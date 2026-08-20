La Voce della Politica

20/08/2026 - Carnet lavoratori Stellantis e indotto, Lacorazza: cambiare metodo

Il capogruppo PD: Prima l'assessore Pepe parlava di potentati, ora si limita a definirli ostacoli. La visuale cambia almeno di 180 gradi. Quindi Pepe o ha esagerato prima o sta minimizzando ora. Andava coinvolto l'osservatorio trasporti e non solo



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19/08/2026 - Legambiente al Ministro:chiarezza sul progetto Sellata-Monte Pierfaone

Legambiente ha inviato oggi una richiesta di intervento urgente al Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin (e per conoscenza al Presidente della Regione Basilicata e al Commissario del Parco Nazionale dellAppennino Lucano...-->continua

19/08/2026 - Il cordoglio della città di Matera per la tragedia dellultraleggero

La notizia del ritrovamento dei corpi degli avvocati Angela Buccico e Carlo Arnulfo, insieme ai resti del velivolo disperso sullAlto Tirreno Cosentino, ci lascia sgomenti e profondamente addolorati. Il Sindaco di Matera Antonio Nicoletti esprime il più sinc...-->continua

19/08/2026 - Scomparsa di Angela Buccico, il cordoglio del Presidente della Provincia di Mate

Con profondo dolore ho appreso la notizia del ritrovamento del velivolo disperso in Calabria e della tragica fine di Angela Buccico e Carlo Arnulfo. Una notizia che nessuno di noi voleva sentire, e che getta nello sconforto unintera comunità che in questi gi...-->continua