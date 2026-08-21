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La voce della Politica
|Centrosinistra: "Fratelli dItalia davanti al CPR per uno spot"
21/08/2026
|I Consiglieri di Centrosinistra Alessia Araneo (M5S), Antonio Bochicchio (AVS-PSI-LBP), Angelo Chiorazzo (BCC), Roberto Cifarelli (GM), Piero Lacorazza, Piero Marrese (BP), Viviana Verri(M5S), Giovanni Vizziello (BCC): "Per la Destra il Centro funziona"
"La visita di una delegazione di Fratelli dItalia al Cpr di Palazzo San Gervasio rappresenta il cinico spot di un fallimento di sicurezza e di umanità. Il senatore Gianni Rosa e il deputato Salvatore Caiata escono dal CPR di Palazzo San Gervasio dicendo che il Centro sostanzialmente funziona e liquidano come polemica la denuncia delle sue condizioni, chiamando in causa lintera opposizione di centrosinistra. Non replichiamo con altre parole. Mettiamo accanto alle loro ciò che sta scritto negli atti, nel rapporto 'CPR dItalia: istituzioni totali', pubblicato a gennaio dal Tavolo Asilo e Immigrazione ventisei organizzazioni, da Medici Senza Frontiere a Emergency, da ARCI ad ASGI. Il Consiglio dEuropa vi ha documentato maltrattamenti fisici, uso eccessivo della forza e ricorso improprio agli psicofarmaci. Pende un procedimento penale con ventisette indagati. In due anni sono morti due uomini, Oussama Darkaoui e Lassoued Dhoui.
Non cè quindi nessuna polemica sopravvenuta e nessuna scoperta a microfoni accesi: cè un allarme documentato per tempo, consegnato alle istituzioni e rimasto senza risposta. 'Polemica' è il nome che si dà a un fatto quando non lo si vuole discutere. La conclusione di quel rapporto non è uno slogan, è il risultato del monitoraggio di dieci centri in tutta Italia".
Lo affermano i consiglieri regionali del Centrosinistra Alessia Araneo (M5S), Antonio Bochicchio (AVS-PSI-LBP), Angelo Chiorazzo (BCC), Roberto Cifarelli (GM), Piero Lacorazza (PD), Piero Marrese (BP), Viviana Verri (M5S), Giovanni Vizziello (BCC), aggiungendo:
"Cè poi un aspetto che la destra generalmente dice di sentire come proprio, e invece non vede. In quel centro lavorano donne e uomini in divisa in condizioni che i loro stessi sindacati hanno già denunciato alla Prefettura di Potenza, a partire dagli alloggi e dai servizi per chi arriva in missione da altre province. Sono agenti sottratti al presidio del territorio, alle strade e ai paesi dove la domanda di sicurezza è più forte, per essere impiegati in una struttura che sicurezza non ne produce, ma solo rivolte, incendi e atti di autolesionismo. Ringraziarli con una visita di agosto è la cosa più facile. Rispettarli davvero significherebbe non lasciarli lì".
"Chiediamo alla Giunta regionale di sostenere la chiusura di questi centri - continuano le Consigliere e i Consiglieri di opposizione - fino ad allora, reiteriamo la richiesta avanzata pubblicamente dallUfficio Migrantes della Conferenza episcopale di Basilicata e oggi disattesa di consentire laccesso stabile delle associazioni di volontariato e degli osservatori indipendenti".
"Chi davvero non ha nulla da nascondere non teme chi guarda, concludono le Consigliere e i Consiglieri di Centrosinistra. Alle famiglie di Lassoued Dhoui e di Oussama Darkaoui va la nostra vicinanza. Il rispetto che si deve a quelle vite non si esaurisce in una frase di cordoglio pronunciata in premessa e smentita nel paragrafo successivo".
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|La Voce della Politica
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Cè una delibera di Giunta che approva il progetto e autorizza la candidatura. Ma negli elenchi pubblicati dalla Regione Basilicata, Venosa non risulta.
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|21/08/2026 - Centrosinistra: "Fratelli dItalia davanti al CPR per uno spot"
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|20/08/2026 - Centrosinistra Regione Basilicata: Fratelli dItalia: davanti al CPR per uno spot
La visita di una delegazione di Fratelli dItalia al cpr di Palazzo San Gervasio rappresenta il cinico spot di un fallimento di sicurezza e di umanità.
Il senatore Gianni Rosa e il deputato Salvatore Caiata escono dal CPR di Palazzo San Gervasio dicendo ch...-->continua
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Un grande abbraccio ideale dalla Basilicata al centro del bacino del Mediterraneo. Con questo spirito il Presidente della Regione, Vito Bardi, ha rivolto il suo saluto e un caloroso in bocca al lupo agli atleti lucani pronti a difendere i colori azzurri ai G...-->continua
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|20/08/2026 - CPR Palazzo San Gervasio. Rosa (FdI): Trasparenza e rigore nella gestione del C
Ho effettuato oggi una visita ispettiva presso il Centro di Permanenza per il Rimpatrio (CPR) di Palazzo San Gervasio, accompagnato dallOn.le Salvatore Caiata, dai consiglieri regionali Napoli e Galella, e dai rappresentanti di FdI Basilicata, Piergiorgio Qua...-->continua
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|20/08/2026 - Bardi: competenza lucana al centro della finanza italiana
Il Presidente sottolinea il rilancio della Monte dei Paschi di Siena ad opera del lucano Luigi Lovaglio, Amministratore delegato e Dg dell'istituto senese. "Con il suo lavoro rigoroso è riuscito a restituire un ruolo di primissimo piano a una delle istituzioni...-->continua
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|20/08/2026 - Viabilità e Fondi FSC: Presidente della Provincia di Potenza anticipa i cantieri
La Provincia di Potenza accelera sulla sicurezza stradale. Venerdì 21 agosto, alle ore 10:00, nella Sala Consiliare dell'Ente, il Presidente Christian Giordano terrà una conferenza stampa per illustrare l'avvio immediato degli interventi sulla viabilità.
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