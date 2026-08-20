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La voce della Politica
|Bardi: lucani impegnati ai Giochi del Mediterraneo
20/08/2026
|Un grande abbraccio ideale dalla Basilicata al centro del bacino del Mediterraneo. Con questo spirito il Presidente della Regione, Vito Bardi, ha rivolto il suo saluto e un caloroso in bocca al lupo agli atleti lucani pronti a difendere i colori azzurri ai Giochi del Mediterraneo di Taranto.
Alla vigilia della cerimonia di inaugurazione della prestigiosa kermesse internazionale il governatore ha voluto inviare il suo personale incoraggiamento alle eccellenze dello sport lucano che parteciperanno allevento: il giovane nuotatore Flavio Mangiamele, impegnato nei 50 rana, e la campionessa di scherma Francesca Palumbo. Rivolgo a Flavio e a Francesca il sostegno e laffetto di tutta la comunità lucana. Vederli rappresentare lItalia e la nostra regione in una vetrina di altissimo livello come i Giochi del Mediterraneo sottolinea Bardi è motivo di soddisfazione. Sono certo che daranno il massimo, portando in alto i valori del talento, della determinazione e del lavoro di squadra che da sempre contraddistinguono la nostra gente.
Il Presidente ha sottolineato la rilevanza strategica della manifestazione per il Mezzogiorno: I Giochi del Mediterraneo di Taranto vanno al di là dellaspetto puramente sportivo. Rappresentano un momento fondamentale di cooperazione, dialogo e unione tra le culture del bacino del Mediterraneo. Che questo importante appuntamento conclude Bardi sia una festa dello sport e unoccasione di riscatto e valorizzazione per tutto il nostro Sud.
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|20/08/2026 - Bardi: lucani impegnati ai Giochi del Mediterraneo
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|20/08/2026 - CPR Palazzo San Gervasio. Rosa (FdI): Trasparenza e rigore nella gestione del C
Ho effettuato oggi una visita ispettiva presso il Centro di Permanenza per il Rimpatrio (CPR) di Palazzo San Gervasio, accompagnato dallOn.le Salvatore Caiata, dai consiglieri regionali Napoli e Galella, e dai rappresentanti di FdI Basilicata, Piergiorgio Qua...-->continua
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|20/08/2026 - Viabilità e Fondi FSC: Presidente della Provincia di Potenza anticipa i cantieri
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|20/08/2026 - Carnet lavoratori Stellantis e indotto, Lacorazza: cambiare metodo
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|20/08/2026 - Monte Pierfaone, WWF Basilicata: "Non si può distruggere una faggeta protetta''
Il WWF Basilicata esprime la propria ferma e netta opposizione ai lavori in corso nel comprensorio
Sellata-Monte Pierfaone, nel cuore di un'area che ricade all'interno del Parco Nazionale dell'Appennino
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|19/08/2026 - Legambiente al Ministro:chiarezza sul progetto Sellata-Monte Pierfaone
Legambiente ha inviato oggi una richiesta di intervento urgente al Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin (e per conoscenza al Presidente della Regione Basilicata e al Commissario del Parco Nazionale dellAppennino Lucano...-->continua
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