La visita di una delegazione di Fratelli dItalia al cpr di Palazzo San Gervasio rappresenta il cinico spot di un fallimento di sicurezza e di umanità.

Il senatore Gianni Rosa e il deputato Salvatore Caiata escono dal CPR di Palazzo San Gervasio dicendo che il centro sostanzialmente funziona e liquidano come polemica la denuncia delle sue condizioni, chiamando in causa lintera opposizione di centrosinistra. Non replichiamo con altre parole. Mettiamo accanto alle loro ciò che sta scritto negli atti, nel rapporto CPR dItalia: istituzioni totali, pubblicato a gennaio dal Tavolo Asilo e Immigrazione  ventisei organizzazioni, da Medici Senza Frontiere a Emergency, da ARCI ad ASGI.

Il Consiglio dEuropa vi ha documentato maltrattamenti fisici, uso eccessivo della forza e ricorso improprio agli psicofarmaci. Pende un procedimento penale con ventisette indagati. In due anni sono morti due uomini, Oussama Darkaoui e Lassoued Dhoui.

Non cè quindi nessuna polemica sopravvenuta e nessuna scoperta a microfoni accesi: cè un allarme documentato per tempo, consegnato alle istituzioni e rimasto senza risposta.



Polemica è il nome che si dà a un fatto quando non lo si vuole discutere.

La conclusione di quel rapporto non è uno slogan, è il risultato del monitoraggio di dieci centri in tutta Italia.



Cè poi un aspetto che la destra generalmente dice di sentire come proprio, e invece non vede. In quel centro lavorano donne e uomini in divisa in condizioni che i loro stessi sindacati hanno già denunciato alla Prefettura di Potenza, a partire dagli alloggi e dai servizi per chi arriva in missione da altre province. Sono agenti sottratti al presidio del territorio, alle strade e ai paesi dove la domanda di sicurezza è più forte, per essere impiegati in una struttura che sicurezza non ne produce, ma solo rivolte, incendi e atti di autolesionismo. Ringraziarli con una visita di agosto è la cosa più facile. Rispettarli davvero significherebbe non lasciarli lì.

Chiediamo alla Giunta regionale di sostenere la chiusura di questi centri e, fino ad allora, la richiesta  avanzata pubblicamente dallUfficio Migrantes della Conferenza episcopale di Basilicata e oggi disattesa  di consentire laccesso stabile delle associazioni di volontariato e degli osservatori indipendenti. Chi davvero non ha nulla da nascondere non teme chi guarda.

Alle famiglie di Lassoued Dhoui e di Oussama Darkaoui va la nostra vicinanza. Il rispetto che si deve a quelle vite non si esaurisce in una frase di cordoglio pronunciata in premessa e smentita nel paragrafo successivo.



Alessia Araneo (M5S), Antonio Bochicchio (AVS-PSI-LBP), Angelo Chiorazzo (BCC), Roberto Cifarelli (GM), Piero Lacorazza (PD), Piero Marrese (BP), Viviana Verri (M5S), Giovanni Vizziello (BCC)