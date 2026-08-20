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La voce della Politica
|Viabilità e Fondi FSC: Presidente della Provincia di Potenza anticipa i cantieri
20/08/2026
|La Provincia di Potenza accelera sulla sicurezza stradale. Venerdì 21 agosto, alle ore 10:00, nella Sala Consiliare dell'Ente, il Presidente Christian Giordano terrà una conferenza stampa per illustrare l'avvio immediato degli interventi sulla viabilità.
L'Amministrazione provinciale intende, infatti, anticipare le opere previste dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) per 41,5 milioni di euro, il cui avvio è stato posticipato al 2027 dalla Regione Basilicata. A tal fine, verranno presentati gli strumenti finanziari autonomi messi in campo dalla Provincia per garantire la realizzazione prioritaria dei lavori.
Nel corso dell'incontro, il Presidente fornirà inoltre un completo corredo documentale per chiarire le inesattezze diffuse nei giorni scorsi.
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|20/08/2026 - Viabilità e Fondi FSC: Presidente della Provincia di Potenza anticipa i cantieri
La Provincia di Potenza accelera sulla sicurezza stradale. Venerdì 21 agosto, alle ore 10:00, nella Sala Consiliare dell'Ente, il Presidente Christian Giordano terrà una conferenza stampa per illustrare l'avvio immediato degli interventi sulla viabilità.
L'Amministr...-->continua
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|20/08/2026 - Carnet lavoratori Stellantis e indotto, Lacorazza: cambiare metodo
Il capogruppo PD: Prima l'assessore Pepe parlava di potentati, ora si limita a definirli ostacoli. La visuale cambia almeno di 180 gradi. Quindi Pepe o ha esagerato prima o sta minimizzando ora. Andava coinvolto l'osservatorio trasporti e non solo
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|20/08/2026 - Monte Pierfaone, WWF Basilicata: "Non si può distruggere una faggeta protetta''
Il WWF Basilicata esprime la propria ferma e netta opposizione ai lavori in corso nel comprensorio
Sellata-Monte Pierfaone, nel cuore di un'area che ricade all'interno del Parco Nazionale dell'Appennino
Lucano e della Zona Speciale di Conservazione "Fa...-->continua
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|19/08/2026 - Legambiente al Ministro:chiarezza sul progetto Sellata-Monte Pierfaone
Legambiente ha inviato oggi una richiesta di intervento urgente al Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin (e per conoscenza al Presidente della Regione Basilicata e al Commissario del Parco Nazionale dellAppennino Lucano...-->continua
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|19/08/2026 - Il cordoglio della città di Matera per la tragedia dellultraleggero
La notizia del ritrovamento dei corpi degli avvocati Angela Buccico e Carlo Arnulfo, insieme ai resti del velivolo disperso sullAlto Tirreno Cosentino, ci lascia sgomenti e profondamente addolorati. Il Sindaco di Matera Antonio Nicoletti esprime il più sinc...-->continua
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|19/08/2026 - Scomparsa di Angela Buccico, il cordoglio del Presidente della Provincia di Mate
Con profondo dolore ho appreso la notizia del ritrovamento del velivolo disperso in Calabria e della tragica fine di Angela Buccico e Carlo Arnulfo. Una notizia che nessuno di noi voleva sentire, e che getta nello sconforto unintera comunità che in questi gi...-->continua
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|19/08/2026 - A sostegno di Valentina Garripoli: dignità, correttezza e rispetto dei fatti
Esprimiamo piena e convinta solidarietà a Valentina Garripoli, a fronte delle denigrazioni personali e degli attacchi rivolti nei suoi confronti, compresi quelli riguardanti il suo aspetto fisico e le insinuazioni relative alla legittimità dei suoi titoli e de...-->continua
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