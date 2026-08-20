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La voce della Politica
|Bardi: competenza lucana al centro della finanza italiana
20/08/2026
|Il Presidente sottolinea il rilancio della Monte dei Paschi di Siena ad opera del lucano Luigi Lovaglio, Amministratore delegato e Dg dell'istituto senese. "Con il suo lavoro rigoroso è riuscito a restituire un ruolo di primissimo piano a una delle istituzioni creditizie storiche".
Il percorso di rilancio e valorizzazione di Monte dei Paschi di Siena, evidenziato anche dagli organi di stampa nazionali, dimostra visione strategica, competenza e determinazione. Al centro di questo grande risultato cè loperato del nostro conterraneo Luigi Lovaglio, Amministratore Delegato e Direttore Generale dellistituto senese. E quanto sottolinea il Presidente della Regione, Vito Bardi. Originario di Potenza aggiunge il governatore Luigi Lovaglio rappresenta al meglio leccellenza lucana nel mondo dellalta finanza e delleconomia di mercato. Con il suo lavoro rigoroso è riuscito a restituire un ruolo di primissimo piano a una delle istituzioni creditizie storiche del nostro Paese, dimostrando come le competenze nate e formate nella nostra terra siano capaci di guidare processi complessi di trasformazione su scala nazionale e internazionale. Come Presidente della Regione Basilicata conclude Bardi desidero esprimere a Luigi Lovaglio i miei più sinceri complimenti a nome dellintera comunità lucana. La sua storia e i suoi traguardi professionali costituiscono un motivo dorgoglio per la nostra regione e rappresentano un modello di riferimento per i tanti giovani lucani che, con ingegno, talento e spirito di dedizione, contribuiscono ogni giorno in maniera determinante alle sfide più ambiziose del Paese.
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archivio
|La Voce della Politica
|20/08/2026 - CPR Palazzo San Gervasio. Rosa (FdI): Trasparenza e rigore nella gestione del C
Ho effettuato oggi una visita ispettiva presso il Centro di Permanenza per il Rimpatrio (CPR) di Palazzo San Gervasio, accompagnato dallOn.le Salvatore Caiata, dai consiglieri regionali Napoli e Galella, e dai rappresentanti di FdI Basilicata, Piergiorgio Quarto, Vincenzo C...-->continua
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|20/08/2026 - Bardi: competenza lucana al centro della finanza italiana
Il Presidente sottolinea il rilancio della Monte dei Paschi di Siena ad opera del lucano Luigi Lovaglio, Amministratore delegato e Dg dell'istituto senese. "Con il suo lavoro rigoroso è riuscito a restituire un ruolo di primissimo piano a una delle istituzioni...-->continua
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|20/08/2026 - Viabilità e Fondi FSC: Presidente della Provincia di Potenza anticipa i cantieri
La Provincia di Potenza accelera sulla sicurezza stradale. Venerdì 21 agosto, alle ore 10:00, nella Sala Consiliare dell'Ente, il Presidente Christian Giordano terrà una conferenza stampa per illustrare l'avvio immediato degli interventi sulla viabilità.
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|20/08/2026 - Carnet lavoratori Stellantis e indotto, Lacorazza: cambiare metodo
Il capogruppo PD: Prima l'assessore Pepe parlava di potentati, ora si limita a definirli ostacoli. La visuale cambia almeno di 180 gradi. Quindi Pepe o ha esagerato prima o sta minimizzando ora. Andava coinvolto l'osservatorio trasporti e non solo
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|20/08/2026 - Monte Pierfaone, WWF Basilicata: "Non si può distruggere una faggeta protetta''
Il WWF Basilicata esprime la propria ferma e netta opposizione ai lavori in corso nel comprensorio
Sellata-Monte Pierfaone, nel cuore di un'area che ricade all'interno del Parco Nazionale dell'Appennino
Lucano e della Zona Speciale di Conservazione "Fa...-->continua
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|19/08/2026 - Legambiente al Ministro:chiarezza sul progetto Sellata-Monte Pierfaone
Legambiente ha inviato oggi una richiesta di intervento urgente al Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin (e per conoscenza al Presidente della Regione Basilicata e al Commissario del Parco Nazionale dellAppennino Lucano...-->continua
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|19/08/2026 - Il cordoglio della città di Matera per la tragedia dellultraleggero
La notizia del ritrovamento dei corpi degli avvocati Angela Buccico e Carlo Arnulfo, insieme ai resti del velivolo disperso sullAlto Tirreno Cosentino, ci lascia sgomenti e profondamente addolorati. Il Sindaco di Matera Antonio Nicoletti esprime il più sinc...-->continua
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