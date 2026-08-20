Il Presidente sottolinea il rilancio della Monte dei Paschi di Siena ad opera del lucano Luigi Lovaglio, Amministratore delegato e Dg dell'istituto senese. "Con il suo lavoro rigoroso è riuscito a restituire un ruolo di primissimo piano a una delle istituzioni creditizie storiche".



Il percorso di rilancio e valorizzazione di Monte dei Paschi di Siena, evidenziato anche dagli organi di stampa nazionali, dimostra visione strategica, competenza e determinazione. Al centro di questo grande risultato cè loperato del nostro conterraneo Luigi Lovaglio, Amministratore Delegato e Direttore Generale dellistituto senese. E quanto sottolinea il Presidente della Regione, Vito Bardi. Originario di Potenza  aggiunge il governatore  Luigi Lovaglio rappresenta al meglio leccellenza lucana nel mondo dellalta finanza e delleconomia di mercato. Con il suo lavoro rigoroso è riuscito a restituire un ruolo di primissimo piano a una delle istituzioni creditizie storiche del nostro Paese, dimostrando come le competenze nate e formate nella nostra terra siano capaci di guidare processi complessi di trasformazione su scala nazionale e internazionale. Come Presidente della Regione Basilicata  conclude Bardi  desidero esprimere a Luigi Lovaglio i miei più sinceri complimenti a nome dellintera comunità lucana. La sua storia e i suoi traguardi professionali costituiscono un motivo dorgoglio per la nostra regione e rappresentano un modello di riferimento per i tanti giovani lucani che, con ingegno, talento e spirito di dedizione, contribuiscono ogni giorno in maniera determinante alle sfide più ambiziose del Paese.