili complessivamente 37,7 milioni di euro.
Il Comune di Venosa aveva manifestato formalmente la volontà di partecipare.
Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 80 del 30 giugno 2026, infatti, veniva approvato il progetto esecutivo relativo agli interventi infrastrutturali sulle aree produttive e riqualificazione delle aree mercatali, autorizzandone la candidatura al relativo Avviso pubblico regionale.
Un atto amministrativo chiaro, adottato proprio il 30 giugno 2026, data fissata quale termine ultimo per la presentazione delle candidature.
Successivamente la Regione Basilicata, con D.D. n. 15BA.2026/D.01961 del 29 luglio 2026, ha reso noti gli esiti della fase di presentazione delle istanze.
Ed è qui che nasce il nostro interrogativo.
𝐕𝐄𝐍𝐎𝐒𝐀 𝐃𝐎𝐕𝐄̀?
Se la Giunta Comunale aveva approvato il progetto e autorizzato la partecipazione al bando, la domanda è stata poi effettivamente trasmessa?
È stata completata correttamente la procedura telematica entro il termine previsto?
Esiste un protocollo regionale della candidatura?
E, soprattutto, per quale motivo Venosa non risulta negli elenchi pubblicati?
Sono domande semplici alle quali riteniamo debbano seguire risposte altrettanto semplici e documentate.
Non intendiamo formulare accuse prima di conoscere tutti gli atti. Ma proprio per questo riteniamo indispensabile che lAmministrazione Comunale chiarisca pubblicamente quanto accaduto e metta a disposizione la documentazione relativa allintero iter della candidatura.
Parliamo di risorse destinate alle aree produttive, alle infrastrutture e al miglioramento delle condizioni nelle quali operano le nostre imprese.
Per una città come Venosa, ogni opportunità di finanziamento destinata allo sviluppo economico del territorio deve essere seguita con la massima attenzione, dallapprovazione del progetto fino alleffettiva trasmissione della domanda.
𝐍𝐎𝐍 𝐁𝐀𝐒𝐓𝐀 𝐀𝐏𝐏𝐑𝐎𝐕𝐀𝐑𝐄 𝐔𝐍 𝐏𝐑𝐎𝐆𝐄𝐓𝐓𝐎.
𝐁𝐈𝐒𝐎𝐆𝐍𝐀 𝐏𝐎𝐑𝐓𝐀𝐑𝐄 𝐀 𝐓𝐄𝐑𝐌𝐈𝐍𝐄 𝐋𝐀 𝐂𝐀𝐍𝐃𝐈𝐃𝐀𝐓𝐔𝐑𝐀.
Per questo Uniti per Venosa chiederà formalmente chiarimenti allAmministrazione Comunale, con lobiettivo di conoscere gli estremi delleventuale invio della domanda, il relativo protocollo e ogni altro elemento utile a ricostruire quanto accaduto.
Non è una questione di maggioranza o opposizione.
È una questione che riguarda Venosa, le sue imprese e le sue opportunità di sviluppo.
La delibera cè.
Ora vogliamo sapere: la domanda dovè?
Venosa merita una risposta.
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